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Шесть авиабомб и около 300 дронов сбили над Россией - РИА Новости Крым, 29.09.2026
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Шесть авиабомб и около 300 дронов сбили над Россией
Шесть авиабомб и около 300 дронов сбили над Россией - РИА Новости Крым, 29.09.2026
Шесть авиабомб и около 300 дронов сбили над Россией
За минувшие сутки над территорией России сбили шесть авиабомб и почти 300 беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. РИА Новости Крым, 29.09.2026
2026-09-29T12:54
2026-09-29T12:54
новости сво
пво
министерство обороны рф
беспилотник (бпла, дрон)
вооруженные силы россии
атаки всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. За минувшие сутки над территорией России сбили шесть авиабомб и почти 300 беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.По данным министерства, за сутки нанесено поражение объектам энергетики, цехам производства и местам хранения БПЛА, складам боеприпасов и горючего, а также пунктам временной дислокации украинских боевиков и иностранных наемников в 142 районах. Удары наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ.Ранее сообщалось, что российские военные ударили по штабу военно-морской базы "Восток" ВМС Украины в Киеве. Армия России продолжает атаковать объекты в Киеве и области, Николаеве, Одессе и области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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новости сво, пво, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), вооруженные силы россии, атаки всу
Шесть авиабомб и около 300 дронов сбили над Россией

Над Россией за сутки уничтожили шесть авиабомб и около 300 украинских беспилотников

12:54 29.09.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБоевое дежурство расчета зенитного ракетного комплекса "Тор-М2"
Боевое дежурство расчета зенитного ракетного комплекса Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 29.09.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. За минувшие сутки над территорией России сбили шесть авиабомб и почти 300 беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб и 287 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – говорится в сообщении.
По данным министерства, за сутки нанесено поражение объектам энергетики, цехам производства и местам хранения БПЛА, складам боеприпасов и горючего, а также пунктам временной дислокации украинских боевиков и иностранных наемников в 142 районах. Удары наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ.
Ранее сообщалось, что российские военные ударили по штабу военно-морской базы "Восток" ВМС Украины в Киеве. Армия России продолжает атаковать объекты в Киеве и области, Николаеве, Одессе и области.
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Новости СВОПВОМинистерство обороны РФБеспилотник (БПЛА, дрон)Вооруженные силы РоссииАтаки ВСУ
 
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