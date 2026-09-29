https://crimea.ria.ru/20260929/novyy-kurort-balaklava---vlasti-sevastopolya-rasskazali-o-khode-proekta--1159782132.html

Новый курорт "Балаклава" - власти Севастополя рассказали о ходе проекта

Новый курорт "Балаклава" - власти Севастополя рассказали о ходе проекта - РИА Новости Крым, 29.09.2026

Новый курорт "Балаклава" - власти Севастополя рассказали о ходе проекта

В Севастополе до 14 октября проводятся общественные обсуждения проекта создания нового курорта "Балаклава", который построят в рамках проекта "Пять морей и... РИА Новости Крым, 29.09.2026

2026-09-29T10:00

2026-09-29T10:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе до 14 октября проводятся общественные обсуждения проекта создания нового курорта "Балаклава", который построят в рамках проекта "Пять морей и озеро Байкал". Об этом сообщили в правительстве Севастополя.По информации губернатора Севастополя Михаила Развожаева, в Балаклаве на месте бывших промзон построят современные отели и большую площадь, облик которых впишут в существующий контекст города. Вся новая инфраструктура будет общедоступной. При этом реализация проекта позволит решить и "хронические" проблемы населенного пункта с парковками, сливом стоков в бухту, озеленением, состоянием русла реки Балаклавка, отметил губернатор.Проектируемая территория расположена в границах Балаклавского муниципального округа. На этой территории планируется построить гостиницы, общественно-деловые зоны, объекты коммунальной и транспортной инфраструктуры. Проект нового курорта будет реализован в четыре этапа.Общественные слушания проводит департамент архитектуры и градостроительства Севастополя. Поучаствовать в них можно на сайте. Экспозиция проекта нового курорта будет доступна с 6 октября.О планах включения курорта "Балаклава" в Севастополе в проект "Пять морей и озеро Байкал" сообщалось в марте 2026 года. Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин. Это даст региону три тысячи рабочих мест.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Балаклаве готовятся к строительству элитной гостиницыВ Севастополе благоустраивают зеленые зоны - где и что сделаютЧисло отелей на курорте "Золотые пески России" в Крыму увеличат

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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