https://crimea.ria.ru/20260929/shest-aviabomb-i-okolo-300-dronov-sbili-nad-rossiey-1159786862.html

Шесть авиабомб и около 300 дронов сбили над Россией

Шесть авиабомб и около 300 дронов сбили над Россией - РИА Новости Крым, 29.09.2026

Шесть авиабомб и около 300 дронов сбили над Россией

За минувшие сутки над территорией России сбили шесть авиабомб и почти 300 беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. РИА Новости Крым, 29.09.2026

2026-09-29T12:54

2026-09-29T12:54

2026-09-29T12:54

новости сво

пво

министерство обороны рф

беспилотник (бпла, дрон)

вооруженные силы россии

атаки всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. За минувшие сутки над территорией России сбили шесть авиабомб и почти 300 беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.По данным министерства, за сутки нанесено поражение объектам энергетики, цехам производства и местам хранения БПЛА, складам боеприпасов и горючего, а также пунктам временной дислокации украинских боевиков и иностранных наемников в 142 районах. Удары наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ.Ранее сообщалось, что российские военные ударили по штабу военно-морской базы "Восток" ВМС Украины в Киеве. Армия России продолжает атаковать объекты в Киеве и области, Николаеве, Одессе и области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, пво, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), вооруженные силы россии, атаки всу