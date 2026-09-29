https://crimea.ria.ru/20260929/novosti-kryma-na-utro-29-sentyabrya-1159780229.html

Новости Крыма на утро 29 сентября

Новости Крыма на утро 29 сентября - РИА Новости Крым, 29.09.2026

Новости Крыма на утро 29 сентября

В Крыму ночью действовала беспилотная опасность, при этом Крымский мост работает штатно. В Севастополе ночь прошла без воздушных тревог. На всей территории... РИА Новости Крым, 29.09.2026

2026-09-29T08:22

2026-09-29T08:22

2026-09-29T08:22

новости крыма

новости севастополя

севастополь

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крымский мост

энергосистема крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. В Крыму ночью действовала беспилотная опасность, при этом Крымский мост работает штатно. В Севастополе ночь прошла без воздушных тревог. На всей территории полуострова из-за повреждений электрической сети и оборудования сохраняются перебои с подачей электроэнергии. Беспилотную опасность в Крыму в ночь на вторник объявили около часа ночи. Отбой дали в 1.36.В Севастополе ночь прошла спокойно, воздушные тревоги не объявляли.Крымский мост работает в штатном режиме – в течение ночи и утром проезд к досмотровым пунктам перед транспортным переходом был свободен, движение по мосту не перекрывали.По информации "Крымэнерго", на всей территории республики действуют ограничения электроснабжения. Отключения света происходят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах. Принимаются все возможные меры для подачи электроэнергии потребителям.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

крым

крымский мост

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, новости севастополя, севастополь, крым, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу на крым, крымский мост, энергосистема крыма