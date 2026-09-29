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Сильный ветер и дождь накроют Крым во вторник - РИА Новости Крым, 29.09.2026
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Сильный ветер и дождь накроют Крым во вторник
Сильный ветер и дождь накроют Крым во вторник - РИА Новости Крым, 29.09.2026
Сильный ветер и дождь накроют Крым во вторник
Во вторник в Крыму усилится ветер и прольются дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 29.09.2026
2026-09-29T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму усилится ветер и прольются дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью местами дождь; днем без существенных осадков. Ветер северо-восточный 10-15 м/с, местами до 20 м/с. Температура воздуха ночью +14...16, днем +18...20.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью, днем небольшой дождь. Ветер северо-восточный 20-25 м/с. Температура воздуха ночью +13...15, днем +17...19.Дождливо будет и на побережье. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью температура воздуха составит +14...17, днем +19...21.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Сильный ветер и дождь накроют Крым во вторник

В Крыму во вторник усилится ветер и прольются дожди

00:01 29.09.2026
 
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© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму усилится ветер и прольются дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"В Крыму сохранится прохладная и ветреная погода. Местами пройдут дожди. Ветер северо-восточный 10-15 м/с, в отдельных районах усилится до 20-25 м/с. Температура воздуха ночью +14…19, в горах +9…13; днем +18…22, в горах +13…17", - отметили синоптики.

В Симферополе переменная облачность. Ночью местами дождь; днем без существенных осадков. Ветер северо-восточный 10-15 м/с, местами до 20 м/с. Температура воздуха ночью +14...16, днем +18...20.
В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью, днем небольшой дождь. Ветер северо-восточный 20-25 м/с. Температура воздуха ночью +13...15, днем +17...19.
Дождливо будет и на побережье. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью температура воздуха составит +14...17, днем +19...21.
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