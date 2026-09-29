https://crimea.ria.ru/20260929/istyazala-polutoragodovalogo-syna-zhitelnitsu-sochi-zhdet-sud-1159783826.html

Истязала полуторагодовалого сына: жительницу Сочи ждет суд

Истязала полуторагодовалого сына: жительницу Сочи ждет суд - РИА Новости Крым, 29.09.2026

Истязала полуторагодовалого сына: жительницу Сочи ждет суд

В Сочи будут судить женщину, истязавшую своего полуторагодовалого сына. Об этом сообщили в Следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю. РИА Новости Крым, 29.09.2026

2026-09-29T11:21

2026-09-29T11:21

2026-09-29T11:21

сочи

краснодарский край

ск рф (следственный комитет российской федерации)

дети

закон и право

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. В Сочи будут судить женщину, истязавшую своего полуторагодовалого сына. Об этом сообщили в Следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю.По данному факту было возбуждено уголовное дело. На период расследования по ходатайству следователя ее поместили под стражу, где она и находится по сегодняшний день."Следствием собрана достаточная доказательственная база в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

сочи

краснодарский край

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сочи, краснодарский край, ск рф (следственный комитет российской федерации), дети, закон и право, новости