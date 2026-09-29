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Газ взорвался в котельной академии тенниса в Оренбурге: 53 человека эвакуированы

Газ взорвался в котельной академии тенниса в Оренбурге: 53 человека эвакуированы - РИА Новости Крым, 29.09.2026

Газ взорвался в котельной академии тенниса в Оренбурге: 53 человека эвакуированы

Взрыв газовоздушной смеси произошел в котельной на территории академии настольного тенниса в Оренбурге, эвакуированы более полусотни человек. Об этом утром во... РИА Новости Крым, 29.09.2026

2026-09-29T06:55

2026-09-29T06:55

2026-09-29T06:55

оренбургская область

происшествия

газ

взрыв

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. Взрыв газовоздушной смеси произошел в котельной на территории академии настольного тенниса в Оренбурге, эвакуированы более полусотни человек. Об этом утром во вторник сообщает правительство Оренбургской области.Инцидент произошел ночью.В результате взрыва котельная получила механические повреждения - сорваны металлические панели, повреждена часть оборудования. Кроме того, повреждено остекление на первом этаже рядом стоящего здания центра настольного тенниса и академии настольного тенниса."Погибших, пострадавших нет. <...> По поручению губернатора Оренбургской области Евгения Солнцева создан оперативный штаб", - добавили в правительстве области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

оренбургская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оренбургская область, происшествия, газ, взрыв, новости