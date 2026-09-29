https://crimea.ria.ru/20260929/rossiyskie-voennye-porazili-sukhogruz-s-voennym-imuschestvom-vsu-1159806918.html

Российские военные поразили сухогруз с военным имуществом ВСУ

Российские военные поразили сухогруз с военным имуществом ВСУ - РИА Новости Крым, 29.09.2026

Российские военные поразили сухогруз с военным имуществом ВСУ

Вооруженные Силы России поразили в Черном море морское судно типа "сухогруз", на котором находилось военное имущество для ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 29.09.2026

2026-09-29T18:43

2026-09-29T18:43

2026-09-29T18:47

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вооруженные силы россии

министерство обороны рф

удары по украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. Вооруженные Силы России поразили в Черном море морское судно типа "сухогруз", на котором находилось военное имущество для ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В Минобороны РФ уточнили, что в результате удара беспилотными летательными аппаратами в северо-западной части Черного моря, днем во вторник было поражено морское судно типа "сухогруз" с военным имуществом для ВСУ.Ранее в результате ударов БПЛА в городе Киеве на улице Антоновича был поражен центр обработки данных компании "УкрТелеком", являющейся одной из основных компаний, предоставляющих услуги высокоскоростного интернета для ВСУ, а также хранения большого объема баз данных.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России освободила населенные пункты в Харьковской области и ДНРВ Киеве и области поражены центры обработки данных и военный аэродромАрмия России давит противника и уничтожает укрепрайоны ВСУ

черное море

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, черное море, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, удары по украине