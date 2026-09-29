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Новости Крыма: три группы спасателей ищут под землей пропавших в пещере туристов

Новости Крыма: три группы спасателей ищут под землей пропавших в пещере туристов - РИА Новости Крым, 29.09.2026

Новости Крыма: три группы спасателей ищут под землей пропавших в пещере туристов

В поисках группы спелеологов, пропавшей в Красной пещере под Симферополем, задействованы три группы спасателей. Об этом в комментарии РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 29.09.2026

2026-09-29T17:55

2026-09-29T17:55

2026-09-29T17:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. В поисках группы спелеологов, пропавшей в Красной пещере под Симферополем, задействованы три группы спасателей. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказала начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Республике Крым Дарья Диюнова.Также она уточнила, что спасатели зашли в пещеру с двух входов - со стороны Голубиной пещеры и со стороны Красной пещеры, и должны встретиться в одной точке в оговоренное время - около 23:00 во вторник.При этом третья группа спасателей, которая также выдвинулась на поиски пропавших - это группа связистов, поскольку под землей нет связи, и есть "только одна определенная точка, из которой можно что-либо сообщить коллегам", добавила начальник пресс-службы ведомства.Кроме того, по словам Диюновой, информация про затопление Красной пещеры была первичной и уточнялась в процессе. Сейчас, когда спасатели уже "прошли определенные маршруты, стало понятно, что там нет затопленных мест". Однако есть и неизученные маршруты, сказала она.ЧП в Красной пещереВо вторник днем республиканский главк МЧС России сообщил, что на экстрим-маршруте в Красной пещере из-за сильных дождей и подъема уровня воды четверо туристов оказались заблокированы за сифонами – заполненными водой участками подземной галереи, в которых нет воздушного промежутка между сводом и поверхностью подземной реки. Выбраться самостоятельно люди не могут. На связь они не выходили более 12 часов.На помощь им выехали спасатели. Работы проводятся на двух участках – со стороны пещер Красная и Голубиная. Общее расстояние маршрута составляет около 10 километров. Всего к операции привлечены 40 человек и 11 единиц техники.По данным СК, туристы отправились в пещеру самостоятельно, без гида. Ведомством организована процессуальная проверка. Следователи во взаимодействии со спасателями устанавливают местонахождение туристической группы и обстоятельства нахождения ее участников в пещере.Проверку также проводит прокуратура Крыма, которая даст оценку соблюдению требований законодательства по предоставлению туристических услуг.Глава Российского союза спелеологов и Крымского регионального отделения Российского географического общества, заслуженный географ РФ Геннадий Самохин рассказал РИА Новости Крым, что затопления Красной пещеры паводковыми водами случаются 10-15 раз в году. Это представляет опасность для людей, которые могут там находиться. При этом эксперт подчеркнул, что специалисты МЧС предпринимают все необходимые меры для спасения туристов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Подъем паводковых вод в Красной пещере Крыма - эксперт рассказал о ситуацииПоиски пропавших туристов в Красной пещере в Крыму: что известно к этому часу ЧП в Красной пещере в Крыму: группа туристов не выходит на связь более 12 часов

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красная пещера в крыму

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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