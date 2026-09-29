https://crimea.ria.ru/20260929/na-ukraine-porazheny-sklad-s-raketami-flamingo-i--tsentry-obrabotki-dannykh-1159781800.html

На Украине поражены склад с ракетами "Фламинго" и центры обработки данных

На Украине поражены склад с ракетами "Фламинго" и центры обработки данных - РИА Новости Крым, 29.09.2026

На Украине поражены склад с ракетами "Фламинго" и центры обработки данных

Российские военные ударили по локомотивному депо и двум центрам обработки данных в Киеве, складу с дронами в Киевской области, а также по сухогрузам в Одессе... РИА Новости Крым, 29.09.2026

2026-09-29T09:19

2026-09-29T09:19

2026-09-29T09:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Российские военные ударили по локомотивному депо и двум центрам обработки данных в Киеве, складу с дронами в Киевской области, а также по сухогрузам в Одессе. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.В Киеве поражены локомотивное депо, где был оборудован склад "Фламинго" и компонентов к ним, а также центры обработки данных "Бимобайл" и "Парковый". Первый – это одна из основных точек обмена интернет-трафиком, обеспечивающая стабильность передачи информации. Оба центра работали в интересах ВСУ.В Киевской области атакован складской терминал "Белогородка", на территории которого осуществлялось производство и хранение БПЛА самолетного типа. В Одесской области поражены электроподстанция "Усатово", обеспечивающая электроэнергией объекты инфраструктуры украинских портов, цех производства дронов в Великодолинском. В порту "Измаил" разбиты объекты инфраструктуры, обеспечивающие разгрузку грузов военного назначения, а в порту "Одесса" - сухогруз, доставлявший военное имущество для обеспечения ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, киев, одесса, удары по украине, вооруженные силы россии