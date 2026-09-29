Сильный ветер и дождь накроют Крым во вторник

"В Крыму сохранится прохладная и ветреная погода. Местами пройдут дожди. Ветер северо-восточный 10-15 м/с, в отдельных районах усилится до 20-25 м/с. Температура воздуха ночью +14…19, в горах +9…13; днем +18…22, в горах +13…17", - отметили синоптики.

Дождливо будет и на побережье. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью температура воздуха составит +14...17, днем +19...21.