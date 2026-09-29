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Три саженца вместо срубленного дерева: в Крыму восстанавливают леса - РИА Новости Крым, 29.09.2026
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Три саженца вместо срубленного дерева: в Крыму восстанавливают леса
Три саженца вместо срубленного дерева: в Крыму восстанавливают леса - РИА Новости Крым, 29.09.2026
Три саженца вместо срубленного дерева: в Крыму восстанавливают леса
В Крыму компания по строительству дорог высадила около 174 тысяч саженцев взамен деревьев, вырубленных при проведении работ. Как сообщили в компании ВАД, в... РИА Новости Крым, 29.09.2026
2026-09-29T21:50
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. В Крыму компания по строительству дорог высадила около 174 тысяч саженцев взамен деревьев, вырубленных при проведении работ. Как сообщили в компании ВАД, в среднем на одно срубленное дерево приходится три высаженных сеянца.Озеленительные компенсационные мероприятия выполнялись в рамках строительства дороги в обход Алушты. Высажены гледичия обыкновенная, дуб черешчатый и сосна крымская.Ранее сообщалось, что после пожаров в Крыму восстанавливают лесные площади. Лес высаживают регулярно, особенно в юго-восточной части Крыма.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие растения высаживают для озеленения городов КрымаЛеса Севастополя открыли для посещения50 тысяч саженцев сосны и фисташки высадят в лесах Севастополя
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новости крыма, природа, леса крыма, крым
Три саженца вместо срубленного дерева: в Крыму восстанавливают леса

Дорожники высадили в Крыму 174 тысяч сеянцев на замену срубленным деревьям

21:50 29.09.2026
 
© Пресс-служба "ВАДа"Компания "ВАД" производит компенсационную высадку деревьев в Крыму.
Компания ВАД производит компенсационную высадку деревьев в Крыму.
© Пресс-служба "ВАДа"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. В Крыму компания по строительству дорог высадила около 174 тысяч саженцев взамен деревьев, вырубленных при проведении работ. Как сообщили в компании ВАД, в среднем на одно срубленное дерево приходится три высаженных сеянца.
"Совместно с подрядной организацией АО "ВАД" разработало 8 проектов лесовосстановления и 12 лесоразведения. На 20 лесных участках общей площадью более 54 га высажено около 174 тыс. сеянцев с открытой и закрытой корневой системой", – говорится в сообщении.
Озеленительные компенсационные мероприятия выполнялись в рамках строительства дороги в обход Алушты. Высажены гледичия обыкновенная, дуб черешчатый и сосна крымская.
"Кроме того, на территории парковых зон Алушты произведена высадка редких видов растений, занесенных в Красную книгу Республики Крым: можжевельник дельтовидный – 28 штук, фисташка туполистная – 234 штук", – отметили в компании.
Ранее сообщалось, что после пожаров в Крыму восстанавливают лесные площади. Лес высаживают регулярно, особенно в юго-восточной части Крыма.
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