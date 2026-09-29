Рейтинг@Mail.ru
На Украине поражены склад с ракетами "Фламинго" и центры обработки данных - РИА Новости Крым, 29.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260929/na-ukraine-porazheny-sklad-s-raketami-flamingo-i--tsentry-obrabotki-dannykh-1159781800.html
На Украине поражены склад с ракетами "Фламинго" и центры обработки данных
На Украине поражены склад с ракетами "Фламинго" и центры обработки данных - РИА Новости Крым, 29.09.2026
На Украине поражены склад с ракетами "Фламинго" и центры обработки данных
Российские военные ударили по локомотивному депо и двум центрам обработки данных в Киеве, складу с дронами в Киевской области, а также по сухогрузам в Одессе... РИА Новости Крым, 29.09.2026
2026-09-29T09:19
2026-09-29T09:31
новости сво
министерство обороны рф
киев
одесса
удары по украине
вооруженные силы россии
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/07/01/1157299143_0:132:1280:852_1920x0_80_0_0_0ad59bf4aa84605e1f780b3183776449.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Российские военные ударили по локомотивному депо и двум центрам обработки данных в Киеве, складу с дронами в Киевской области, а также по сухогрузам в Одессе. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.В Киеве поражены локомотивное депо, где был оборудован склад "Фламинго" и компонентов к ним, а также центры обработки данных "Бимобайл" и "Парковый". Первый – это одна из основных точек обмена интернет-трафиком, обеспечивающая стабильность передачи информации. Оба центра работали в интересах ВСУ.В Киевской области атакован складской терминал "Белогородка", на территории которого осуществлялось производство и хранение БПЛА самолетного типа. В Одесской области поражены электроподстанция "Усатово", обеспечивающая электроэнергией объекты инфраструктуры украинских портов, цех производства дронов в Великодолинском. В порту "Измаил" разбиты объекты инфраструктуры, обеспечивающие разгрузку грузов военного назначения, а в порту "Одесса" - сухогруз, доставлявший военное имущество для обеспечения ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
киев
одесса
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/07/01/1157299143_0:0:1000:750_1920x0_80_0_0_589716c237717f8ac025c48357e36c07.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, министерство обороны рф, киев, одесса, удары по украине, вооруженные силы россии
На Украине поражены склад с ракетами "Фламинго" и центры обработки данных

В Киеве поражены склад с ракетами "Фламинго" и центры обработки данных

09:19 29.09.2026 (обновлено: 09:31 29.09.2026)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийУдары по Украине
Удары по Украине
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Российские военные ударили по локомотивному депо и двум центрам обработки данных в Киеве, складу с дронами в Киевской области, а также по сухогрузам в Одессе. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
"Сегодня ночью Вооруженными силами РФ нанесен групповой удар высокоточным оружием наземного базирования и беспилотными летательными аппаратами по логистическим центрам, объектам портовой, транспортной инфраструктуры и морским судам, задействованным в интересах ВСУ", – говорится в сообщении.
В Киеве поражены локомотивное депо, где был оборудован склад "Фламинго" и компонентов к ним, а также центры обработки данных "Бимобайл" и "Парковый". Первый – это одна из основных точек обмена интернет-трафиком, обеспечивающая стабильность передачи информации. Оба центра работали в интересах ВСУ.
В Киевской области атакован складской терминал "Белогородка", на территории которого осуществлялось производство и хранение БПЛА самолетного типа. В Одесской области поражены электроподстанция "Усатово", обеспечивающая электроэнергией объекты инфраструктуры украинских портов, цех производства дронов в Великодолинском. В порту "Измаил" разбиты объекты инфраструктуры, обеспечивающие разгрузку грузов военного назначения, а в порту "Одесса" - сухогруз, доставлявший военное имущество для обеспечения ВСУ.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Новости СВОМинистерство обороны РФКиевОдессаУдары по УкраинеВооруженные силы России
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:31Украинскому шпиону дали 19 лет за передачу данных Киеву
09:19На Украине поражены склад с ракетами "Фламинго" и центры обработки данных
09:10В части Севастополя отключили свет
09:04Еще один участок трассы М-4 "Дон" станет платным
08:56Крымчанин предстанет перед судом за убийство знакомого
08:49Вирус вместо бонусной карты на бензин: мошенники придумали новую аферу
08:30129 украинских дронов сбили над Россией за ночь
08:22Новости Крыма на утро 29 сентября
08:08Крымский мост - актуальная обстановка на утро вторника
07:5941 человек погиб и 274 пострадали за неделю от украинских атак
07:48Польша хочет стать центром по производству американского оружия в Европе
07:22Паром в Севастополе остановил работу из-за непогоды
07:10Чем важны учения ОДКБ и что важно понимать об Армении – мнение
06:55Газ взорвался в котельной академии тенниса в Оренбурге: 53 человека эвакуированы
06:47Что ждет Сербию после отставки Вучича
06:29В Киеве прогремели взрывы
06:04Единую систему видеонаблюдения создадут в Евпатории
00:01Сильный ветер и дождь накроют Крым во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 29 сентября
22:48Увеличение численности ВС РФ и подорожание билетов на поезда – главное
Лента новостейМолния