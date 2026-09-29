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Спасатели нашли туристов в Красной пещере в Крыму

Спасатели нашли туристов в Красной пещере в Крыму - РИА Новости Крым, 29.09.2026

Спасатели нашли туристов в Красной пещере в Крыму

Поиски пропавших в Красной пещере под Симферополем туристов увенчались успехом, к этому времени спасатели нашли четверых пропавших и выводят их на поверхность... РИА Новости Крым, 29.09.2026

2026-09-29T22:24

2026-09-29T22:24

2026-09-29T22:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. Поиски пропавших в Красной пещере под Симферополем туристов увенчались успехом, к этому времени спасатели нашли четверых пропавших и выводят их на поверхность. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.Состояние мужчин и женщины удовлетворительное, уточнили в чрезвычайном ведомстве.Во вторник днем республиканский главк МЧС России сообщил, что на экстрим-маршруте в Красной пещере из-за сильных дождей и подъема уровня воды четверо туристов оказались заблокированы за сифонами – заполненными водой участками подземной галереи, в которых нет воздушного промежутка между сводом и поверхностью подземной реки. Выбраться самостоятельно люди не могут. На связь они не выходили более 12 часов.На помощь им выехали спасатели. Работы проводятся на двух участках – со стороны пещер Красная и Голубиная. Общее расстояние маршрута составляет около 10 километров. Всего к операции привлечены 40 человек и 11 единиц техники.По данным СК, туристы отправились в пещеру самостоятельно, без гида. Ведомством организована процессуальная проверка. Следователи во взаимодействии со спасателями устанавливают местонахождение туристической группы и обстоятельства нахождения ее участников в пещере. Проверку также проводит прокуратура Крыма, которая даст оценку соблюдению требований законодательства по предоставлению туристических услуг.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Подъем паводковых вод в Красной пещере Крыма – эксперт рассказал о ситуацииПоиски пропавших туристов в Красной пещере в Крыму: что известно к этому часуПоиск туристов в пещере в Крыму: обвал не позволил группе МЧС двигаться дальше

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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