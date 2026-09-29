https://crimea.ria.ru/20260929/kak-krymchane-budut-rabotat-i-otdykhat-v-2027-godu-1159784664.html

Как крымчане будут работать и отдыхать в 2027 году

Как крымчане будут работать и отдыхать в 2027 году - РИА Новости Крым, 29.09.2026

Как крымчане будут работать и отдыхать в 2027 году

Разработан производственный календарь на 2027 год для Республики Крым. Работать крымчане будут 246 дней, отдыхать – 119 дней. Об этом сообщили в Минтруда... РИА Новости Крым, 29.09.2026

2026-09-29T11:45

2026-09-29T11:45

2026-09-29T11:45

производственный календарь

выходной в крыму

работа

отдых

крым

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Разработан производственный календарь на 2027 год для Республики Крым. Работать крымчане будут 246 дней, отдыхать – 119 дней. Об этом сообщили в Минтруда региона.В частности, в новогодние праздники крымчане будут отдыхать с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года. Предусмотрены трехдневные выходные к Дню защитника Отечества, Международному женскому дню, Первомаю, Дню победы, Дню России, а в ноябре будет сразу четыре выходных дня подряд ко Дню народного единства.Нерабочих праздничных и выходных дней в следующем году будет 119, добавили в министерстве.Ознакомиться с производственным календарем можно по ссылке.Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2027 году. В частности, предстоящие новогодние каникулы продлятся 11 дней.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

производственный календарь, выходной в крыму, работа, отдых, крым, новости крыма