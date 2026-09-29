https://crimea.ria.ru/20260929/tri-sazhentsa-vmesto-srublennogo-dereva-v-krymu-vosstanavlivayut-lesa-1159795586.html

Три саженца вместо срубленного дерева: в Крыму восстанавливают леса

Три саженца вместо срубленного дерева: в Крыму восстанавливают леса - РИА Новости Крым, 29.09.2026

Три саженца вместо срубленного дерева: в Крыму восстанавливают леса

В Крыму компания по строительству дорог высадила около 174 тысяч саженцев взамен деревьев, вырубленных при проведении работ. Как сообщили в компании ВАД, в... РИА Новости Крым, 29.09.2026

2026-09-29T21:50

2026-09-29T21:50

2026-09-29T21:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. В Крыму компания по строительству дорог высадила около 174 тысяч саженцев взамен деревьев, вырубленных при проведении работ. Как сообщили в компании ВАД, в среднем на одно срубленное дерево приходится три высаженных сеянца.Озеленительные компенсационные мероприятия выполнялись в рамках строительства дороги в обход Алушты. Высажены гледичия обыкновенная, дуб черешчатый и сосна крымская.Ранее сообщалось, что после пожаров в Крыму восстанавливают лесные площади. Лес высаживают регулярно, особенно в юго-восточной части Крыма.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие растения высаживают для озеленения городов КрымаЛеса Севастополя открыли для посещения50 тысяч саженцев сосны и фисташки высадят в лесах Севастополя

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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