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Новый курорт "Балаклава" - власти Севастополя рассказали о ходе проекта - РИА Новости Крым, 29.09.2026
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Новый курорт "Балаклава" - власти Севастополя рассказали о ходе проекта
Новый курорт "Балаклава" - власти Севастополя рассказали о ходе проекта - РИА Новости Крым, 29.09.2026
Новый курорт "Балаклава" - власти Севастополя рассказали о ходе проекта
В Севастополе до 14 октября проводятся общественные обсуждения проекта создания нового курорта "Балаклава", который построят в рамках проекта "Пять морей и... РИА Новости Крым, 29.09.2026
2026-09-29T10:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе до 14 октября проводятся общественные обсуждения проекта создания нового курорта "Балаклава", который построят в рамках проекта "Пять морей и озеро Байкал". Об этом сообщили в правительстве Севастополя.По информации губернатора Севастополя Михаила Развожаева, в Балаклаве на месте бывших промзон построят современные отели и большую площадь, облик которых впишут в существующий контекст города. Вся новая инфраструктура будет общедоступной. При этом реализация проекта позволит решить и "хронические" проблемы населенного пункта с парковками, сливом стоков в бухту, озеленением, состоянием русла реки Балаклавка, отметил губернатор.Проектируемая территория расположена в границах Балаклавского муниципального округа. На этой территории планируется построить гостиницы, общественно-деловые зоны, объекты коммунальной и транспортной инфраструктуры. Проект нового курорта будет реализован в четыре этапа.Общественные слушания проводит департамент архитектуры и градостроительства Севастополя. Поучаствовать в них можно на сайте. Экспозиция проекта нового курорта будет доступна с 6 октября.О планах включения курорта "Балаклава" в Севастополе в проект "Пять морей и озеро Байкал" сообщалось в марте 2026 года. Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин. Это даст региону три тысячи рабочих мест.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Балаклаве готовятся к строительству элитной гостиницыВ Севастополе благоустраивают зеленые зоны - где и что сделаютЧисло отелей на курорте "Золотые пески России" в Крыму увеличат
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РИА Новости Крым
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крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, правительство севастополя, балаклава
Новый курорт "Балаклава" - власти Севастополя рассказали о ходе проекта

Власти Севастополя рассказали о границах нового курорта "Балаклава"

10:00 29.09.2026
 
© РИА Новости КрымБалаклава
Балаклава - РИА Новости, 1920, 29.09.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе до 14 октября проводятся общественные обсуждения проекта создания нового курорта "Балаклава", который построят в рамках проекта "Пять морей и озеро Байкал". Об этом сообщили в правительстве Севастополя.
По информации губернатора Севастополя Михаила Развожаева, в Балаклаве на месте бывших промзон построят современные отели и большую площадь, облик которых впишут в существующий контекст города. Вся новая инфраструктура будет общедоступной. При этом реализация проекта позволит решить и "хронические" проблемы населенного пункта с парковками, сливом стоков в бухту, озеленением, состоянием русла реки Балаклавка, отметил губернатор.
Проектируемая территория расположена в границах Балаклавского муниципального округа.
"С запада проектируемый участок ограничен территорией заказника "Караньский", с севера прилегает к зоне смешанной жилой застройки Балаклавы, с юга ограничен акваторией Черного моря и Балаклавской бухты, с востока – зоной малоэтажной многоквартирной жилой застройки и территорией объекта культурного наследия федерального значения "Руины крепости" и "Стены и башни Нижнего города Св. Георгия", – говорится в сообщении.
На этой территории планируется построить гостиницы, общественно-деловые зоны, объекты коммунальной и транспортной инфраструктуры. Проект нового курорта будет реализован в четыре этапа.
Общественные слушания проводит департамент архитектуры и градостроительства Севастополя. Поучаствовать в них можно на сайте. Экспозиция проекта нового курорта будет доступна с 6 октября.
О планах включения курорта "Балаклава" в Севастополе в проект "Пять морей и озеро Байкал" сообщалось в марте 2026 года. Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин. Это даст региону три тысячи рабочих мест.
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