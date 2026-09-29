https://crimea.ria.ru/20260929/poiski-propavshikh-turistov-v-krasnoy-peschere-v-krymu-chto-izvestno-k-etomu-chasu-1159799710.html

Поиски пропавших туристов в Красной пещере в Крыму: что известно к этому часу

Поиски пропавших туристов в Красной пещере в Крыму: что известно к этому часу - РИА Новости Крым, 29.09.2026

Поиски пропавших туристов в Красной пещере в Крыму: что известно к этому часу

В Крыму продолжается операция по спасению группы спелеологов-любителей, пропавшей после паводка в пещере Красная (Кизил-Коба) под Симферополем. Что известно о... РИА Новости Крым, 29.09.2026

2026-09-29T15:55

2026-09-29T15:55

2026-09-29T16:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. В Крыму продолжается операция по спасению группы спелеологов-любителей, пропавшей после паводка в пещере Красная (Кизил-Коба) под Симферополем. Что известно о происшествии на данный момент – в сбойке РИА Новости Крым.Красная пещера – пещера-источник, расположенная в Крымских горах в 3 километрах от села Перевального Симферопольского района. В ней есть два маршрута: основной – экскурсия вглубь пещеры на 500 метров по оборудованным дорожкам, и экстрим-маршрут.Днем во вторник республиканский главк МЧС России сообщил, что на экстрим-маршруте в Красной пещере из-за сильных дождей и подъема уровня воды четверо туристов оказались заблокированы за сифонами – заполненными водой участками подземной галереи, в которых нет воздушного промежутка между сводом и поверхностью подземной реки.Выбраться самостоятельно люди не могут. На связь они не выходили более 12 часов.На помощь им выехали спасатели. Работы проводятся на двух участках – со стороны пещер Красная и Голубиная.Спасатели выдвинулись друг другу навстречу, рассказали в ГУ МЧС. Общее расстояние маршрута составляет около 10 километров. Всего к операции привлечены 40 человек и 11 единиц техники.По данным СК, туристы отправились в пещеру самостоятельно, без гида. Ведомством организована процессуальная проверка. Следователи во взаимодействии со спасателями устанавливают местонахождение туристической группы и обстоятельства нахождения ее участников в пещере.Проверку также проводит прокуратура Крыма, которая даст оценку соблюдению требований законодательства по предоставлению туристических услуг.Глава Российского союза спелеологов и Крымского регионального отделения Российского географического общества, заслуженный географ РФ Геннадий Самохин рассказал РИА Новости Крым, что затопления Красной пещеры паводковыми водами случаются 10-15 раз в году. Это представляет опасность для людей, которые могут там находиться. При этом эксперт подчеркнул, что специалисты МЧС предпринимают все необходимые меры для спасения туристов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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