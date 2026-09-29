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На Украине поражены склад с ракетами "Фламинго" и центры обработки данных
На Украине поражены склад с ракетами "Фламинго" и центры обработки данных - РИА Новости Крым, 29.09.2026
На Украине поражены склад с ракетами "Фламинго" и центры обработки данных
Российские военные ударили по локомотивному депо и двум центрам обработки данных в Киеве, складу с дронами в Киевской области, а также по сухогрузам в Одессе... РИА Новости Крым, 29.09.2026
2026-09-29T09:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Российские военные ударили по локомотивному депо и двум центрам обработки данных в Киеве, складу с дронами в Киевской области, а также по сухогрузам в Одессе. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.В Киеве поражены локомотивное депо, где был оборудован склад "Фламинго" и компонентов к ним, а также центры обработки данных "Бимобайл" и "Парковый". Первый – это одна из основных точек обмена интернет-трафиком, обеспечивающая стабильность передачи информации. Оба центра работали в интересах ВСУ.В Киевской области атакован складской терминал "Белогородка", на территории которого осуществлялось производство и хранение БПЛА самолетного типа. В Одесской области поражены электроподстанция "Усатово", обеспечивающая электроэнергией объекты инфраструктуры украинских портов, цех производства дронов в Великодолинском. В порту "Измаил" разбиты объекты инфраструктуры, обеспечивающие разгрузку грузов военного назначения, а в порту "Одесса" - сухогруз, доставлявший военное имущество для обеспечения ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости сво, министерство обороны рф, киев, одесса, удары по украине, вооруженные силы россии
На Украине поражены склад с ракетами "Фламинго" и центры обработки данных
В Киеве поражены склад с ракетами "Фламинго" и центры обработки данных
09:19 29.09.2026 (обновлено: 09:31 29.09.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Российские военные ударили по локомотивному депо и двум центрам обработки данных в Киеве, складу с дронами в Киевской области, а также по сухогрузам в Одессе. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
"Сегодня ночью Вооруженными силами РФ нанесен групповой удар высокоточным оружием наземного базирования и беспилотными летательными аппаратами по логистическим центрам, объектам портовой, транспортной инфраструктуры и морским судам, задействованным в интересах ВСУ", – говорится в сообщении.
В Киеве поражены локомотивное депо, где был оборудован склад "Фламинго" и компонентов к ним, а также центры обработки данных "Бимобайл" и "Парковый". Первый – это одна из основных точек обмена интернет-трафиком, обеспечивающая стабильность передачи информации. Оба центра работали в интересах ВСУ.
В Киевской области атакован складской терминал "Белогородка", на территории которого осуществлялось производство и хранение БПЛА самолетного типа. В Одесской области поражены электроподстанция "Усатово", обеспечивающая электроэнергией объекты инфраструктуры украинских портов, цех производства дронов в Великодолинском. В порту "Измаил" разбиты объекты инфраструктуры, обеспечивающие разгрузку грузов военного назначения, а в порту "Одесса" - сухогруз, доставлявший военное имущество для обеспечения ВСУ.
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