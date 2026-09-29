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Газ взорвался в котельной академии тенниса в Оренбурге: 53 человека эвакуированы
Газ взорвался в котельной академии тенниса в Оренбурге: 53 человека эвакуированы - РИА Новости Крым, 29.09.2026
Газ взорвался в котельной академии тенниса в Оренбурге: 53 человека эвакуированы
Взрыв газовоздушной смеси произошел в котельной на территории академии настольного тенниса в Оренбурге, эвакуированы более полусотни человек. Об этом утром во... РИА Новости Крым, 29.09.2026
2026-09-29T06:55
2026-09-29T06:55
2026-09-29T06:55
оренбургская область
происшествия
газ
взрыв
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. Взрыв газовоздушной смеси произошел в котельной на территории академии настольного тенниса в Оренбурге, эвакуированы более полусотни человек. Об этом утром во вторник сообщает правительство Оренбургской области.Инцидент произошел ночью.В результате взрыва котельная получила механические повреждения - сорваны металлические панели, повреждена часть оборудования. Кроме того, повреждено остекление на первом этаже рядом стоящего здания центра настольного тенниса и академии настольного тенниса."Погибших, пострадавших нет. <...> По поручению губернатора Оренбургской области Евгения Солнцева создан оперативный штаб", - добавили в правительстве области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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Газ взорвался в котельной академии тенниса в Оренбурге: 53 человека эвакуированы
В Оренбурге в котельной на территории академии настольного тенниса взорвался газ
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. Взрыв газовоздушной смеси произошел в котельной на территории академии настольного тенниса в Оренбурге, эвакуированы более полусотни человек. Об этом утром во вторник сообщает правительство Оренбургской области.
Инцидент произошел ночью.
"В Оренбурге вблизи спортивного объекта произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего возгорания. По прибытию пожарных подразделений установлено, что хлопок произошел в котельной на ул. Ленинградской. На месте работают оперативные службы. В превентивных мерах было эвакуировано 53 человека", - говорится в сообщении.
В результате взрыва котельная получила механические повреждения - сорваны металлические панели, повреждена часть оборудования. Кроме того, повреждено остекление на первом этаже рядом стоящего здания центра настольного тенниса и академии настольного тенниса.
"Погибших, пострадавших нет. <...> По поручению губернатора Оренбургской области Евгения Солнцева создан оперативный штаб", - добавили в правительстве области.
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