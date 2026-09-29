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Шесть авиабомб и около 300 дронов сбили над Россией
Шесть авиабомб и около 300 дронов сбили над Россией - РИА Новости Крым, 29.09.2026
Шесть авиабомб и около 300 дронов сбили над Россией
За минувшие сутки над территорией России сбили шесть авиабомб и почти 300 беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. РИА Новости Крым, 29.09.2026
2026-09-29T12:54
2026-09-29T12:54
2026-09-29T12:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. За минувшие сутки над территорией России сбили шесть авиабомб и почти 300 беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.По данным министерства, за сутки нанесено поражение объектам энергетики, цехам производства и местам хранения БПЛА, складам боеприпасов и горючего, а также пунктам временной дислокации украинских боевиков и иностранных наемников в 142 районах. Удары наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ.Ранее сообщалось, что российские военные ударили по штабу военно-морской базы "Восток" ВМС Украины в Киеве. Армия России продолжает атаковать объекты в Киеве и области, Николаеве, Одессе и области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости сво, пво, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), вооруженные силы россии, атаки всу
Шесть авиабомб и около 300 дронов сбили над Россией
Над Россией за сутки уничтожили шесть авиабомб и около 300 украинских беспилотников