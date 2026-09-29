https://crimea.ria.ru/20260929/pod-sevastopolem-obnovlyayut-365-metrovyy-vodoprovod-1159791168.html

Под Севастополем обновляют 365-метровый водопровод

Под Севастополем обновляют 365-метровый водопровод - РИА Новости Крым, 29.09.2026

Под Севастополем обновляют 365-метровый водопровод

В селе Родное Балаклавского района Севастополя меняют водопровод на улицах Центральной и Водопадной. Завершить работы планируют до конца года. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 29.09.2026

2026-09-29T15:02

2026-09-29T15:02

2026-09-29T15:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. В селе Родное Балаклавского района Севастополя меняют водопровод на улицах Центральной и Водопадной. Завершить работы планируют до конца года. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем канале в МАКС.По его информации, при выполнении работ подрядчик использует полиэтиленовые трубы. Ремонт проводится в рамках федерального проекта "Модернизация коммунальной инфраструктуры".Ранее сообщалось, что на западе Крыма завершились работы по замене аварийного участка магистрального водовода, реализация проекта стала возможной благодаря федеральному финансированию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферопольском районе завершается строительство водовода в село ПеревальноеКак инфраструктурные кредиты влияют на жизнь в регионах: ответ ХуснуллинаКак кризис с топливом в Крыму повлияет на сроки окончания капремонтов

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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