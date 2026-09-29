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Новости Крыма на утро 29 сентября - РИА Новости Крым, 29.09.2026
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Новости Крыма на утро 29 сентября
Новости Крыма на утро 29 сентября - РИА Новости Крым, 29.09.2026
Новости Крыма на утро 29 сентября
В Крыму ночью действовала беспилотная опасность, при этом Крымский мост работает штатно. В Севастополе ночь прошла без воздушных тревог. На всей территории... РИА Новости Крым, 29.09.2026
2026-09-29T08:22
2026-09-29T08:22
новости крыма
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крымский мост
энергосистема крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. В Крыму ночью действовала беспилотная опасность, при этом Крымский мост работает штатно. В Севастополе ночь прошла без воздушных тревог. На всей территории полуострова из-за повреждений электрической сети и оборудования сохраняются перебои с подачей электроэнергии. Беспилотную опасность в Крыму в ночь на вторник объявили около часа ночи. Отбой дали в 1.36.В Севастополе ночь прошла спокойно, воздушные тревоги не объявляли.Крымский мост работает в штатном режиме – в течение ночи и утром проезд к досмотровым пунктам перед транспортным переходом был свободен, движение по мосту не перекрывали.По информации "Крымэнерго", на всей территории республики действуют ограничения электроснабжения. Отключения света происходят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах. Принимаются все возможные меры для подачи электроэнергии потребителям.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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Новости Крыма на утро 29 сентября

Новости Крыма и Севастополя на утро 29 сентября

08:22 29.09.2026
 
© Председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк в МАКСВид на Крым
Вид на Крым
© Председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк в МАКС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. В Крыму ночью действовала беспилотная опасность, при этом Крымский мост работает штатно. В Севастополе ночь прошла без воздушных тревог. На всей территории полуострова из-за повреждений электрической сети и оборудования сохраняются перебои с подачей электроэнергии.
Беспилотную опасность в Крыму в ночь на вторник объявили около часа ночи.
"Беспилотная опасность в Республике Крым! Особое внимание жителям западных районов! Сохраняйте спокойствие. Доверяйте только официальным источникам информации", - сообщили в ГУ МЧС по республике.
Отбой дали в 1.36.
В Севастополе ночь прошла спокойно, воздушные тревоги не объявляли.
Крымский мост работает в штатном режиме – в течение ночи и утром проезд к досмотровым пунктам перед транспортным переходом был свободен, движение по мосту не перекрывали.
По информации "Крымэнерго", на всей территории республики действуют ограничения электроснабжения. Отключения света происходят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах. Принимаются все возможные меры для подачи электроэнергии потребителям.
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