https://crimea.ria.ru/20260929/polsha-khochet-stat-tsentrom-po-proizvodstvu-amerikanskogo-oruzhiya-v-evrope-1159759830.html
Польша хочет стать центром по производству американского оружия в Европе
Польша хочет стать центром по производству американского оружия в Европе - РИА Новости Крым, 29.09.2026
Польша хочет стать центром по производству американского оружия в Европе
Заместитель министра национальной обороны Польши Цезари Томчик заявил, что Польша предложила США создать на своей территории центр по производству вооружения... РИА Новости Крым, 29.09.2026
2026-09-29T07:48
2026-09-29T07:48
2026-09-29T07:48
польша
сша
европа
оружие
в мире
новости
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/04/1c/1155583786_0:185:2985:1864_1920x0_80_0_0_73c01b9b0d0adfb50c8498c66b32d50f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Заместитель министра национальной обороны Польши Цезари Томчик заявил, что Польша предложила США создать на своей территории центр по производству вооружения. Об этом пишет РИА Новости.Он уточнил, что польские власти считают, что это станет источником пополнения запасов оружия как в США, так и в Европе."США естественно должны пополнять свои арсеналы, а мы должны строить свои компетенции и запасы для Войска польского", - заявил замминистра.В последнее время Польша приобрела в США боевые самолеты и вертолеты, системы реактивной артиллерии, танки, комплексы ПВО и многое другое.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что у руководства европейских стран на данный момент самой популярной темой является подготовка к войне с Россией. Но если Европа все-таки решится напасть на Россию, это будет "совсем другая война" и она будет короткой, подчеркнул министр.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Галоперидол вместо варенья: Захарова дала рекомендацию главе МИД ПольшиПольша стянула войска к украинской границеВ Европарламенте порвали портрет Бандеры – что это значит для Украины
https://crimea.ria.ru/20260915/raspyataya-polsha-pochemu-varshava-reshila-ugrozhat-rossii-seychas--mnenie-1159396249.html
польша
сша
европа
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/04/1c/1155583786_127:0:2856:2047_1920x0_80_0_0_0ad2022bb6a1e665e8378f331af6ceb6.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
польша, сша, европа, оружие, в мире, новости
Польша хочет стать центром по производству американского оружия в Европе
Польша хочет стать промышленным центром для США в Европе
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Заместитель министра национальной обороны Польши Цезари Томчик заявил, что Польша предложила США создать на своей территории центр по производству вооружения. Об этом пишет РИА Новости.
"Сегодня мы передали правительству США предложение. Это предложение звучит так: в связи с тем, что Польша инвестирует в американское вооружение огромные деньги, мы хотим, чтобы Польша была промышленным центром для США в Европе, что будет как в интересе США, так и Польши", - сказал Томчик.
Он уточнил, что польские власти считают, что это станет источником пополнения запасов оружия как в США, так и в Европе.
"США естественно должны пополнять свои арсеналы, а мы должны строить свои компетенции и запасы для Войска польского", - заявил замминистра.
В последнее время Польша приобрела в США боевые самолеты и вертолеты, системы реактивной артиллерии, танки, комплексы ПВО и многое другое.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее
отмечал, что у руководства европейских стран на данный момент самой популярной темой является подготовка к войне с Россией. Но если Европа все-таки решится напасть на Россию, это будет "совсем другая война" и она будет короткой, подчеркнул министр.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: