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Российские военные поразили сухогруз с военным имуществом ВСУ
Российские военные поразили сухогруз с военным имуществом ВСУ - РИА Новости Крым, 29.09.2026
Российские военные поразили сухогруз с военным имуществом ВСУ
Вооруженные Силы России поразили в Черном море морское судно типа "сухогруз", на котором находилось военное имущество для ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 29.09.2026
2026-09-29T18:43
2026-09-29T18:43
2026-09-29T18:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. Вооруженные Силы России поразили в Черном море морское судно типа "сухогруз", на котором находилось военное имущество для ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В Минобороны РФ уточнили, что в результате удара беспилотными летательными аппаратами в северо-западной части Черного моря, днем во вторник было поражено морское судно типа "сухогруз" с военным имуществом для ВСУ.Ранее в результате ударов БПЛА в городе Киеве на улице Антоновича был поражен центр обработки данных компании "УкрТелеком", являющейся одной из основных компаний, предоставляющих услуги высокоскоростного интернета для ВСУ, а также хранения большого объема баз данных.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России освободила населенные пункты в Харьковской области и ДНРВ Киеве и области поражены центры обработки данных и военный аэродромАрмия России давит противника и уничтожает укрепрайоны ВСУ
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новости сво, черное море, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, удары по украине
Российские военные поразили сухогруз с военным имуществом ВСУ
Российские войска уничтожили сухогруз с военным имуществом ВСУ в Черном море
18:43 29.09.2026 (обновлено: 18:47 29.09.2026)