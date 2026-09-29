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Республика Сербская поддерживает Россию в проведении СВО - РИА Новости Крым, 29.09.2026
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Республика Сербская поддерживает Россию в проведении СВО
Республика Сербская поддерживает Россию в проведении СВО - РИА Новости Крым, 29.09.2026
Республика Сербская поддерживает Россию в проведении СВО
Республика Сербская (энтитет Боснии и Герцоговины) поддерживает проведение Россией специальной военной операции на Украине. Об этом заявил председатель правящей РИА Новости Крым, 29.09.2026
2026-09-29T18:05
2026-09-29T18:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Республика Сербская (энтитет Боснии и Герцоговины) поддерживает проведение Россией специальной военной операции на Украине. Об этом заявил председатель правящей партии республики "Союз независимых социал-демократов" Милорад Додик на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле.Он отметил, что внимательно следил за выступлением главы МИД РФ Сергея Лаврова на сессии Генеральной Ассамблеи ООН и полностью согласен с его оценками в отношении Евросоюза. По словам политика, "все зло идет из брюссельских канцелярий".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости, россия, владимир путин (политик), новости сво
Республика Сербская поддерживает Россию в проведении СВО

Республика Сербская поддерживает проведение Россией СВО – Додик

18:05 29.09.2026
 
© POOL / Перейти в фотобанкВстреча президента РФ Путина с экс-президентом Республики Сербской Додиком и премьер-министром Республики Сербской Миничем
Встреча президента РФ Путина с экс-президентом Республики Сербской Додиком и премьер-министром Республики Сербской Миничем
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Республика Сербская (энтитет Боснии и Герцоговины) поддерживает проведение Россией специальной военной операции на Украине. Об этом заявил председатель правящей партии республики "Союз независимых социал-демократов" Милорад Додик на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле.
"Хочу… высказать нашу поддержку целям специальной военной операции, сказать, что вы всегда были правы. Все ваши предупреждения, которые вы озвучивали, и все, что делают западники, – это все видно. Я абсолютно согласен с этим", – сказал Додик, обращаясь к российскому лидеру.
Он отметил, что внимательно следил за выступлением главы МИД РФ Сергея Лаврова на сессии Генеральной Ассамблеи ООН и полностью согласен с его оценками в отношении Евросоюза. По словам политика, "все зло идет из брюссельских канцелярий".
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