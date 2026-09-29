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Европа ведет войну против России – Лавров
Европа ведет войну против России – Лавров - РИА Новости Крым, 29.09.2026
Европа ведет войну против России – Лавров
У России нет сомнений, что Европа ведет против нее войну, поставляя оружие киевскому режиму. Об этом журналистам заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на полях... РИА Новости Крым, 29.09.2026
2026-09-29T13:59
2026-09-29T13:59
2026-09-29T13:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. У России нет сомнений, что Европа ведет против нее войну, поставляя оружие киевскому режиму. Об этом журналистам заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на полях Международного дискуссионного клуба "Валдай".Британский журналист задал Лаврову вопрос о том, признает ли он, что Россия "проводит гибридную скрытую войну против европейских стран"."Вы имеете в виду, когда мы уничтожаем дроны и ракеты, которые Британия и континентальная Европа поставляют Украине, и они потом по нам стреляют? Это вы имеете в виду?", - задал уточняющий вопрос министр."Например", - ответил журналист.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперт назвал способ избежать большой войны с Европой"Давайте жить дружно, иначе нам придется отвечать": Путин обратился к ЕвропеВоенная помощь Запада Киеву побила рекорд
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министерство иностранных дел рф (мид рф), сергей лавров, новости, политика, международный дискуссионный клуб "валдай", европа, россия
Европа ведет войну против России – Лавров
Европа ведет войну против России – Лавров
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. У России нет сомнений, что Европа ведет против нее войну, поставляя оружие киевскому режиму. Об этом журналистам заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на полях Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Британский журналист задал Лаврову вопрос о том, признает ли он, что Россия "проводит гибридную скрытую войну против европейских стран".
"Вы имеете в виду, когда мы уничтожаем дроны и ракеты, которые Британия и континентальная Европа поставляют Украине, и они потом по нам стреляют? Это вы имеете в виду?", - задал уточняющий вопрос министр.
"Например", - ответил журналист.
"Ну если вы признаете, что вашим оружием бьют по нам, а мы это оружие сбиваем, - называйте это как угодно. Но то, что это война, которую Европа ведет против нас, - это у меня никаких сомнений не вызывает. Мы об этом давно говорили", – сказал глава российского дипведомства.
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