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Россия продолжит развивать связи с Республикой Сербской – Путин - РИА Новости Крым, 29.09.2026
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Россия продолжит развивать связи с Республикой Сербской – Путин
Россия продолжит развивать связи с Республикой Сербской – Путин - РИА Новости Крым, 29.09.2026
Россия продолжит развивать связи с Республикой Сербской – Путин
Россия продолжит развивать связи с Республикой Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) по всем направлениям и будет защищать ее интересы в том числе в Совете... РИА Новости Крым, 29.09.2026
2026-09-29T17:48
2026-09-29T17:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Россия продолжит развивать связи с Республикой Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) по всем направлениям и будет защищать ее интересы в том числе в Совете Безопасности ООН. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром Республики Сербской Саво Миничем и председателем правящей партии республики "Союз независимых социал-демократов" Милорадом Додиком.Российский лидер отметил, что многие годы на протяжении нашей истории русский и сербский народы поддерживали особые отношения.Он подчеркнул, что более справедливое отношение к сербскому народу востребовано и необходимо для того, чтобы ситуация на Балканах была стабильной.Говоря о предстоящих выборах в Республике Сербской, Путин выразил надежду, что никакое внешнее воздействие не поменяет настроения большинства населения и не помешает патриотическим силам получить мандат на дальнейшее проведение курса по обеспечению неотъемлемых прав и интересов Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины и ее конструктивному взаимодействию с Россией.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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владимир путин (политик), новости, в мире, политика
Россия продолжит развивать связи с Республикой Сербской – Путин

РФ продолжит защищать интересы Республикой Сербской в том числе в Совбезе ООН – Путин

17:48 29.09.2026
 
© POOL / Перейти в фотобанкВстреча президента РФ Путина с экс-президентом Республики Сербской Додиком и премьер-министром Республики Сербской Миничем
Встреча президента РФ Путина с экс-президентом Республики Сербской Додиком и премьер-министром Республики Сербской Миничем
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Россия продолжит развивать связи с Республикой Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) по всем направлениям и будет защищать ее интересы в том числе в Совете Безопасности ООН. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром Республики Сербской Саво Миничем и председателем правящей партии республики "Союз независимых социал-демократов" Милорадом Додиком.
Российский лидер отметил, что многие годы на протяжении нашей истории русский и сербский народы поддерживали особые отношения.
"Мы, безусловно, продолжим наши усилия для дальнейшего развития наших связей. Это и политический диалог, это наша работа на площадке ООН, реализация взаимных экономических проектов и, конечно, традиционно насыщенные контакты в культурной и гуманитарной сферах. Неизменно оказываем поддержку Республике Сербской на многосторонних площадках, включая Совет Безопасности ООН", – сказал Путин.
Он подчеркнул, что более справедливое отношение к сербскому народу востребовано и необходимо для того, чтобы ситуация на Балканах была стабильной.
"Потому что дискредитация хотя бы одного из участников всего это процесса урегулирования не может привести к стабильности и миру на этой непростой территории", – указал президент РФ.
Говоря о предстоящих выборах в Республике Сербской, Путин выразил надежду, что никакое внешнее воздействие не поменяет настроения большинства населения и не помешает патриотическим силам получить мандат на дальнейшее проведение курса по обеспечению неотъемлемых прав и интересов Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины и ее конструктивному взаимодействию с Россией.
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