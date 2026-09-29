https://crimea.ria.ru/20260929/rossiya-prodolzhit-razvivat-svyazi-s-respublikoy-serbskoy--putin-1159804408.html

Россия продолжит развивать связи с Республикой Сербской – Путин

Россия продолжит развивать связи с Республикой Сербской – Путин - РИА Новости Крым, 29.09.2026

Россия продолжит развивать связи с Республикой Сербской – Путин

Россия продолжит развивать связи с Республикой Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) по всем направлениям и будет защищать ее интересы в том числе в Совете... РИА Новости Крым, 29.09.2026

2026-09-29T17:48

2026-09-29T17:48

2026-09-29T17:48

владимир путин (политик)

новости

в мире

политика

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/09/1d/1159804292_0:0:2209:1244_1920x0_80_0_0_540eba868930cb274204b2a4f3aca11b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Россия продолжит развивать связи с Республикой Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) по всем направлениям и будет защищать ее интересы в том числе в Совете Безопасности ООН. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром Республики Сербской Саво Миничем и председателем правящей партии республики "Союз независимых социал-демократов" Милорадом Додиком.Российский лидер отметил, что многие годы на протяжении нашей истории русский и сербский народы поддерживали особые отношения.Он подчеркнул, что более справедливое отношение к сербскому народу востребовано и необходимо для того, чтобы ситуация на Балканах была стабильной.Говоря о предстоящих выборах в Республике Сербской, Путин выразил надежду, что никакое внешнее воздействие не поменяет настроения большинства населения и не помешает патриотическим силам получить мандат на дальнейшее проведение курса по обеспечению неотъемлемых прав и интересов Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины и ее конструктивному взаимодействию с Россией.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), новости, в мире, политика