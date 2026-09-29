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Кофе в Крыму не пить: в чем признался Зеленский в мечтах о будущем - РИА Новости Крым, 29.09.2026
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Кофе в Крыму не пить: в чем признался Зеленский в мечтах о будущем
Кофе в Крыму не пить: в чем признался Зеленский в мечтах о будущем - РИА Новости Крым, 29.09.2026
Кофе в Крыму не пить: в чем признался Зеленский в мечтах о будущем
Глава киевского режима Владимир Зеленский испытывает большой страх перед будущим по окончании российской спецоперации на Украине, которая, как он понимает,... РИА Новости Крым, 29.09.2026
2026-09-29T19:09
2026-09-29T19:09
мнения
юрий светов
крым
россия
украина
владимир зеленский
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Зеленский испытывает страх перед будущим по окончании российской спецоперации на Украине – эксперт
Зеленский испытывает страх перед будущим по окончании российской спецоперации на Украине – эксперт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский испытывает большой страх перед будущим по окончании российской спецоперации на Украине, которая, как он понимает, окончится победой РФ, поэтому теперь мечтает уже не о кофе в Крыму, а о том, чтобы просто спокойно ходить по улицам. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, журналист Юрий Светов, комментируя недавнее заявление главы киевского режима иностранному СМИ.На днях глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью изданию Wall Street Journal заявил, что хотел бы после завершения конфликта остаться на Украине и спокойно ходить по улицам, чтобы никто не захотел его убить "и никто не ненавидел".По мнению Светова, одно то, что такие разговоры о будущей судьбе Зеленского по окончании СВО дополнили его собственные фантазии на эту тему, говорит о многом.Возможно, что, делясь мечтами о спокойных прогулках по улицам украинских городов, Зеленский, находясь в безвыходной ситуации, таким образом сам себя пытается успокоить, убеждая, что это вообще возможно, добавил эксперт."Он верит, что ли, что ему люди на Украине все простят и забудут? Ему судьба Парубия (Андрей, причастный с сожжению националистами людей в Доме Профсоюзов в Одессе бывший глава СНБО, экс-спикер Верховной рады Украины – ред.), этого известного коменданта Майдана, которого убили во Львове, ничего ему не напоминает? Но само по себе характерно, что Зеленский заговорил вдруг о том, что с ним будет потом", – прокомментировал собеседник.Он считает, что в словах бывшего комика Зеленского, который ранее нередко позволял себе юморить на серьезные темы, на этот раз не было и тени иронии.Светов напомнил, как в начале специальной военной операции России на Украине бывший министр иностранных дел Израиля просил руководство России, чтобы в ходе этого конфликта не уничтожали Зеленского, и как сам глава киевского режима потом признавался, что отсиживался в бункере полтора года, боясь за свою жизнь."Я не исключаю, что у него (Зеленского – ред.) давно есть гражданство Израиля, говорят, что его родители уже там живут. И его подельник Миндич, который, как только угроза возникла, раз – и в Израиль, где у него гражданство. А Израиль своих граждан не выдает. То есть какие-то страховки у него (Зеленского – ред.) есть... Но он боится", – подытожил гость эфира.Ранее, оценивая шансы Зеленского спастись по окончании СВО, профессор факультета политологии МГУ им. Ломоносова, доктор политических наук Андрей Манойло, высказал мнение, что сбежать главе киевского режима не удастся.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Консерва по-киевски: что ждет ЗеленскогоВо все тяжкие: для чего Зеленский снова заговорил о "возвращении" КрымаХребет украинскому терроризму будет сломан – Аксенов
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мнения, юрий светов, крым, россия, украина, владимир зеленский
Кофе в Крыму не пить: в чем признался Зеленский в мечтах о будущем

Зеленский в страхе ждет победы России в спецоперации – политолог

19:09 29.09.2026
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский испытывает большой страх перед будущим по окончании российской спецоперации на Украине, которая, как он понимает, окончится победой РФ, поэтому теперь мечтает уже не о кофе в Крыму, а о том, чтобы просто спокойно ходить по улицам. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, журналист Юрий Светов, комментируя недавнее заявление главы киевского режима иностранному СМИ.
Зеленский испытывает страх перед будущим по окончании российской спецоперации на Украине – эксперт
19:09
На днях глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью изданию Wall Street Journal заявил, что хотел бы после завершения конфликта остаться на Украине и спокойно ходить по улицам, чтобы никто не захотел его убить "и никто не ненавидел".
По мнению Светова, одно то, что такие разговоры о будущей судьбе Зеленского по окончании СВО дополнили его собственные фантазии на эту тему, говорит о многом.

"Сам заговорил вдруг, что с ним будет после того, как закончатся военные действия... Правда, теперь кофе в Крыму не просится попить на набережной", – отметил гость эфира.

Возможно, что, делясь мечтами о спокойных прогулках по улицам украинских городов, Зеленский, находясь в безвыходной ситуации, таким образом сам себя пытается успокоить, убеждая, что это вообще возможно, добавил эксперт.
"Он верит, что ли, что ему люди на Украине все простят и забудут? Ему судьба Парубия (Андрей, причастный с сожжению националистами людей в Доме Профсоюзов в Одессе бывший глава СНБО, экс-спикер Верховной рады Украины – ред.), этого известного коменданта Майдана, которого убили во Львове, ничего ему не напоминает? Но само по себе характерно, что Зеленский заговорил вдруг о том, что с ним будет потом", – прокомментировал собеседник.
Он считает, что в словах бывшего комика Зеленского, который ранее нередко позволял себе юморить на серьезные темы, на этот раз не было и тени иронии.

"Я не думаю, что это был стеб. Это страх... Ему даны, конечно, определенные гарантии англичанами, возможно даже американцами. Но судьбу других диктаторов он знает, и знает, чем все заканчивается", – сказал политолог.

Светов напомнил, как в начале специальной военной операции России на Украине бывший министр иностранных дел Израиля просил руководство России, чтобы в ходе этого конфликта не уничтожали Зеленского, и как сам глава киевского режима потом признавался, что отсиживался в бункере полтора года, боясь за свою жизнь.
"Я не исключаю, что у него (Зеленского – ред.) давно есть гражданство Израиля, говорят, что его родители уже там живут. И его подельник Миндич, который, как только угроза возникла, раз – и в Израиль, где у него гражданство. А Израиль своих граждан не выдает. То есть какие-то страховки у него (Зеленского – ред.) есть... Но он боится", – подытожил гость эфира.
Ранее, оценивая шансы Зеленского спастись по окончании СВО, профессор факультета политологии МГУ им. Ломоносова, доктор политических наук Андрей Манойло, высказал мнение, что сбежать главе киевского режима не удастся.
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