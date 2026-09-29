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Под Севастополем обновляют 365-метровый водопровод - РИА Новости Крым, 29.09.2026
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Под Севастополем обновляют 365-метровый водопровод
Под Севастополем обновляют 365-метровый водопровод - РИА Новости Крым, 29.09.2026
Под Севастополем обновляют 365-метровый водопровод
В селе Родное Балаклавского района Севастополя меняют водопровод на улицах Центральной и Водопадной. Завершить работы планируют до конца года. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 29.09.2026
2026-09-29T15:02
2026-09-29T15:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. В селе Родное Балаклавского района Севастополя меняют водопровод на улицах Центральной и Водопадной. Завершить работы планируют до конца года. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем канале в МАКС.По его информации, при выполнении работ подрядчик использует полиэтиленовые трубы. Ремонт проводится в рамках федерального проекта "Модернизация коммунальной инфраструктуры".Ранее сообщалось, что на западе Крыма завершились работы по замене аварийного участка магистрального водовода, реализация проекта стала возможной благодаря федеральному финансированию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферопольском районе завершается строительство водовода в село ПеревальноеКак инфраструктурные кредиты влияют на жизнь в регионах: ответ ХуснуллинаКак кризис с топливом в Крыму повлияет на сроки окончания капремонтов
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РИА Новости Крым
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крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, водопровод
Под Севастополем обновляют 365-метровый водопровод

В селе Родное под Севастополем ведутся работы по замене 365-метрового водопровода

15:02 29.09.2026
 
© Михаил Развожаев в МАКСНовый водопровод в Севастополе
Новый водопровод в Севастополе
© Михаил Развожаев в МАКС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. В селе Родное Балаклавского района Севастополя меняют водопровод на улицах Центральной и Водопадной. Завершить работы планируют до конца года. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем канале в МАКС.
"Новая линия протянется на 365 метров, диаметр труб увеличили — вода будет идти с нормальным давлением и с запасом надежности. Подрядчик уже уложил более трети трассы и установил 6 из 11 колодцев", – написал губернатор.
© Михаил Развожаев в МАКСНовый водопровод в Севастополе
Новый водопровод в Севастополе
© Михаил Развожаев в МАКС
Новый водопровод в Севастополе
По его информации, при выполнении работ подрядчик использует полиэтиленовые трубы. Ремонт проводится в рамках федерального проекта "Модернизация коммунальной инфраструктуры".
"Пока идут строительные работы, дома получают воду по действующему водоводу, поэтому перебоев в снабжении нет. В конце этого года дома переключат на обновленную сеть", – добавил Развожаев.
Ранее сообщалось, что на западе Крыма завершились работы по замене аварийного участка магистрального водовода, реализация проекта стала возможной благодаря федеральному финансированию.
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КрымНовости КрымаСевастопольНовости СевастополяМихаил РазвожаевВодопровод
 
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