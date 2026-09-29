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Поиск туристов в пещере в Крыму: обвал не позволил группе МЧС двигаться дальше - РИА Новости Крым, 29.09.2026
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Поиск туристов в пещере в Крыму: обвал не позволил группе МЧС двигаться дальше
Поиск туристов в пещере в Крыму: обвал не позволил группе МЧС двигаться дальше - РИА Новости Крым, 29.09.2026
Поиск туристов в пещере в Крыму: обвал не позволил группе МЧС двигаться дальше
Обвал не позволил одной из групп спасателей продвинуться в поиске группы спелеологов, пропавшей в Красной пещере под Симферополем, сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 29.09.2026
2026-09-29T20:50
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. Обвал не позволил одной из групп спасателей продвинуться в поиске группы спелеологов, пропавшей в Красной пещере под Симферополем, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Крыму.В поисках группы спелеологов, пропавшей в Красной пещере под Симферополем, задействованы три группы спасателей. При этом две из них спустились под землю с разных сторон и вели движение навстречу друг другу. Третья группа – связисты.Личный состав вернулся ко входу Красной пещеры, уточняют спасатели. При этом вторая группа, следовавшая от входа в Голубиную пещеру, продолжает поисковые работы, которые будут продолжаться круглосуточно.Сейчас на месте организована работа оперативного межведомственного штаба. Всего для проведения поисково-спасательных работ привлечен 41 человек и 12 единиц техники.Во вторник днем республиканский главк МЧС России сообщил, что на экстрим-маршруте в Красной пещере из-за сильных дождей и подъема уровня воды четверо туристов оказались заблокированы за сифонами – заполненными водой участками подземной галереи, в которых нет воздушного промежутка между сводом и поверхностью подземной реки. Выбраться самостоятельно люди не могут. На связь они не выходили более 12 часов.На помощь им выехали спасатели. Работы проводятся на двух участках – со стороны пещер Красная и Голубиная. Общее расстояние маршрута составляет около 10 километров. Всего к операции привлечены 40 человек и 11 единиц техники.По данным СК, туристы отправились в пещеру самостоятельно, без гида. Ведомством организована процессуальная проверка. Следователи во взаимодействии со спасателями устанавливают местонахождение туристической группы и обстоятельства нахождения ее участников в пещере. Проверку также проводит прокуратура Крыма, которая даст оценку соблюдению требований законодательства по предоставлению туристических услуг.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260929/podem-pavodkovykh-vod-v-krasnoy-peschere-kryma---ekspert-rasskazal-o-situatsii--1159792273.html
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60
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Поиск туристов в пещере в Крыму: обвал не позволил группе МЧС двигаться дальше

В Крыму при поиске туристов в пещере обвал не позволил группе спасателей двигаться дальше

20:50 29.09.2026 (обновлено: 21:04 29.09.2026)
 
© МЧС Республики КрымПоиски пропавших туристов в пещере в Крыму
Поиски пропавших туристов в пещере в Крыму
© МЧС Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. Обвал не позволил одной из групп спасателей продвинуться в поиске группы спелеологов, пропавшей в Красной пещере под Симферополем, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Крыму.
В поисках группы спелеологов, пропавшей в Красной пещере под Симферополем, задействованы три группы спасателей. При этом две из них спустились под землю с разных сторон и вели движение навстречу друг другу. Третья группа – связисты.

"Встреча на маршрутах была запланирована в районе "Мергельного зала". Однако группа, следовавшая от входа Красной пещеры, дошла до зала "Двух батареек" (протяженность маршрута около 5 километров). По предварительной информации, спасателями обнаружена узость из-за обвала, что не позволяет группе двигаться дальше", сказано в сообщении.

Личный состав вернулся ко входу Красной пещеры, уточняют спасатели. При этом вторая группа, следовавшая от входа в Голубиную пещеру, продолжает поисковые работы, которые будут продолжаться круглосуточно.
Сейчас на месте организована работа оперативного межведомственного штаба. Всего для проведения поисково-спасательных работ привлечен 41 человек и 12 единиц техники.
Во вторник днем республиканский главк МЧС России сообщил, что на экстрим-маршруте в Красной пещере из-за сильных дождей и подъема уровня воды четверо туристов оказались заблокированы за сифонами – заполненными водой участками подземной галереи, в которых нет воздушного промежутка между сводом и поверхностью подземной реки. Выбраться самостоятельно люди не могут. На связь они не выходили более 12 часов.
На помощь им выехали спасатели. Работы проводятся на двух участках – со стороны пещер Красная и Голубиная. Общее расстояние маршрута составляет около 10 километров. Всего к операции привлечены 40 человек и 11 единиц техники.
По данным СК, туристы отправились в пещеру самостоятельно, без гида. Ведомством организована процессуальная проверка. Следователи во взаимодействии со спасателями устанавливают местонахождение туристической группы и обстоятельства нахождения ее участников в пещере. Проверку также проводит прокуратура Крыма, которая даст оценку соблюдению требований законодательства по предоставлению туристических услуг.
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