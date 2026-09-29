Спасение туристов из пещеры в Крыму и крушение ракетоносца Ту-95: главное за день
Крушение ракетоносца Ту-95 и спасение туристов из Красной пещеры в Крыму – главное за день
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Группу туристов спасли в Красных пещерах под Симферополем. Военный самолет потерпел крушение в Амурской области. Российские военные освободили еще два населенных пункта и разбили объекты логистики на Украине. Президент России Владимир Путин ограничил вывоз рублей из страны. Еще один участок трасс "Дон"-М4 стал платным. В Крыму разработан производственный календарь с праздничными днями на 2027 год.
О главных событиях этой недели по версии читателей – в подборке РИА Новости Крым.
Туристы в Красной пещере
В Крыму группа туристов пропала в Красных пещерах под Симферополем. Как сообщили в Главном управление МЧС России по республике, к спасательной операции привлечены десятки людей – три группы сотрудников МЧС работают под землей. Обвал не позволил одной из групп спасателей продвинуться в поиске. Тем не менее удалось найти четверых пропавших в пещере туристов.
Следком ведет проверку. По данным следователей, туристы отправились в пещеру самостоятельно, без гида.
Крушение Ту-95
Стратегический бомбардировщик Ту-95 упал в Амурской области при выполнении учебно-тренировочного полета, сообщили 29 сентября в Минобороны РФ. Шесть членов экипажа погибли, один получил травмы и эвакуирован в медицинское учреждение. Самолет выполнял полет без боекомплекта.
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Успехи армии РФ
Подразделения российской группировки войск "Север" в окруженной части Харьковской области освободили населенный пункт Крейдянка, также за последние сутки освобождено одно село в ДНР, сообщили во вторник в Минобороны России. За минувшие сутки над территорией России сбили шесть авиабомб и почти 300 беспилотников ВСУ, в зоне спецоперации Киев за сутки потерял почти 1,5 тысячи боевиков. Также российские военные ударили по локомотивному депо и двум центрам обработки данных в Киеве, складу с дронами в Киевской области, а также по сухогрузам в Одессе.
Ограничения по вывозу наличных из России
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому физлицам запрещено вывозить из РФ в некоторые страны наличные в размене более миллиона рублей. В документе также прописаны исключения, когда вывоз наличных в рублях возможен. Например, при перевозке денег через аэропорты, список которых определяет правительство. Но при этом нужно иметь банковские выписки, подтверждающие, что наличные сняли со счетов человека, который их вывозит.
Платный участок трассы "Дон"
Протяженность платного участка трассы М-4 "Дон" после завершения реконструкции в Ростовской области увеличат, сообщили в Министерстве транспорта России. Платным станет участок с 933-го по 1024-й километр (участок с 715-го до 933-й километр платный с 2022 года). Возможность бесплатного проезда будет обеспечена альтернативными маршрутами, которые не превышают более чем в три раза протяженность платного участка.
Выходные дни в Крыму
В Крыму разработан производственный календарь на 2027 год. Работать крымчане будут 246 дней, отдыхать – 119 дней, сообщили во вторник в Минтруда региона. В частности, в новогодние праздники крымчане будут отдыхать с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года. Предусмотрены трехдневные выходные к Дню защитника Отечества, Международному женскому дню, Первомаю, Дню победы, Дню России, а в ноябре будет сразу четыре выходных дня подряд ко Дню народного единства.