Рейтинг@Mail.ru
Поиски пропавших туристов в Красной пещере в Крыму: что известно к этому часу - РИА Новости Крым, 29.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260929/poiski-propavshikh-turistov-v-krasnoy-peschere-v-krymu-chto-izvestno-k-etomu-chasu-1159799710.html
Поиски пропавших туристов в Красной пещере в Крыму: что известно к этому часу
Поиски пропавших туристов в Красной пещере в Крыму: что известно к этому часу - РИА Новости Крым, 29.09.2026
Поиски пропавших туристов в Красной пещере в Крыму: что известно к этому часу
В Крыму продолжается операция по спасению группы спелеологов-любителей, пропавшей после паводка в пещере Красная (Кизил-Коба) под Симферополем. Что известно о... РИА Новости Крым, 29.09.2026
2026-09-29T15:55
2026-09-29T16:31
красная пещера в крыму
новости крыма
пещеры в крыму
происшествия
крым
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/09/1d/1159800130_0:360:1920:1440_1920x0_80_0_0_66088f38724e0dc81b01447f7a872391.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. В Крыму продолжается операция по спасению группы спелеологов-любителей, пропавшей после паводка в пещере Красная (Кизил-Коба) под Симферополем. Что известно о происшествии на данный момент – в сбойке РИА Новости Крым.Красная пещера – пещера-источник, расположенная в Крымских горах в 3 километрах от села Перевального Симферопольского района. В ней есть два маршрута: основной – экскурсия вглубь пещеры на 500 метров по оборудованным дорожкам, и экстрим-маршрут.Днем во вторник республиканский главк МЧС России сообщил, что на экстрим-маршруте в Красной пещере из-за сильных дождей и подъема уровня воды четверо туристов оказались заблокированы за сифонами – заполненными водой участками подземной галереи, в которых нет воздушного промежутка между сводом и поверхностью подземной реки.Выбраться самостоятельно люди не могут. На связь они не выходили более 12 часов.На помощь им выехали спасатели. Работы проводятся на двух участках – со стороны пещер Красная и Голубиная.Спасатели выдвинулись друг другу навстречу, рассказали в ГУ МЧС. Общее расстояние маршрута составляет около 10 километров. Всего к операции привлечены 40 человек и 11 единиц техники.По данным СК, туристы отправились в пещеру самостоятельно, без гида. Ведомством организована процессуальная проверка. Следователи во взаимодействии со спасателями устанавливают местонахождение туристической группы и обстоятельства нахождения ее участников в пещере.Проверку также проводит прокуратура Крыма, которая даст оценку соблюдению требований законодательства по предоставлению туристических услуг.Глава Российского союза спелеологов и Крымского регионального отделения Российского географического общества, заслуженный географ РФ Геннадий Самохин рассказал РИА Новости Крым, что затопления Красной пещеры паводковыми водами случаются 10-15 раз в году. Это представляет опасность для людей, которые могут там находиться. При этом эксперт подчеркнул, что специалисты МЧС предпринимают все необходимые меры для спасения туристов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
красная пещера в крыму
пещеры в крыму
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/09/1d/1159800130_0:0:1920:1440_1920x0_80_0_0_ac20a89c3face11f6e3f28d8cc0bd3e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
красная пещера в крыму, новости крыма, пещеры в крыму, происшествия, крым, видео
Поиски пропавших туристов в Красной пещере в Крыму: что известно к этому часу

Поиски пропавших туристов в Красной пещере в Крыму – что известно к этому часу

15:55 29.09.2026 (обновлено: 16:31 29.09.2026)
 
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. В Крыму продолжается операция по спасению группы спелеологов-любителей, пропавшей после паводка в пещере Красная (Кизил-Коба) под Симферополем. Что известно о происшествии на данный момент – в сбойке РИА Новости Крым.
Красная пещера – пещера-источник, расположенная в Крымских горах в 3 километрах от села Перевального Симферопольского района. В ней есть два маршрута: основной – экскурсия вглубь пещеры на 500 метров по оборудованным дорожкам, и экстрим-маршрут.
Днем во вторник республиканский главк МЧС России сообщил, что на экстрим-маршруте в Красной пещере из-за сильных дождей и подъема уровня воды четверо туристов оказались заблокированы за сифонами – заполненными водой участками подземной галереи, в которых нет воздушного промежутка между сводом и поверхностью подземной реки.
Выбраться самостоятельно люди не могут. На связь они не выходили более 12 часов.
На помощь им выехали спасатели. Работы проводятся на двух участках – со стороны пещер Красная и Голубиная.
Спасатели выдвинулись друг другу навстречу, рассказали в ГУ МЧС. Общее расстояние маршрута составляет около 10 километров. Всего к операции привлечены 40 человек и 11 единиц техники.
По данным СК, туристы отправились в пещеру самостоятельно, без гида. Ведомством организована процессуальная проверка. Следователи во взаимодействии со спасателями устанавливают местонахождение туристической группы и обстоятельства нахождения ее участников в пещере.
Проверку также проводит прокуратура Крыма, которая даст оценку соблюдению требований законодательства по предоставлению туристических услуг.
Глава Российского союза спелеологов и Крымского регионального отделения Российского географического общества, заслуженный географ РФ Геннадий Самохин рассказал РИА Новости Крым, что затопления Красной пещеры паводковыми водами случаются 10-15 раз в году. Это представляет опасность для людей, которые могут там находиться. При этом эксперт подчеркнул, что специалисты МЧС предпринимают все необходимые меры для спасения туристов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Красная пещера в КрымуНовости КрымаПещеры в КрымуПроисшествияКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:22В Севастополе реконструируют дамбу в селе Гончарное
18:05Республика Сербская поддерживает Россию в проведении СВО
17:55Новости Крыма: три группы спасателей ищут под землей пропавших в пещере туристов
17:48Россия продолжит развивать связи с Республикой Сербской – Путин
17:39Бельгия передаст Украине три истребителя F-16
17:27Прочистить уши Европе: о чем говорит удар ВС России по КПП на украино-польской границе
17:04В Краснодаре будут ловить "террористов"
16:48В больницы Крыма поставили почти 100 единиц нового оборудования
16:28В Севастополе сняли режим ограничения электроснабжения
16:11Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95 разбился в Амурской области
15:55Поиски пропавших туристов в Красной пещере в Крыму: что известно к этому часу
15:31Дело о смерти новорожденной в Симферополе: Бастрыкин требует ускорить расследование
15:15В Севастополе снизилась преступность
15:02Под Севастополем обновляют 365-метровый водопровод
14:48В Севастополе из-за печи сгорел частный дом
14:39ООН показывает свою дисфункциональность – эксперт
14:25Блогер Юрий Дудь* заочно арестован за оправдание терроризма
14:05Вывоз наличных рублей из России ограничили
13:59Европа ведет войну против России – Лавров
13:47Подъем паводковых вод в Красной пещере Крыма - эксперт рассказал о ситуации
Лента новостейМолния