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Новости СВО: Киев за сутки потерял в зоне спецоперации почти 1,5 тысячи боевиков - РИА Новости Крым, 29.09.2026
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Новости СВО: Киев за сутки потерял в зоне спецоперации почти 1,5 тысячи боевиков
Новости СВО: Киев за сутки потерял в зоне спецоперации почти 1,5 тысячи боевиков - РИА Новости Крым, 29.09.2026
Новости СВО: Киев за сутки потерял в зоне спецоперации почти 1,5 тысячи боевиков
За минувшие сутки российские военные ликвидировали 1410 украинских боевиков в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщили в Министерстве... РИА Новости Крым, 29.09.2026
2026-09-29T13:23
2026-09-29T13:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. За минувшие сутки российские военные ликвидировали 1410 украинских боевиков в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.Всего за сутки в зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял свыше 315 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 25 автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск "Запад" ликвидировали свыше 230 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 15 автомобилей и два артиллерийских орудия.Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Противник потерял там за сутки более 205 военнослужащих, боевую бронированную машину, 19 автомобилей и два орудия полевой артиллерии. В зоне ответственности подразделений группировки войск "Центр" потери противника составили до 460 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 13 автомобилей и артиллерийское орудие "Мста-Б".Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. ВСУ там потеряли до 180 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину и семь автомобилей. Подразделения группировки войск "Днепр" уничтожены до 20 украинских военнослужащих, шесть автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы.Ранее сообщалось, что подразделения российской группировки войск "Север" в окруженной части Харьковской области освободили населенный пункт Крейдянка, также за последние сутки освобождено одно село в ДНР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости сво, харьковская область, сумская область, днепропетровская область, новые регионы россии, вооруженные силы россии, потери всу
Новости СВО: Киев за сутки потерял в зоне спецоперации почти 1,5 тысячи боевиков

Новости СВО – российские военные ликвидировали в зоне СВО почти 1,5 тысячи боевиков

13:23 29.09.2026
 
© Telegram Владимир ЗеленскийПотери ВСУ
Потери ВСУ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. За минувшие сутки российские военные ликвидировали 1410 украинских боевиков в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
"Вооруженные силы РФ продолжают проведение специальной военной операции. Подразделения группировки войск "Север" в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля", – говорится в сообщении.
Всего за сутки в зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял свыше 315 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 25 автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск "Запад" ликвидировали свыше 230 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 15 автомобилей и два артиллерийских орудия.
Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Противник потерял там за сутки более 205 военнослужащих, боевую бронированную машину, 19 автомобилей и два орудия полевой артиллерии. В зоне ответственности подразделений группировки войск "Центр" потери противника составили до 460 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 13 автомобилей и артиллерийское орудие "Мста-Б".
Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. ВСУ там потеряли до 180 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину и семь автомобилей. Подразделения группировки войск "Днепр" уничтожены до 20 украинских военнослужащих, шесть автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы.
Ранее сообщалось, что подразделения российской группировки войск "Север" в окруженной части Харьковской области освободили населенный пункт Крейдянка, также за последние сутки освобождено одно село в ДНР.
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Новости СВОХарьковская областьСумская областьДнепропетровская областьНовые регионы РоссииВооруженные силы РоссииПотери ВСУ
 
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