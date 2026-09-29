https://crimea.ria.ru/20260929/gruppa-turistov-zablokirovana-v-krasnoy-peschere-iz-za-podema-vody-1159787599.html

Группа туристов заблокирована в Крыму в Красной пещере из-за подъема воды

Группа туристов заблокирована в Крыму в Красной пещере из-за подъема воды - РИА Новости Крым, 29.09.2026

Группа туристов заблокирована в Крыму в Красной пещере из-за подъема воды

В Крыму проводится операция по спасению туристов, которые оказались заблокированными в Красных пещерах под Симферополем из-за подъема уровня воды. Об этом... РИА Новости Крым, 29.09.2026

2026-09-29T12:41

2026-09-29T12:41

2026-09-29T12:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. В Крыму проводится операция по спасению туристов, которые оказались заблокированными в Красных пещерах под Симферополем из-за подъема уровня воды. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по республике.Работы проводятся на двух участках – со стороны пещер Красная и Голубиная.Всего к спасательным работам привлечены 28 спасателей МЧС России и "Крым-СПАС" и семь единиц техники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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