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Прочистить уши Европе: о чем говорит удар ВС России по КПП на украино-польской границе

Прочистить уши Европе: о чем говорит удар ВС России по КПП на украино-польской границе - РИА Новости Крым, 29.09.2026

Прочистить уши Европе: о чем говорит удар ВС России по КПП на украино-польской границе

Очередной удар ВС РФ по району КПП "Ягодин" на границе Волынской области Украины с Польшей является четким предупреждением Варшаве. Такое мнение в эфире радио... РИА Новости Крым, 29.09.2026

2026-09-29T17:27

2026-09-29T17:27

2026-09-29T17:27

юрий светов

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европа

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удары по украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Очередной удар ВС РФ по району КПП "Ягодин" на границе Волынской области Украины с Польшей является четким предупреждением Варшаве. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, журналист Юрий Светов.Накануне стало известно о прилете по району КПП "Дорохуск – Ягодин" на границе Польши и Волынской области на Украине. В Польше объявляли воздушную тревогу и поднимали авиацию, что, по словам польского оперативного командования, было сделано в связи с ударами Российской Федерации по западной территории Украины, наносимыми с использованием средств воздушного поражения.Польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что взрыв прогремел примерно в 2 километрах от пограничного перехода, и польское воздушное пространство нарушено не было. Глава украинской ОВА Роман Романюк сообщил, что ударной волной повреждено помещение КПП на въезде в терминал.Это не первый удар по району КПП "Ягодин". Ранее в сентябре Минобороны России сообщали, что ВС РФ поразили "Геранями" международный автомобильный пункт пропуска "Ягодин" в Волынской области, отметив, что что такие удары по пограничным переходам нарушают поставки военной помощи для ВСУ. Тогда удар пришелся по АЗС и ж/д путям.Ранее российская сторона перечислила страны, на территории которых есть предприятия, производящие для Украины ракеты, беспилотники и прочее вооружение, и фактически предупредила Европу о возможных последствиях, однако для нанесения ударов по этим объектам необходимо взвесить все последствия, добавил Светов."Это компетенция Верховного Главнокомандующего. Он просчитывает все последствия подобного рода решений, а технические возможности у нас есть. И когда Владимира Владимировича Путина спросили про возможность ударов по таким объектам, речь шла о Великобритании, то он ответил, улыбнувшись, что это секрет", – напомнил собеседник.А потому, если следить за логикой действий ВС РФ пока на территории Украины, в случае возникновения дальнейшего обострения исключать такие удары не приходится, считает Светов.Примечательно при этом, что риторика ЕС касательно целей России, которая якобы угрожает Европе, изменяется пропорционально успехам нашей армии в зоне СВО, заметил политолог."Раньше были разговоры: "Нападение будет, российские танки пойдут, самолеты полетят..." А сейчас они уже сам факт того, что мы предупреждаем их, что удар может быть нанесен конкретно по тем объектам, которые делают оружие против нас, трактуют как нападение на европейские страны", – отметил политолог.По его мнению, такими ударами, как тот, что был нанесен по Ягодину, Россия все еще пытается достучаться до Европы, но пока та продолжает цепляться за сообщения о точечных и временных, либо вовсе мифических успехах ВСУ на поле боя, чтобы аргументировать все новую и новую военную помощь Украине."Вот вчерашнее совещание, которое проводила Кая Калас, верховный комиссар по международным делам Европейского Союза, которая облачилась в камуфляжную форму. Собрались министры обороны европейских государств и обсуждали опять вопросы: как Украине дать ракеты, от кого выпросить, как произвести быстрее мобилизацию оборонной промышленности и так далее", – сказал гость эфира.По сути, в Европе министр по международным делам занимается теперь вопросами обороны, а точнее, войны, добавил он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Чем важны учения ОДКБ и что важно понимать об Армении – мнениеВС России ударили по центру международной связи спецслужб Украины в КиевеПять судов с грузом для ВСУ разбиты в Черном море и порту Одессы

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юрий светов, польша, европа, европейский союз (ес), мнения, украина, удары по украине