https://crimea.ria.ru/20260929/shpionili-za-chernomorskim-flotom-troikh-agentov-kieva-otpravili-za-reshetku-1159786071.html
Шпионили за Черноморским флотом: троих агентов Киева отправили за решетку
Шпионили за Черноморским флотом: троих агентов Киева отправили за решетку - РИА Новости Крым, 29.09.2026
Шпионили за Черноморским флотом: троих агентов Киева отправили за решетку
Суды в Краснодаре и Севастополе приговорили к длительным срокам лишения свободы троих мужчин, которые по заданию украинской военной разведки помогали... РИА Новости Крым, 29.09.2026
2026-09-29T12:05
2026-09-29T12:05
2026-09-29T12:05
крым
новости крыма
севастополь
новороссийск
задержание диверсантов и шпионов
краснодарский край
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e6/02/03/1122261865_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_0057fa4e4c3d1ae827b0c7feb7af5772.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Суды в Краснодаре и Севастополе приговорили к длительным срокам лишения свободы троих мужчин, которые по заданию украинской военной разведки помогали устанавливать оборудование для контроля за радиоэфиром Черноморского флота. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ России.По данным ведомства, один из злоумышленников, 35-летний крымчанин, во время визита в Польшу был завербован сотрудником главного управления разведки минобороны Украины. По заданию куратора он привлек к сотрудничеству двух жителей полуострова – мужчин 1991 и 1968 годов рождения.Они установили в Севастополе и Новороссийске техническое оборудование для удаленного контроля радиоэфира через интернет в местах базирования кораблей Черноморского флота. Это позволило бы противнику получать точные данные о составе корабельных группировок, уровне их боеготовности, планах командования, а также корректировать нанесение ракетных ударов и атак беспилотников в режиме реального времени.Фигурантов приговорили к лишению свободы на срок 12, 17 и 16 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.Ранее суд в Крыму приговорил к 20 годам колонии управляющую одной из гостиниц в Симферополе, которая передавала украинским спецслужбам фото документов военных и заставляла сына снимать работу ПВО.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Собирал деньги на экипировку для ВСУ: В Крыму задержан агент УкраиныГотовил взрыв в здании электросетевой компании: в Крымске осужден агент СБУАгент СБУ поджег станцию сотовой связи
крым
севастополь
новороссийск
краснодарский край
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e6/02/03/1122261865_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_01b4004070e497f502e1fb45196ad2d2.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, севастополь, новороссийск, задержание диверсантов и шпионов, краснодарский край, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
Шпионили за Черноморским флотом: троих агентов Киева отправили за решетку
Трое агентов Киева получили от 12 до 17 лет колонии за шпионаж за Черноморским флотом
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Суды в Краснодаре и Севастополе приговорили к длительным срокам лишения свободы троих мужчин, которые по заданию украинской военной разведки помогали устанавливать оборудование для контроля за радиоэфиром Черноморского флота. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ России.
"Краснодарским и Севастопольским краевыми судами вынесены обвинительные приговоры трем членам агентурной сети главного управления разведки министерства обороны Украины, действовавшим на территории Крымского полуострова и Краснодарского края", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, один из злоумышленников, 35-летний крымчанин, во время визита в Польшу был завербован сотрудником главного управления разведки минобороны Украины. По заданию куратора он привлек к сотрудничеству двух жителей полуострова – мужчин 1991 и 1968 годов рождения.
Они установили в Севастополе и Новороссийске техническое оборудование для удаленного контроля радиоэфира через интернет в местах базирования кораблей Черноморского флота. Это позволило бы противнику получать точные данные о составе корабельных группировок, уровне их боеготовности, планах командования, а также корректировать нанесение ракетных ударов и атак беспилотников в режиме реального времени.
Фигурантов приговорили к лишению свободы на срок 12, 17 и 16 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Ранее суд в Крыму приговорил
к 20 годам колонии управляющую одной из гостиниц в Симферополе, которая передавала украинским спецслужбам фото документов военных и заставляла сына снимать работу ПВО.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: