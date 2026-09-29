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Краснодарский край накроет ливнями с градом

Краснодарский край накроет ливнями с градом - РИА Новости Крым, 29.09.2026

Краснодарский край накроет ливнями с градом

С 29 сентября по 1 октября Кубань накроют штормовой ветер, сильные ливни и град. Об этом сообщили в Центре мониторинга и прогнозирования ЧС Краснодарского края. РИА Новости Крым, 29.09.2026

2026-09-29T11:33

2026-09-29T11:33

2026-09-29T11:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. С 29 сентября по 1 октября Кубань накроют штормовой ветер, сильные ливни и град. Об этом сообщили в Центре мониторинга и прогнозирования ЧС Краснодарского края.В Центре предупредили, что на реках и водотоках бассейна реки Кубань юго-восточной территории Краснодарского края, а также юго-западных притоках, реках Черноморского побережья от Анапы до Магри ожидаются подъемы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок.Ранее сообщалось, что во вторник в Крыму усилится ветер и прольются дожди. Также сообщалось, что сильный ветер и дождь ожидаются в Севастополе. Порывы северо-восточного ветра могут достигать 20-25 м/с. Спасатели просят не находиться под деревьями и рядом с ветхими и не укрепленными конструкциями, не выходить в море и в горы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Шквалистый ветер накроет Севастополь – предупреждение МЧСПодарок от небесной канцелярии: какой будет погода в октябре"Глаз" бури над Крымом: вернется ли бабье лето на полуостров – прогноз на неделю

краснодарский край

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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