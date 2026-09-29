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Отбой воздушной тревоги объявили в Севастополе - РИА Новости Крым, 29.09.2026
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Отбой воздушной тревоги объявили в Севастополе
Отбой воздушной тревоги объявили в Севастополе - РИА Новости Крым, 29.09.2026
Отбой воздушной тревоги объявили в Севастополе
Угрозу атаки с воздуха на Севастополь сняли – в городе выключили сирены и отменили тревогу. Об этом сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 29.09.2026
2026-09-29T19:23
2026-09-29T19:23
воздушная тревога в севастополе
севастополь
михаил развожаев
новости
срочные новости крыма
крым
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Угрозу атаки с воздуха на Севастополь сняли – в городе выключили сирены и отменили тревогу. Об этом сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев.В Крыму с мая 2026 года Главное управление МЧС по РК рассылает СМС-предупреждение о беспилотной и ракетной опасности в регионе.Также в Крыму и Севастополе регулярно проводят учения военных для обеспечения безопасности. О них руководители городов и власти Крыма стараются сообщать заблаговременно. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Отбой воздушной тревоги объявили в Севастополе

Отбой воздушной тревоги объявили в Севастополе

19:23 29.09.2026
 
© РИА Новости КрымОтбой воздушной тревоги
Отбой воздушной тревоги - РИА Новости, 1920, 29.09.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Угрозу атаки с воздуха на Севастополь сняли – в городе выключили сирены и отменили тревогу. Об этом сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев.
"Отбой воздушной тревоги", – написал Развожаев в своем канале на платформе МАКС.
В Крыму с мая 2026 года Главное управление МЧС по РК рассылает СМС-предупреждение о беспилотной и ракетной опасности в регионе.
Также в Крыму и Севастополе регулярно проводят учения военных для обеспечения безопасности. О них руководители городов и власти Крыма стараются сообщать заблаговременно. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Воздушная тревога в СевастополеСевастопольМихаил РазвожаевНовостиСрочные новости КрымаКрымБезопасность Республики Крым и СевастополяАтаки ВСУАтаки ВСУ на Крым
 
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