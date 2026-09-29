https://crimea.ria.ru/20260929/podem-pavodkovykh-vod-v-krasnoy-peschere-kryma---ekspert-rasskazal-o-situatsii--1159792273.html
Подъем паводковых вод в Красной пещере Крыма - эксперт рассказал о ситуации
Подъем паводковых вод в Красной пещере Крыма - эксперт рассказал о ситуации - РИА Новости Крым, 29.09.2026
Подъем паводковых вод в Красной пещере Крыма - эксперт рассказал о ситуации
Затопления Красной пещеры под Симферополем паводковыми водами случаются 10-15 раз в году. Это представляет опасность для людей, которые могут там находиться, но РИА Новости Крым, 29.09.2026
2026-09-29T13:47
2026-09-29T13:47
2026-09-29T14:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Затопления Красной пещеры под Симферополем паводковыми водами случаются 10-15 раз в году. Это представляет опасность для людей, которые могут там находиться, но специалисты МЧС предпринимают все необходимые меры для их спасения. Об этом РИА Новости Крым рассказал глава Российского союза спелеологов и Крымского регионального отделения Российского географического общества, заслуженный географ РФ Геннадий Самохин. Во вторник крымский главк МЧС России сообщил, что в Красной пещере четверо туристов оказались заблокированы за сифонами из-за подъема уровня воды. Проводится спасательная операция, к которой привлечены 28 человек и семь единиц техники.Красная пещера— пещера-источник, расположенная в Крымских горах в 3 км от села Перевального Симферопольского района. В ней есть 2 маршрута: основной — экскурсия вглубь пещеры на 500 метров по оборудованным дорожкам, и экстрим-маршрут.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, новости крыма, пещеры в крыму, геннадий самохин, происшествия
Подъем паводковых вод в Красной пещере Крыма - эксперт рассказал о ситуации
Подъем паводковых вод в Красной пещере Крыма - эксперт рассказал о ситуации
13:47 29.09.2026 (обновлено: 14:14 29.09.2026)