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Как крымчане будут работать и отдыхать в 2027 году - РИА Новости Крым, 29.09.2026
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Как крымчане будут работать и отдыхать в 2027 году
Как крымчане будут работать и отдыхать в 2027 году - РИА Новости Крым, 29.09.2026
Как крымчане будут работать и отдыхать в 2027 году
Разработан производственный календарь на 2027 год для Республики Крым. Работать крымчане будут 246 дней, отдыхать – 119 дней. Об этом сообщили в Минтруда... РИА Новости Крым, 29.09.2026
2026-09-29T11:45
2026-09-29T11:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Разработан производственный календарь на 2027 год для Республики Крым. Работать крымчане будут 246 дней, отдыхать – 119 дней. Об этом сообщили в Минтруда региона.В частности, в новогодние праздники крымчане будут отдыхать с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года. Предусмотрены трехдневные выходные к Дню защитника Отечества, Международному женскому дню, Первомаю, Дню победы, Дню России, а в ноябре будет сразу четыре выходных дня подряд ко Дню народного единства.Нерабочих праздничных и выходных дней в следующем году будет 119, добавили в министерстве.Ознакомиться с производственным календарем можно по ссылке.Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2027 году. В частности, предстоящие новогодние каникулы продлятся 11 дней.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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производственный календарь, выходной в крыму, работа, отдых, крым, новости крыма
Как крымчане будут работать и отдыхать в 2027 году

Крымчане в 2027 году будут отдыхать 119 дней - производственный календарь

11:45 29.09.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКалендарь на март 2022
Календарь на март 2022 - РИА Новости, 1920, 29.09.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Разработан производственный календарь на 2027 год для Республики Крым. Работать крымчане будут 246 дней, отдыхать – 119 дней. Об этом сообщили в Минтруда региона.
"В Республике Крым в 2027 году при пятидневной рабочей неделе с двумя выходными количество рабочих дней составит 246, в том числе пять сокращенных на один час - 20 февраля, 17 марта, 30 апреля, 11 июня и 3 ноября", – говорится в сообщении.
В частности, в новогодние праздники крымчане будут отдыхать с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года. Предусмотрены трехдневные выходные к Дню защитника Отечества, Международному женскому дню, Первомаю, Дню победы, Дню России, а в ноябре будет сразу четыре выходных дня подряд ко Дню народного единства.
Нерабочих праздничных и выходных дней в следующем году будет 119, добавили в министерстве.
Ознакомиться с производственным календарем можно по ссылке.
Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2027 году. В частности, предстоящие новогодние каникулы продлятся 11 дней.
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