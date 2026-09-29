https://crimea.ria.ru/20260929/respublika-serbskaya-podderzhivaet-rossiyu-v-provedenii-svo-1159805060.html

Республика Сербская поддерживает Россию в проведении СВО

Республика Сербская поддерживает Россию в проведении СВО - РИА Новости Крым, 29.09.2026

Республика Сербская поддерживает Россию в проведении СВО

Республика Сербская (энтитет Боснии и Герцоговины) поддерживает проведение Россией специальной военной операции на Украине. Об этом заявил председатель правящей РИА Новости Крым, 29.09.2026

2026-09-29T18:05

2026-09-29T18:05

2026-09-29T18:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Республика Сербская (энтитет Боснии и Герцоговины) поддерживает проведение Россией специальной военной операции на Украине. Об этом заявил председатель правящей партии республики "Союз независимых социал-демократов" Милорад Додик на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле.Он отметил, что внимательно следил за выступлением главы МИД РФ Сергея Лаврова на сессии Генеральной Ассамблеи ООН и полностью согласен с его оценками в отношении Евросоюза. По словам политика, "все зло идет из брюссельских канцелярий".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, россия, владимир путин (политик), новости сво