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Новости Крыма: три группы спасателей ищут под землей пропавших в пещере туристов
Новости Крыма: три группы спасателей ищут под землей пропавших в пещере туристов - РИА Новости Крым, 29.09.2026
Новости Крыма: три группы спасателей ищут под землей пропавших в пещере туристов
В поисках группы спелеологов, пропавшей в Красной пещере под Симферополем, задействованы три группы спасателей. Об этом в комментарии РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 29.09.2026
2026-09-29T17:55
2026-09-29T17:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. В поисках группы спелеологов, пропавшей в Красной пещере под Симферополем, задействованы три группы спасателей. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказала начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Республике Крым Дарья Диюнова.Также она уточнила, что спасатели зашли в пещеру с двух входов - со стороны Голубиной пещеры и со стороны Красной пещеры, и должны встретиться в одной точке в оговоренное время - около 23:00 во вторник.При этом третья группа спасателей, которая также выдвинулась на поиски пропавших - это группа связистов, поскольку под землей нет связи, и есть "только одна определенная точка, из которой можно что-либо сообщить коллегам", добавила начальник пресс-службы ведомства.Кроме того, по словам Диюновой, информация про затопление Красной пещеры была первичной и уточнялась в процессе. Сейчас, когда спасатели уже "прошли определенные маршруты, стало понятно, что там нет затопленных мест". Однако есть и неизученные маршруты, сказала она.ЧП в Красной пещереВо вторник днем республиканский главк МЧС России сообщил, что на экстрим-маршруте в Красной пещере из-за сильных дождей и подъема уровня воды четверо туристов оказались заблокированы за сифонами – заполненными водой участками подземной галереи, в которых нет воздушного промежутка между сводом и поверхностью подземной реки. Выбраться самостоятельно люди не могут. На связь они не выходили более 12 часов.На помощь им выехали спасатели. Работы проводятся на двух участках – со стороны пещер Красная и Голубиная. Общее расстояние маршрута составляет около 10 километров. Всего к операции привлечены 40 человек и 11 единиц техники.По данным СК, туристы отправились в пещеру самостоятельно, без гида. Ведомством организована процессуальная проверка. Следователи во взаимодействии со спасателями устанавливают местонахождение туристической группы и обстоятельства нахождения ее участников в пещере.Проверку также проводит прокуратура Крыма, которая даст оценку соблюдению требований законодательства по предоставлению туристических услуг.Глава Российского союза спелеологов и Крымского регионального отделения Российского географического общества, заслуженный географ РФ Геннадий Самохин рассказал РИА Новости Крым, что затопления Красной пещеры паводковыми водами случаются 10-15 раз в году. Это представляет опасность для людей, которые могут там находиться. При этом эксперт подчеркнул, что специалисты МЧС предпринимают все необходимые меры для спасения туристов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Подъем паводковых вод в Красной пещере Крыма - эксперт рассказал о ситуацииПоиски пропавших туристов в Красной пещере в Крыму: что известно к этому часу ЧП в Красной пещере в Крыму: группа туристов не выходит на связь более 12 часов
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Новости Крыма: три группы спасателей ищут под землей пропавших в пещере туристов
Новости Крыма: три группы спасателей ищут под землей пропавших в пещере туристов
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым
. В поисках группы спелеологов, пропавшей в Красной пещере под Симферополем
, задействованы три группы спасателей. Об этом в комментарии РИА Новости Крым
рассказала начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Республике Крым Дарья Диюнова.
"На месте работают три группы спасателей. Специалисты идут по определенному маршруту, прочесывают территорию. По карте составлен определенный план. Один маршрут, по которому идут спасатели, более популярный, второй — менее популярный. Пока мы их (спелеологов - ред.) не обнаружили", - сказала Диюнова.
Также она уточнила, что спасатели зашли в пещеру с двух входов - со стороны Голубиной пещеры и со стороны Красной пещеры, и должны встретиться в одной точке в оговоренное время - около 23:00 во вторник.
При этом третья группа спасателей, которая также выдвинулась на поиски пропавших - это группа связистов, поскольку под землей нет связи, и есть "только одна определенная точка, из которой можно что-либо сообщить коллегам", добавила начальник пресс-службы ведомства.
"Если ребят (спелеологов-любителей - ред.) не найдут, то значит, будем определять и отрабатывать новые маршруты в данной пещере", - добавила она.
Кроме того, по словам Диюновой, информация про затопление Красной пещеры была первичной и уточнялась в процессе. Сейчас, когда спасатели уже "прошли определенные маршруты, стало понятно, что там нет затопленных мест". Однако есть и неизученные маршруты, сказала она.
Во вторник днем республиканский главк МЧС России сообщил
, что на экстрим-маршруте в Красной пещере из-за сильных дождей и подъема уровня воды четверо туристов оказались заблокированы за сифонами – заполненными водой участками подземной галереи, в которых нет воздушного промежутка между сводом и поверхностью подземной реки. Выбраться самостоятельно люди не могут. На связь они не выходили более 12 часов
.
На помощь им выехали спасатели
. Работы проводятся на двух участках – со стороны пещер Красная и Голубиная. Общее расстояние маршрута составляет около 10 километров. Всего к операции привлечены 40 человек и 11 единиц техники.
По данным СК
, туристы отправились в пещеру самостоятельно, без гида. Ведомством организована процессуальная проверка. Следователи во взаимодействии со спасателями устанавливают местонахождение туристической группы и обстоятельства нахождения ее участников в пещере.
Проверку также проводит прокуратура Крыма, которая даст оценку соблюдению требований законодательства по предоставлению туристических услуг.
Глава Российского союза спелеологов и Крымского регионального отделения Российского географического общества, заслуженный географ РФ Геннадий Самохин рассказал РИА Новости Крым
, что затопления Красной пещеры паводковыми водами случаются 10-15 раз в году. Это представляет опасность для людей, которые могут там находиться. При этом эксперт подчеркнул, что специалисты МЧС предпринимают все необходимые меры для спасения туристов.
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