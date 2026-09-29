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Крымчанин предстанет перед судом за убийство знакомого
Крымчанин предстанет перед судом за убийство знакомого - РИА Новости Крым, 29.09.2026
Крымчанин предстанет перед судом за убийство знакомого
В Черноморском районе Крыма будут судить за убийство местного жителя. Об этом сообщили в прокуратуре РК. РИА Новости Крым, 29.09.2026
2026-09-29T08:56
2026-09-29T08:56
2026-09-29T08:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. В Черноморском районе Крыма будут судить за убийство местного жителя. Об этом сообщили в прокуратуре РК.В середине июня 2026 года 55-летний обвиняемый, находясь по месту жительства своего 62-летнего знакомого, распивал с ним спиртные напитки. Найдя в доме колюще-режущий предмет, он нанес потерпевшему удары в область груди. Обвиняемый взят под стражу. Уголовное дело направлено в Черноморский районный суд.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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убийство, новости крыма, крым, закон и право, прокуратура республики крым
Крымчанин предстанет перед судом за убийство знакомого
Крымчанина будут судить за убийство знакомого