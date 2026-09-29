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Группа туристов заблокирована в Крыму в Красной пещере из-за подъема воды
Группа туристов заблокирована в Крыму в Красной пещере из-за подъема воды - РИА Новости Крым, 29.09.2026
Группа туристов заблокирована в Крыму в Красной пещере из-за подъема воды
В Крыму проводится операция по спасению туристов, которые оказались заблокированными в Красных пещерах под Симферополем из-за подъема уровня воды. Об этом... РИА Новости Крым, 29.09.2026
2026-09-29T12:41
2026-09-29T12:41
2026-09-29T12:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. В Крыму проводится операция по спасению туристов, которые оказались заблокированными в Красных пещерах под Симферополем из-за подъема уровня воды. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по республике.Работы проводятся на двух участках – со стороны пещер Красная и Голубиная.Всего к спасательным работам привлечены 28 спасателей МЧС России и "Крым-СПАС" и семь единиц техники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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Группа туристов заблокирована в Крыму в Красной пещере из-за подъема воды
В Крыму группа туристов заблокирована в Красной пещере из-за подъема уровня воды
12:41 29.09.2026 (обновлено: 12:47 29.09.2026)