Рейтинг@Mail.ru
Кибермошенники "кинули" крымчан на 22 млн рублей - РИА Новости Крым, 29.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260929/kibermoshenniki-kinuli-krymchan-na-22-mln-rubley-1159782693.html
Кибермошенники "кинули" крымчан на 22 млн рублей
Кибермошенники "кинули" крымчан на 22 млн рублей - РИА Новости Крым, 29.09.2026
Кибермошенники "кинули" крымчан на 22 млн рублей
За неделю жители Крыма отдали кибермошенникам более 22 миллионов рублей. Самые большие суммы передали курьерам аферистов пенсионеры из Симферополя и Ялты. Об... РИА Новости Крым, 29.09.2026
2026-09-29T10:20
2026-09-29T10:20
мошенничество
новости крыма
крым
киберпреступность
кибербезопасность
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/07/16/1148136648_0:9:1890:1072_1920x0_80_0_0_91cf57d30ee78b52f9cc962f7e3b436e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. За неделю жители Крыма отдали кибермошенникам более 22 миллионов рублей. Самые большие суммы передали курьерам аферистов пенсионеры из Симферополя и Ялты. Об этом сообщает МВД по Республике Крым в своем канале в МАКС.В частности, 63‑летняя жительница Ялты, поверив, что с ней разговаривает сотрудник ФСБ, передала приехавшему курьеру 8 миллионов рублей. Женщине заявили, что идет срочная проверка купюр, так как на них якобы остались отпечатки пальцев предполагаемых мошенников.69‑летний житель Симферополя несколько раз передавал мошенникам деньги через курьеров, общая сумма ущерба составила 8,5 миллиона рублей."Каждый раз ему давали новые, убедительные объяснения, почему нужно передать наличные – в разной валюте, крупными суммами. Доводы звучали настолько правдоподобно, что мужчина не видел подвоха. А когда мошенники убедили его продать машину "для защиты активов", он и это сделал, искренне веря, что спасает свое имущество", – рассказали в полиции.Там в очередной раз предупредили крымчан: при малейших подозрениях, что вам звонят мошенники, прекращайте разговор; не переводите предоплату неизвестным лицам при покупке товаров через интернет; не скачивайте и не устанавливайте сомнительные приложения, не переходите по неизвестным ссылкам.Ранее сообщалось, что в России дистанционные мошенники начали звонить пенсионерам и пугать их принудительным переводом выплат в цифровые рубли. Пожилым людям предлагают оформить "отказ от перевода", чтобы продолжить получать деньги привычным способом, и требуют продиктовать проверочный код из СМС-сообщения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Свадебное приглашение "с секретом": мошенники придумали новый вид обманаСтрашные цифры: в России растет число подростков-киберпреступниковМошенники придумали новую схему обмана родителей подростков
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/07/16/1148136648_225:0:1665:1080_1920x0_80_0_0_176a508d39042b4859056b7a04804198.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мошенничество, новости крыма, крым, киберпреступность, кибербезопасность
Кибермошенники "кинули" крымчан на 22 млн рублей

Кибермошенники обманули крымчан на 22 млн рублей за неделю

10:20 29.09.2026
 
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым/Сгенерировано ИИ Искусственный интеллектМошенничество
Мошенничество - РИА Новости, 1920, 29.09.2026
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым/Сгенерировано ИИ Искусственный интеллект
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. За неделю жители Крыма отдали кибермошенникам более 22 миллионов рублей. Самые большие суммы передали курьерам аферистов пенсионеры из Симферополя и Ялты. Об этом сообщает МВД по Республике Крым в своем канале в МАКС.
"За период с 21 по 27 сентября 28 жителей крымского полуострова лишились более 22 миллионов рублей, поверив дистанционным мошенникам. Основные схемы кибераферистов, на которые попались крымчане на этой неделе, это декларация, "безопасный счет", займ денежных средств, дополнительный заработок и онлайн-покупки", – говорится в сообщении.
В частности, 63‑летняя жительница Ялты, поверив, что с ней разговаривает сотрудник ФСБ, передала приехавшему курьеру 8 миллионов рублей. Женщине заявили, что идет срочная проверка купюр, так как на них якобы остались отпечатки пальцев предполагаемых мошенников.
69‑летний житель Симферополя несколько раз передавал мошенникам деньги через курьеров, общая сумма ущерба составила 8,5 миллиона рублей.
"Каждый раз ему давали новые, убедительные объяснения, почему нужно передать наличные – в разной валюте, крупными суммами. Доводы звучали настолько правдоподобно, что мужчина не видел подвоха. А когда мошенники убедили его продать машину "для защиты активов", он и это сделал, искренне веря, что спасает свое имущество", – рассказали в полиции.
Там в очередной раз предупредили крымчан: при малейших подозрениях, что вам звонят мошенники, прекращайте разговор; не переводите предоплату неизвестным лицам при покупке товаров через интернет; не скачивайте и не устанавливайте сомнительные приложения, не переходите по неизвестным ссылкам.
Ранее сообщалось, что в России дистанционные мошенники начали звонить пенсионерам и пугать их принудительным переводом выплат в цифровые рубли. Пожилым людям предлагают оформить "отказ от перевода", чтобы продолжить получать деньги привычным способом, и требуют продиктовать проверочный код из СМС-сообщения.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Свадебное приглашение "с секретом": мошенники придумали новый вид обмана
Страшные цифры: в России растет число подростков-киберпреступников
Мошенники придумали новую схему обмана родителей подростков
 
МошенничествоНовости КрымаКрымКиберпреступностьКибербезопасность
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:54Шесть авиабомб и около 300 дронов сбили над Россией
12:41Группа туристов заблокирована в Крыму в Красной пещере из-за подъема воды
12:31ВСУ снова атаковали железную дорогу: остановлены поезда в Брянской области
12:20"Крым – самая красивая часть России": к 90-летию Сильвио Берлускони
12:14Армия России освободила населенные пункты в Харьковской области и ДНР
12:05Шпионили за Черноморским флотом: троих агентов Киева отправили за решетку
11:56Ставрополец заочно получил срок за создание подпольного казино в Крыму
11:45Как крымчане будут работать и отдыхать в 2027 году
11:33Краснодарский край накроет ливнями с градом
11:21Истязала полуторагодовалого сына: жительницу Сочи ждет суд
11:08В Ялте шторм - людей призвали покинуть набережные
10:54Кто и как поддерживает аграриев Крыму в условиях ЧС
10:45В Донбассе и Новороссии идет масштабное восстановление промышленности
10:20Кибермошенники "кинули" крымчан на 22 млн рублей
10:00Новый курорт "Балаклава" - власти Севастополя рассказали о ходе проекта
09:53Из-за дефицита мощности в Севастополе ввели график "2 через 6"
09:31Украинскому шпиону дали 19 лет за передачу данных Киеву
09:19На Украине поражены склад с ракетами "Фламинго" и центры обработки данных
09:10В части Севастополя отключили свет
09:04Еще один участок трассы М-4 "Дон" станет платным
Лента новостейМолния