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Ставрополец заочно получил срок за создание подпольного казино в Крыму
Ставрополец заочно получил срок за создание подпольного казино в Крыму - РИА Новости Крым, 29.09.2026
Ставрополец заочно получил срок за создание подпольного казино в Крыму
Житель Ставропольского края заочно осужден к 3,5 годам колонии за организацию подпольных игровых залов на территории Крыма. Об этом сообщают пресс-службы... РИА Новости Крым, 29.09.2026
2026-09-29T11:56
2026-09-29T11:56
2026-09-29T11:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Житель Ставропольского края заочно осужден к 3,5 годам колонии за организацию подпольных игровых залов на территории Крыма. Об этом сообщают пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю и прокуратуры РК.По данным ведомств, фигурант вместе с сообщниками оборудовали 11 помещений в Симферополе, Ялте, Алуште, Керчи, Евпатории, Белогорске и Бахчисарае. Там они установили компьютерное оборудование и предоставляли гражданам незаконные игровые услуги. Заведения работали под вывеской букмекерской конторы.Преступную деятельность сообщников выявили и пресекли сотрудники республиканских управлений МВД и ФСБ при силовой поддержке Росгвардии. В ходе обысков в подпольных залах изъята техника, деньги, документация.Доход преступной группы от нелегального казино составил более 90 млн рублей. Незаконно полученный доход конфискован в доход государства.Организатор преступления скрылся от органов предварительного следствия. Мужчину заочно приговорили к 3,5 годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в размере 500 тысяч рублей.Уголовное дело в отношении еще трех фигурантов на данный момент рассматривает суд.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе лудоман проиграл заемные 20 миллионов рублей В Крыму организаторы подпольного казино вернут 70 миллионов незаконного дохода В Севастополе накрыли подпольный покерный клуб
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РИА Новости Крым
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Ставрополец заочно получил срок за создание подпольного казино в Крыму
Ставрополец заочно получил 3,5 года колонии за создание подпольных игровых залов в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Житель Ставропольского края заочно осужден к 3,5 годам колонии за организацию подпольных игровых залов на территории Крыма. Об этом сообщают пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю и прокуратуры РК.
По данным ведомств, фигурант вместе с сообщниками оборудовали 11 помещений в Симферополе, Ялте, Алуште, Керчи, Евпатории, Белогорске и Бахчисарае. Там они установили компьютерное оборудование и предоставляли гражданам незаконные игровые услуги. Заведения работали под вывеской букмекерской конторы.
Преступную деятельность сообщников выявили и пресекли сотрудники республиканских управлений МВД и ФСБ при силовой поддержке Росгвардии. В ходе обысков в подпольных залах изъята техника, деньги, документация.
Доход преступной группы от нелегального казино составил более 90 млн рублей. Незаконно полученный доход конфискован в доход государства.
Организатор преступления скрылся от органов предварительного следствия. Мужчину заочно приговорили к 3,5 годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в размере 500 тысяч рублей.
Уголовное дело в отношении еще трех фигурантов на данный момент рассматривает суд.
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