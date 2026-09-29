https://crimea.ria.ru/20260929/kibermoshenniki-kinuli-krymchan-na-22-mln-rubley-1159782693.html

Кибермошенники "кинули" крымчан на 22 млн рублей

Кибермошенники "кинули" крымчан на 22 млн рублей - РИА Новости Крым, 29.09.2026

Кибермошенники "кинули" крымчан на 22 млн рублей

За неделю жители Крыма отдали кибермошенникам более 22 миллионов рублей. Самые большие суммы передали курьерам аферистов пенсионеры из Симферополя и Ялты. Об... РИА Новости Крым, 29.09.2026

2026-09-29T10:20

2026-09-29T10:20

2026-09-29T10:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. За неделю жители Крыма отдали кибермошенникам более 22 миллионов рублей. Самые большие суммы передали курьерам аферистов пенсионеры из Симферополя и Ялты. Об этом сообщает МВД по Республике Крым в своем канале в МАКС.В частности, 63‑летняя жительница Ялты, поверив, что с ней разговаривает сотрудник ФСБ, передала приехавшему курьеру 8 миллионов рублей. Женщине заявили, что идет срочная проверка купюр, так как на них якобы остались отпечатки пальцев предполагаемых мошенников.69‑летний житель Симферополя несколько раз передавал мошенникам деньги через курьеров, общая сумма ущерба составила 8,5 миллиона рублей."Каждый раз ему давали новые, убедительные объяснения, почему нужно передать наличные – в разной валюте, крупными суммами. Доводы звучали настолько правдоподобно, что мужчина не видел подвоха. А когда мошенники убедили его продать машину "для защиты активов", он и это сделал, искренне веря, что спасает свое имущество", – рассказали в полиции.Там в очередной раз предупредили крымчан: при малейших подозрениях, что вам звонят мошенники, прекращайте разговор; не переводите предоплату неизвестным лицам при покупке товаров через интернет; не скачивайте и не устанавливайте сомнительные приложения, не переходите по неизвестным ссылкам.Ранее сообщалось, что в России дистанционные мошенники начали звонить пенсионерам и пугать их принудительным переводом выплат в цифровые рубли. Пожилым людям предлагают оформить "отказ от перевода", чтобы продолжить получать деньги привычным способом, и требуют продиктовать проверочный код из СМС-сообщения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Свадебное приглашение "с секретом": мошенники придумали новый вид обманаСтрашные цифры: в России растет число подростков-киберпреступниковМошенники придумали новую схему обмана родителей подростков

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мошенничество, новости крыма, крым, киберпреступность, кибербезопасность