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Из-за дефицита мощности в Севастополе ввели график "2 через 6"
Из-за дефицита мощности в Севастополе ввели график "2 через 6" - РИА Новости Крым, 29.09.2026
Из-за дефицита мощности в Севастополе ввели график "2 через 6"
С утра вторника, 29 сентября, в Севастополе вводится отключение света по графику "2 через 6". Это связано с дефицитом мощности в энергосистеме, сообщили в... РИА Новости Крым, 29.09.2026
2026-09-29T09:53
2026-09-29T09:53
2026-09-29T09:53
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отключение электроэнергии в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. С утра вторника, 29 сентября, в Севастополе вводится отключение света по графику "2 через 6". Это связано с дефицитом мощности в энергосистеме, сообщили в правительстве города.Отмечается, что график работает следующим образом: каждые два часа электроснабжение будет поочередно восстанавливаться у одной из четырех очередей. До 10:00 электроснабжение будет у потребителей второй очереди.Ранее сообщалось, что электроснабжение в Севастополе отключили по графику второй очереди. Эта мера вынужденная. Она необходима для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами нашего региона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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Из-за дефицита мощности в Севастополе ввели график "2 через 6"
В Севастополе из-за дефицита мощности ввели график "2 через 6"