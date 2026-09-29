https://crimea.ria.ru/20260929/shpionili-za-chernomorskim-flotom-troikh-agentov-kieva-otpravili-za-reshetku-1159786071.html

Шпионили за Черноморским флотом: троих агентов Киева отправили за решетку

Шпионили за Черноморским флотом: троих агентов Киева отправили за решетку - РИА Новости Крым, 29.09.2026

Шпионили за Черноморским флотом: троих агентов Киева отправили за решетку

Суды в Краснодаре и Севастополе приговорили к длительным срокам лишения свободы троих мужчин, которые по заданию украинской военной разведки помогали... РИА Новости Крым, 29.09.2026

2026-09-29T12:05

2026-09-29T12:05

2026-09-29T12:05

крым

новости крыма

севастополь

новороссийск

задержание диверсантов и шпионов

краснодарский край

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e6/02/03/1122261865_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_0057fa4e4c3d1ae827b0c7feb7af5772.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Суды в Краснодаре и Севастополе приговорили к длительным срокам лишения свободы троих мужчин, которые по заданию украинской военной разведки помогали устанавливать оборудование для контроля за радиоэфиром Черноморского флота. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ России.По данным ведомства, один из злоумышленников, 35-летний крымчанин, во время визита в Польшу был завербован сотрудником главного управления разведки минобороны Украины. По заданию куратора он привлек к сотрудничеству двух жителей полуострова – мужчин 1991 и 1968 годов рождения.Они установили в Севастополе и Новороссийске техническое оборудование для удаленного контроля радиоэфира через интернет в местах базирования кораблей Черноморского флота. Это позволило бы противнику получать точные данные о составе корабельных группировок, уровне их боеготовности, планах командования, а также корректировать нанесение ракетных ударов и атак беспилотников в режиме реального времени.Фигурантов приговорили к лишению свободы на срок 12, 17 и 16 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.Ранее суд в Крыму приговорил к 20 годам колонии управляющую одной из гостиниц в Симферополе, которая передавала украинским спецслужбам фото документов военных и заставляла сына снимать работу ПВО.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Собирал деньги на экипировку для ВСУ: В Крыму задержан агент УкраиныГотовил взрыв в здании электросетевой компании: в Крымске осужден агент СБУАгент СБУ поджег станцию сотовой связи

крым

севастополь

новороссийск

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, севастополь, новороссийск, задержание диверсантов и шпионов, краснодарский край, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)