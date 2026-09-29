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Краснодарский край накроет ливнями с градом - РИА Новости Крым, 29.09.2026
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Краснодарский край накроет ливнями с градом
Краснодарский край накроет ливнями с градом - РИА Новости Крым, 29.09.2026
Краснодарский край накроет ливнями с градом
С 29 сентября по 1 октября Кубань накроют штормовой ветер, сильные ливни и град. Об этом сообщили в Центре мониторинга и прогнозирования ЧС Краснодарского края. РИА Новости Крым, 29.09.2026
2026-09-29T11:33
2026-09-29T11:33
погода в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. С 29 сентября по 1 октября Кубань накроют штормовой ветер, сильные ливни и град. Об этом сообщили в Центре мониторинга и прогнозирования ЧС Краснодарского края.В Центре предупредили, что на реках и водотоках бассейна реки Кубань юго-восточной территории Краснодарского края, а также юго-западных притоках, реках Черноморского побережья от Анапы до Магри ожидаются подъемы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок.Ранее сообщалось, что во вторник в Крыму усилится ветер и прольются дожди. Также сообщалось, что сильный ветер и дождь ожидаются в Севастополе. Порывы северо-восточного ветра могут достигать 20-25 м/с. Спасатели просят не находиться под деревьями и рядом с ветхими и не укрепленными конструкциями, не выходить в море и в горы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Шквалистый ветер накроет Севастополь – предупреждение МЧСПодарок от небесной канцелярии: какой будет погода в октябре"Глаз" бури над Крымом: вернется ли бабье лето на полуостров – прогноз на неделю
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РИА Новости Крым
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погода в крыму, краснодарский край, штормовое предупреждение, новости, безопасность
Краснодарский край накроет ливнями с градом

На Кубани прогнозируются сильные ливни с градом и подъем воды в реках

11:33 29.09.2026
 
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Затопления в Сочи - РИА Новости, 1920, 29.09.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. С 29 сентября по 1 октября Кубань накроют штормовой ветер, сильные ливни и град. Об этом сообщили в Центре мониторинга и прогнозирования ЧС Краснодарского края.

"29 – 30 сентября, а также 1 октября местами в Краснодарском крае ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень, в сочетании с грозой, градом и сильным ветром с порывами 20-25 м/с, на участке Анапа-Геленджик 24-29 м/с.", - говорится в сообщении.

В Центре предупредили, что на реках и водотоках бассейна реки Кубань юго-восточной территории Краснодарского края, а также юго-западных притоках, реках Черноморского побережья от Анапы до Магри ожидаются подъемы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок.
Ранее сообщалось, что во вторник в Крыму усилится ветер и прольются дожди. Также сообщалось, что сильный ветер и дождь ожидаются в Севастополе. Порывы северо-восточного ветра могут достигать 20-25 м/с. Спасатели просят не находиться под деревьями и рядом с ветхими и не укрепленными конструкциями, не выходить в море и в горы.
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Погода в КрымуКраснодарский крайШтормовое предупреждениеНовостиБезопасность
 
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