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Кто и как поддерживает аграриев Крыму в условиях ЧС

Кто и как поддерживает аграриев Крыму в условиях ЧС - РИА Новости Крым, 29.09.2026

Кто и как поддерживает аграриев Крыму в условиях ЧС

Аграрии Крыма из-за введения в республике ЧС техногенного характера получают поддержку из республиканской и федеральной казны. Об этом в эфире радио "Спутник в... РИА Новости Крым, 29.09.2026

2026-09-29T10:54

2026-09-29T10:54

2026-09-29T10:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Аграрии Крыма из-за введения в республике ЧС техногенного характера получают поддержку из республиканской и федеральной казны. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал министр сельского хозяйства РК Денис Кратюк.Все очень серьезноПредседатель правительства России Михаил Мишустин ранее анонсировал выделение еще более 670 миллионов рублей на поддержку аграриев Крыма и еще двадцати регионов.По словам Кратюка, в нынешних экономических реалиях, которые многие называют турбулентностью, Крым не обделен ни финансированием, ни вниманием со стороны федеральных властей.Доля Крыма в этой форме поддержки не очень велика, сказал Кратюк, но она важна с учетом того, что "сейчас вообще страхование как таковое стало простым, дешевым и понятным элементом поддержки аграриев в условиях ЧС и других ситуаций", отметил министр.И наконец, третья форма поддержки аграриев Крыма связана с введением в регионе ЧС минувшим летом, сказал глава Минсельхоза Крыма."Третья форма поддержки, которая сейчас идет в активной проработке и, в принципе, суммы и направления определены – это из-за введения нами ЧС техногенного характера. Это отдельные деньги, серьезная сумма. Наверное, если сложить все деньги, которые мы дополучим, то это еще пару миллиардов будет все. Очень серьезно", – сказал Кратюк.Отдельной строкойВ частности, по его словам, уже выделены республиканские деньги в размере 363 млн рублей на поддержку молочного производства. Помогают и аграриям-садоводам. Кратюк подчеркнул, что аграрии в этом году столкнулись с проблемой логистики. Поэтому федеральные власти прорабатывают пути решения этого вопроса. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аграрии Крыма и других регионов получат поддержку на 670 млн рублей Почти 60 севастопольских агропредприятий получили господдержку В Крыму планируют посеять свыше 500 тысяч гектаров озимых зерновых

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, денис кратюк, сельское хозяйство, господдержка