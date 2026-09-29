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Истязала полуторагодовалого сына: жительницу Сочи ждет суд - РИА Новости Крым, 29.09.2026
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Истязала полуторагодовалого сына: жительницу Сочи ждет суд
Истязала полуторагодовалого сына: жительницу Сочи ждет суд - РИА Новости Крым, 29.09.2026
Истязала полуторагодовалого сына: жительницу Сочи ждет суд
В Сочи будут судить женщину, истязавшую своего полуторагодовалого сына. Об этом сообщили в Следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю. РИА Новости Крым, 29.09.2026
2026-09-29T11:21
2026-09-29T11:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. В Сочи будут судить женщину, истязавшую своего полуторагодовалого сына. Об этом сообщили в Следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю.По данному факту было возбуждено уголовное дело. На период расследования по ходатайству следователя ее поместили под стражу, где она и находится по сегодняшний день."Следствием собрана достаточная доказательственная база в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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сочи, краснодарский край, ск рф (следственный комитет российской федерации), дети, закон и право, новости
Истязала полуторагодовалого сына: жительницу Сочи ждет суд

Жительницу Сочи будут судить за истязание маленького сына

11:21 29.09.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ зале суда
В зале суда - РИА Новости, 1920, 29.09.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. В Сочи будут судить женщину, истязавшую своего полуторагодовалого сына. Об этом сообщили в Следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю.
По данным следствия, 38-летняя обвиняемая систематически применяла к ребенку физическую силу, нанося удары по голове и туловищу, а также угрожала ножом.
По данному факту было возбуждено уголовное дело. На период расследования по ходатайству следователя ее поместили под стражу, где она и находится по сегодняшний день.
"Следствием собрана достаточная доказательственная база в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
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СочиКраснодарский крайСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)детиЗакон и правоНовости
 
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