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Группа туристов заблокирована в Крыму в Красной пещере из-за подъема воды - РИА Новости Крым, 29.09.2026
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Группа туристов заблокирована в Крыму в Красной пещере из-за подъема воды
Группа туристов заблокирована в Крыму в Красной пещере из-за подъема воды - РИА Новости Крым, 29.09.2026
Группа туристов заблокирована в Крыму в Красной пещере из-за подъема воды
В Крыму проводится операция по спасению туристов, которые оказались заблокированными в Красных пещерах под Симферополем из-за подъема уровня воды. Об этом... РИА Новости Крым, 29.09.2026
2026-09-29T12:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. В Крыму проводится операция по спасению туристов, которые оказались заблокированными в Красных пещерах под Симферополем из-за подъема уровня воды. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по республике.Работы проводятся на двух участках – со стороны пещер Красная и Голубиная.Всего к спасательным работам привлечены 28 спасателей МЧС России и "Крым-СПАС" и семь единиц техники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Группа туристов заблокирована в Крыму в Красной пещере из-за подъема воды

В Крыму группа туристов заблокирована в Красной пещере из-за подъема уровня воды

12:41 29.09.2026 (обновлено: 12:47 29.09.2026)
 
© Фото: Максим Каширский / Перейти в фотобанкПещера Кизил-Коба (Красная) в Крыму
Пещера Кизил-Коба (Красная) в Крыму
© Фото: Максим Каширский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. В Крыму проводится операция по спасению туристов, которые оказались заблокированными в Красных пещерах под Симферополем из-за подъема уровня воды. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по республике.
"Поступило сообщение о том, что на экстрим-маршруте в Красной пещере из-за подъема уровня воды четверо туристов оказались заблокированы за сифонами. Самостоятельно люди выбраться не могут. Спасатели прибыли на место", – говорится в сообщении.
Работы проводятся на двух участках – со стороны пещер Красная и Голубиная.
Всего к спасательным работам привлечены 28 спасателей МЧС России и "Крым-СПАС" и семь единиц техники.
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