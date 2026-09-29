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Кто и как поддерживает аграриев Крыму в условиях ЧС
Кто и как поддерживает аграриев Крыму в условиях ЧС - РИА Новости Крым, 29.09.2026
Кто и как поддерживает аграриев Крыму в условиях ЧС
Аграрии Крыма из-за введения в республике ЧС техногенного характера получают поддержку из республиканской и федеральной казны. Об этом в эфире радио "Спутник в... РИА Новости Крым, 29.09.2026
2026-09-29T10:54
2026-09-29T10:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Аграрии Крыма из-за введения в республике ЧС техногенного характера получают поддержку из республиканской и федеральной казны. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал министр сельского хозяйства РК Денис Кратюк.Все очень серьезноПредседатель правительства России Михаил Мишустин ранее анонсировал выделение еще более 670 миллионов рублей на поддержку аграриев Крыма и еще двадцати регионов.По словам Кратюка, в нынешних экономических реалиях, которые многие называют турбулентностью, Крым не обделен ни финансированием, ни вниманием со стороны федеральных властей.Доля Крыма в этой форме поддержки не очень велика, сказал Кратюк, но она важна с учетом того, что "сейчас вообще страхование как таковое стало простым, дешевым и понятным элементом поддержки аграриев в условиях ЧС и других ситуаций", отметил министр.И наконец, третья форма поддержки аграриев Крыма связана с введением в регионе ЧС минувшим летом, сказал глава Минсельхоза Крыма."Третья форма поддержки, которая сейчас идет в активной проработке и, в принципе, суммы и направления определены – это из-за введения нами ЧС техногенного характера. Это отдельные деньги, серьезная сумма. Наверное, если сложить все деньги, которые мы дополучим, то это еще пару миллиардов будет все. Очень серьезно", – сказал Кратюк.Отдельной строкойВ частности, по его словам, уже выделены республиканские деньги в размере 363 млн рублей на поддержку молочного производства. Помогают и аграриям-садоводам. Кратюк подчеркнул, что аграрии в этом году столкнулись с проблемой логистики. Поэтому федеральные власти прорабатывают пути решения этого вопроса. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аграрии Крыма и других регионов получат поддержку на 670 млн рублей Почти 60 севастопольских агропредприятий получили господдержку В Крыму планируют посеять свыше 500 тысяч гектаров озимых зерновых
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крым, новости крыма, денис кратюк, сельское хозяйство, господдержка
Кто и как поддерживает аграриев Крыму в условиях ЧС
Аграрии Крыма получают поддержку в условиях режима ЧС
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым.
Аграрии Крыма из-за введения в республике ЧС техногенного характера получают поддержку из республиканской и федеральной казны. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал министр сельского хозяйства РК Денис Кратюк.
Председатель правительства России Михаил Мишустин ранее анонсировал выделение еще более 670 миллионов рублей на поддержку аграриев Крыма и еще двадцати регионов.
По словам Кратюка, в нынешних экономических реалиях, которые многие называют турбулентностью, Крым не обделен ни финансированием, ни вниманием со стороны федеральных властей.
"Унас все формы поддержки, по большому счету, делятся на три истории. Первая – это поддержка, которая традиционно в Крыму выделяется, это 6 миллиардов рублей на все направления более-менее пропорционально. Ну, конечно, виноградарство, садоводство и животноводство превалируют. Вторая форма поддержки – это всероссийская, о которой сейчас идет речь: 670 миллионов рублей получил 21 регион на поддержку страховых взносов", – сказал Кратюк.
Доля Крыма в этой форме поддержки не очень велика, сказал Кратюк, но она важна с учетом того, что "сейчас вообще страхование как таковое стало простым, дешевым и понятным элементом поддержки аграриев в условиях ЧС и других ситуаций", отметил министр.
"Страховые компании расширили спектр. Он был очень скуден – 2-3 каких-то ЧС либо погодных условий. А сейчас прям все, что мы имеем в современных реалиях", – добавил он.
И наконец, третья форма поддержки аграриев Крыма связана с введением в регионе ЧС минувшим летом, сказал глава Минсельхоза Крыма.
"Третья форма поддержки, которая сейчас идет в активной проработке и, в принципе, суммы и направления определены – это из-за введения нами ЧС техногенного характера. Это отдельные деньги, серьезная сумма. Наверное, если сложить все деньги, которые мы дополучим, то это еще пару миллиардов будет все. Очень серьезно", – сказал Кратюк.
В частности, по его словам, уже выделены республиканские деньги в размере 363 млн рублей на поддержку молочного производства. Помогают и аграриям-садоводам.
"Отдельное направление у нас на поддержку молодых садов. Это сады, которые не вступили в плодоношение... Уходные работы не генерируют деньги. То есть это сады, в которые нужно вкладывать и вкладывать. Там сумма будет порядка 80 миллионов, где-то 72 – 75. Это то, что мы доработали", – уточнил Кратюк.
Кратюк подчеркнул, что аграрии в этом году столкнулись с проблемой логистики. Поэтому федеральные власти прорабатывают пути решения этого вопроса.
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