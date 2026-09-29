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Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95 разбился в Амурской области

Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95 разбился в Амурской области - РИА Новости Крым, 29.09.2026

Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95 разбился в Амурской области

Самолет Ту-95 потерпел катастрофу при выполнении учебно-тренировочного полета в Амурской области, шесть членов экипажа погибли, один получил травмы, сообщили в... РИА Новости Крым, 29.09.2026

2026-09-29T16:11

2026-09-29T16:11

2026-09-29T18:27

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самолет

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Самолет Ту-95 потерпел катастрофу при выполнении учебно-тренировочного полета в Амурской области, шесть членов экипажа погибли, один получил травмы, сообщили в Минобороны РФ.По предварительным данным шесть членов экипажа погибли, один получил травмы и эвакуирован в медицинское учреждение, добавили в Минобороны РФ. И уточнили, что самолет выполнял полет без боекомплекта и упал в безлюдной местности.Ту-95МС – советский и российский турбовинтовой стратегический самолет-ракетоносец. Носитель стратегических авиационных ракет большой дальности. Предназначен для решения ударных задач по поражению наиболее важных целей в удаленных военно-географических районах и в глубоком тылу континентальных театров военных действий с применением ядерного ракетного оружия.Максимальная скорость – 830 км/ч на высоте и 550 км/ч у земли. Дальность полета – от 10,5 тысячи км (с нормальной боевой нагрузкой) до 6,5 тысячи км (с максимальной боевой нагрузкой). Ударное вооружение самолета включает шесть крылатых ракет Х-15, расположенных в бомбоотсеке в барабанной пусковой установке, с дальность стрельбы 2500 километров, а также морские мины.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, министерство обороны рф, самолет, авиакатастрофа, видео