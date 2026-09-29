Совместное с Украиной производство дронов: что задумала Европа
Совместное европейско-украинское производство беспилотников не для нужд ВСУ – эксперт
© Telegram Владимир ЗеленскийПроизводство беспилотников
© Telegram Владимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Европа спешит не помочь Украине, а завладеть ее проверенными в боях беспилотными технологиями и специалистами, пока это еще возможно. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, журналист Юрий Светов, комментируя подписание европейскими странами с Киевом соглашений о совместном производстве дронов.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз и Украина заключили соглашение, предполагающее запуск оборонно-промышленного партнерства и увеличение производства беспилотников. "Это наша собственная сделка по дронам", – сказала глава ЕК, отметив, что ранее в этом году Украина уже заключила подобные соглашения с отдельными странами.
"Вдруг пошли разговоры – то Англия, то Швеция, то Польша, то еще кто-то подписывают с Украиной соглашение о совместном производстве беспилотников. То есть они мало того, что используют украинцев, как пушечное мясо – они хотят еще тот опыт боевой, который приобрела украинская армия, к рукам прибрать и его для себя использовать", – прокомментировал происходящее эксперт.
Он отметил, что в начале специальной военной операции России на Украине ВСУ продвинулись в использовании беспилотников и продолжают их совершенствовать, пытаясь противодействовать российским дронам, а европейские партнеры Киева спешат завладеть технологиями и специалистами, пока еще не поздно.
"Но на территории Украины, я думаю, они эти заводы строить не будут. Они видят, как мы выжигаем там дата-центры, производственные площадки различных предприятий. Но на своей территории они построят. И возможно, что украинские специалисты по беспилотным технологиям найдут себе применение вот в этих странах", – подытожил эксперт.
Читайте также на РИА Новости Крым: