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ООН показывает свою дисфункциональность – эксперт - РИА Новости Крым, 29.09.2026
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ООН показывает свою дисфункциональность – эксперт
ООН показывает свою дисфункциональность – эксперт - РИА Новости Крым, 29.09.2026
ООН показывает свою дисфункциональность – эксперт
Неделя высокого уровня 81-й сессии Генассамблеи Организации Объединенных Наций проиллюстрировала дисфункциональность ООН, сделав перспективу ее реформирования... РИА Новости Крым, 29.09.2026
2026-09-29T14:39
2026-09-29T14:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости Крым. Неделя высокого уровня 81-й сессии Генассамблеи Организации Объединенных Наций проиллюстрировала дисфункциональность ООН, сделав перспективу ее реформирования более очевидной. Такое мнение выразил генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин в ходе круглого стола на площадке Международной медиагруппы "Россия сегодня".По его мнению, большинство дискуссий на 81-й сессии были не предметными, даже такой основополагающий вопрос, как развитие искусственного интеллекта. По словам Мухина, дилемму ИИ разрешить на сегодняшний день практически невозможно, поскольку не известно, какие структуры должны контролировать эту сферу."Либо контроль над искусственным интеллектом становится делом государств, либо он остается в руках частных компаний", – указал Мухин.В свою очередь доцент кафедры теории и истории международных отношений РУДН Александр Гущин заметил, что аналогов ООН в мире пока нет и поэтому организация еще сохраняет свой вес.Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не услышал ничего нового на встрече с главой МИД Германии Йоханном Вадефулем. Встреча глав дипведомств РФ и ФРГ состоялась в субботу на полях сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.Также политолог, директор Таврического информационно-аналитического центра, кандидат политических наук Александр Бедрицкий высказал мнение, что генсек ООН Антониу Гутерриш своими словами о Крыме фактически признал глубочайший кризис ООН, который может завершиться только с окончанием мирового кризиса.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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оон, мнения, в мире, политика, новости
ООН показывает свою дисфункциональность – эксперт

Перспектива реформирования ООН стала очевидной после Генассамблеи – эксперт

14:39 29.09.2026
 
© AP Photo Yuki Iwamura81-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН
81-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 29.09.2026
© AP Photo Yuki Iwamura
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости Крым. Неделя высокого уровня 81-й сессии Генассамблеи Организации Объединенных Наций проиллюстрировала дисфункциональность ООН, сделав перспективу ее реформирования более очевидной. Такое мнение выразил генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин в ходе круглого стола на площадке Международной медиагруппы "Россия сегодня".

"Не было видно анализирующей роли аппарата ООН для того, чтобы создать дискуссии. Отдали все на волю выступающих. Связать все воедино не удалось. И перспектива реформирования ООН стала после этого наиболее очевидной", – отметил эксперт.

По его мнению, большинство дискуссий на 81-й сессии были не предметными, даже такой основополагающий вопрос, как развитие искусственного интеллекта. По словам Мухина, дилемму ИИ разрешить на сегодняшний день практически невозможно, поскольку не известно, какие структуры должны контролировать эту сферу.
"Либо контроль над искусственным интеллектом становится делом государств, либо он остается в руках частных компаний", – указал Мухин.
В свою очередь доцент кафедры теории и истории международных отношений РУДН Александр Гущин заметил, что аналогов ООН в мире пока нет и поэтому организация еще сохраняет свой вес.

"Сегодня мы видим, что трансформации зашли довольно далеко. Поэтому, что в аппаратном смысле, что в институциональном, ООН находится едва ли не в большем кризисе, чем сама система. Имеются государственные противоречия и вопрос качества управления", – подчеркнул Гущин.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не услышал ничего нового на встрече с главой МИД Германии Йоханном Вадефулем. Встреча глав дипведомств РФ и ФРГ состоялась в субботу на полях сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Также политолог, директор Таврического информационно-аналитического центра, кандидат политических наук Александр Бедрицкий высказал мнение, что генсек ООН Антониу Гутерриш своими словами о Крыме фактически признал глубочайший кризис ООН, который может завершиться только с окончанием мирового кризиса.
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