https://crimea.ria.ru/20260929/krym--samaya-krasivaya-chast-rossii-k-90-letiyu-silvio-berluskoni-1159785383.html

"Крым – самая красивая часть России": к 90-летию Сильвио Берлускони

"Крым – самая красивая часть России": к 90-летию Сильвио Берлускони - РИА Новости Крым, 29.09.2026

"Крым – самая красивая часть России": к 90-летию Сильвио Берлускони

"Настоящий итальянец", "один из последних независимых политиков Европы", "ярчайший лидер своего времени", "великий боец" – так называли Сильвио Берлускони не... РИА Новости Крым, 29.09.2026

2026-09-29T12:20

2026-09-29T12:20

2026-09-29T12:20

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юбилей

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. "Настоящий итальянец", "один из последних независимых политиков Европы", "ярчайший лидер своего времени", "великий боец" – так называли Сильвио Берлускони не только те, кто им восхищался, но и некоторые его противники. Сегодня Сильвио Берлускони исполнилось бы 90 лет, однако до знакового юбилея он не дожил - ушел из жизни в июне 2023 года.Берлускони вошел в историю как один из самых знаковых и влиятельных политических фигур конца XX-начала XXI века. Он пользовался популярностью не только у себя на родине, но и в нашей стране. Был дружен с президентом Владимиром Путиным и являлся убежденным сторонником укрепления связей с Россией, в том числе после ухода с поста премьер-министра Италии. Одним из весомых подтверждений тому стал визит сеньора Сильвио в Крым, когда с момента возвращения полуострова в родную гавань прошло только полтора года, и весь Запад ополчился против Крыма и России. Подробнее - в материале РИА Новости Крым. Красные розы у монумента"Рыцарь" (прозвище Берлускони в Италии, закрепившееся за ним с легкой руки местных журналистов) приехал в Крым осенью 2015 года. К этому времени он уже не занимал каких-либо государственных постов, но его влияние и известность по-прежнему оставались серьезными. Значимости его поездки в Крым добавляло и то, что после воссоединения с Россией регион был обложен со всех сторон всевозможными санкциями, а западная пресса без устали твердила о "незаконности" референдума, "аннексии" и необходимости "вернуть" полуостров Украине. Визита зарубежных политиков такого калибра в российский Крым еще не было, и приезд знаменитого экс-премьера Италии по праву стал наиболее ярким событием после Крымской весны.Президент России Владимир Путин и Сильвио Берлускони прилетели на полуостров 11 сентября. Визит начался с Севастополя, где они посетили итальянское кладбище у горы Госфорта и возложили цветы к мемориалу погибшим в Крымской войне солдатам Сардинского королевства.Во время первой обороны Севастополя в окрестностях города были похоронены более двух тысяч сардинцев. Их корпус, высадившийся в Крыму, насчитывал более 20 тысяч человек. Они приняли участие лишь в одном сражении у речки Черной. Тогда погибли 30 сардинских солдат, но более 2000 умерли от тифа и холеры.Путин и Берлускони возложили красные розы к монументу, почтив память павших. Тогда российский лидер предложил создать здесь парк с памятником итальянским солдатам. Экс-премьер Италии с благодарностью воспринял эту инициативу. Он пообещал, что лично займется созданием парка, храма, обеспечит связь с музеем в Турине, а также организует доставку растений для будущего парка."Крымская война изучается в Италии в школах. Тогда Италия впервые вышла на международную военную арену, поэтому память о тех событиях крайне важна", – сказал Берлускони."Я хочу выпить!"Визит высоких гостей продолжился в Ялте. Там Путину и Берлускони провели экскурсию по подвалам знаменитого винодельческого завода "Массандра", где собрана самая большая в мире коллекция вин.Тогдашний гендиректор "Массандры", а ныне депутат Госдумы Янина Павленко показала гостям самые ценные экспонаты коллекции — вина, чей возраст приближается к двум векам. "И это можно пить?", — удивился Берлускони. Получив утвердительный ответ, он также выслушал рассказ о том, как на всемирной выставке в Париже в 1900 году одно из вин Голицына было признано победителем во время "слепой дегустации".Увидев на стеллаже бутылку с вином 1891 года, Берлускони спросил: "Это можно пить?", а затем воскликнул: "Я хочу выпить!", после чего получил приглашение Павленко в дегустационный зал. Гости попробовали несколько сортов крымского вина. Искушенному в винах итальянцу особенно понравилось "Столовое красное Алушта" урожая 1990 и 2000 годов.После Путин и Берлускони прогулялись по набережной Ялты, неимоверно ошеломив отдыхающих там в тот день гостей и жителей города.Во время прогулки находившиеся на набережной люди встречали российского президента аплодисментами, а также криками: "Ура!", "Браво!" и "Мы с вами!". Путин обменялся рукопожатиями с несколькими отдыхающими, сфотографировался с детьми. Общался с туристами и Берлускони.На протяжении всей прогулки по набережной политики оживленно обменивались репликами с помощью переводчика. Находившиеся на набережной отдыхающие активно фотографировали обоих.После прогулки по набережной Путин и Берлускони отправились на встречу с представителями итальянской диаспоры Крыма. Они рассказали Путину и Берлускони, что в указе о реабилитации репрессированных народов, подписанном президентом в апреле 2014 года, нет итальянцев, которые были депортированы в годы Великой Отечественной войны, а затем вернулись в Крым.Президент России пообещал внести соответствующие изменения в указ, что и было сделано уже на следующий день."Крымская земля прекрасна"Второй день путешествия по Крыму Путин и Берлускони начали с посещения Ханского дворца в Бахчисарае. В сопровождении экскурсовода они обошли внутренние помещения дворца, осмотрев, в частности, "диванный зал", где в прежние времена заседал государственный совет Крымского ханства, а также летнюю беседку, помещения ханского гарема и "Золотой фонтан".После завершения экскурсии президент России пообщался с коллективом сотрудников музея, а также вышел к людям, которые встречали его возле дворца.Затем Путин и Берлускони отправились в Свято-Владимирский собор Севастополя. Там они поставили свечи перед иконами. Президент РФ подарил настоятелю храма икону Иоанна Крестителя XIX века.После этого высоким гостям показали территорию города Херсонес, где и в настоящее время проводятся археологические раскопки. Там российский лидер предложил основать недалеко от музея-заповедника "Херсонес Таврический" историко-культурный центр христианства. Берлускони сказал, что эта идея ему очень нравится, и добавил, что в случае необходимости направит сюда итальянских архитекторов и привезет итальянские растения.Идея Владимира Путина в итоге была воплощена в жизнь. Через девять лет здесь на площади 24 гектара был построен музейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес", посвященный истории христианства.Впоследствии Берлускони не раз вспоминал о той поездке.Вплоть до своей кончины Берлускони неоднократно заявлял, что Крым является частью России, и настаивал на отмене всех санкций.После смерти бывшего итальянского премьера Владимир Путин сказал, что всегда искренне восхищался его мудростью, способностью принимать взвешенные, дальновидные решения даже в самых сложных ситуациях. Он отметил, что в России Берлускони считают последовательным и принципиальным сторонником укрепления дружественных отношений между РФ и Италией.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, крым, сильвио берлускони, владимир путин (политик), юбилей