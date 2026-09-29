https://crimea.ria.ru/20260929/poisk-turistov-v-peschere-v-krymu-obval-ne-pozvolil-odnoy-iz-grupp-dvigatsya-dalshe-1159809646.html

Поиск туристов в пещере в Крыму: обвал не позволил группе МЧС двигаться дальше

Поиск туристов в пещере в Крыму: обвал не позволил группе МЧС двигаться дальше - РИА Новости Крым, 29.09.2026

Поиск туристов в пещере в Крыму: обвал не позволил группе МЧС двигаться дальше

Обвал не позволил одной из групп спасателей продвинуться в поиске группы спелеологов, пропавшей в Красной пещере под Симферополем, сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 29.09.2026

2026-09-29T20:50

2026-09-29T20:50

2026-09-29T21:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. Обвал не позволил одной из групп спасателей продвинуться в поиске группы спелеологов, пропавшей в Красной пещере под Симферополем, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Крыму.В поисках группы спелеологов, пропавшей в Красной пещере под Симферополем, задействованы три группы спасателей. При этом две из них спустились под землю с разных сторон и вели движение навстречу друг другу. Третья группа – связисты.Личный состав вернулся ко входу Красной пещеры, уточняют спасатели. При этом вторая группа, следовавшая от входа в Голубиную пещеру, продолжает поисковые работы, которые будут продолжаться круглосуточно.Сейчас на месте организована работа оперативного межведомственного штаба. Всего для проведения поисково-спасательных работ привлечен 41 человек и 12 единиц техники.Во вторник днем республиканский главк МЧС России сообщил, что на экстрим-маршруте в Красной пещере из-за сильных дождей и подъема уровня воды четверо туристов оказались заблокированы за сифонами – заполненными водой участками подземной галереи, в которых нет воздушного промежутка между сводом и поверхностью подземной реки. Выбраться самостоятельно люди не могут. На связь они не выходили более 12 часов.На помощь им выехали спасатели. Работы проводятся на двух участках – со стороны пещер Красная и Голубиная. Общее расстояние маршрута составляет около 10 километров. Всего к операции привлечены 40 человек и 11 единиц техники.По данным СК, туристы отправились в пещеру самостоятельно, без гида. Ведомством организована процессуальная проверка. Следователи во взаимодействии со спасателями устанавливают местонахождение туристической группы и обстоятельства нахождения ее участников в пещере. Проверку также проводит прокуратура Крыма, которая даст оценку соблюдению требований законодательства по предоставлению туристических услуг.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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