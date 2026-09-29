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Паром в Севастополе остановил работу из-за непогоды

Паром в Севастополе остановил работу из-за непогоды - РИА Новости Крым, 29.09.2026

Паром в Севастополе остановил работу из-за непогоды

Утром во вторник, 29 сентября, в Севастополе приостановил работу паром. Это связано с погодными условиями, сообщили в дирекции по развитию дорожно-транспортной... РИА Новости Крым, 29.09.2026

2026-09-29T07:22

2026-09-29T07:22

2026-09-29T07:22

морской транспорт

паромы и катера в севастополе

севастополь

новости севастополя

погода в крыму

штормовое предупреждение

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Утром во вторник, 29 сентября, в Севастополе приостановил работу паром. Это связано с погодными условиями, сообщили в дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.Работа морского пассажирского транспорта в городе зависит от погодных условий. При сильном ветре или волнении моря паром и катера, курсирующие через бухту, останавливают. Также рейд закрывают во время воздушных тревог.Ранее сообщалось, что сильный ветер и дождь ожидаются в Севастополе во вторник. Порывы северо-восточного ветра могут достигать 20-25 м/с. Спасатели просят не находиться под деревьями и рядом с ветхими и не укрепленными конструкциями, не выходить в море и в горы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Подарок от небесной канцелярии: какой будет погода в октябреШторм в Севастополе: как город справляется с последствиями разгула стихии"Глаз" бури над Крымом: вернется ли бабье лето на полуостров – прогноз на неделю

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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