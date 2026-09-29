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Еще один участок трассы М-4 "Дон" станет платным - РИА Новости Крым, 29.09.2026
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Еще один участок трассы М-4 "Дон" станет платным
Еще один участок трассы М-4 "Дон" станет платным - РИА Новости Крым, 29.09.2026
Еще один участок трассы М-4 "Дон" станет платным
Протяженность платного участка трассы М-4 "Дон" после завершения реконструкции в Ростовской области увеличат. Об этом сообщили в Министерстве транспорта России. РИА Новости Крым, 29.09.2026
2026-09-29T09:04
2026-09-29T09:04
трасса м-4 "дон"
дороги
ростовская область
новости
транспорт
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минтранс россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Протяженность платного участка трассы М-4 "Дон" после завершения реконструкции в Ростовской области увеличат. Об этом сообщили в Министерстве транспорта России.Уточняется, что возможность бесплатного проезда будет обеспечена альтернативными маршрутами, которые не превышают более чем в три раза протяженность платного участка.Указанный участок трассы проходит по территории Каменского, Красносулинского и Октябрьского районов, городов Каменск-Шахтинский и Шахты. Сейчас на нем ведется масштабная реконструкция. Отмечается, что этот участок трассы один из самых загруженных в Ростовской области.Работы стартовали в 2025 году и ведутся с привлечением внебюджетных средств. В ходе реконструкции строители расширяют дорогу до 6 полос, также проводится комплекс мероприятий на искусственных сооружениях. Трасса будет находиться под постоянным контролем автоматизированной системы управления дорожным движением и службы аварийных комиссаров.Ранее сообщалось, что Автодор отремонтирует более 400 километров дорог, в том числе участки трассы М-4 "Дон", до конца года. В Рамонском районе Воронежской области приступили к подготовительным работам по капремонту 10-километрового участка трассы М-4 "Дон".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крым с ветерком: россияне выбирают скоростные трассы – ХуснуллинС 1 сентября в России ужесточат контроль за иностранными перевозчикамиНа границе Крыма с Херсонской областью в 5 раз ускорили досмотр авто
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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трасса м-4 "дон", дороги, ростовская область, новости, транспорт, логистика, минтранс россии
Еще один участок трассы М-4 "Дон" станет платным

Еще один участок трассы М-4 "Дон" в Ростовской области станет платным для автомобилистов

09:04 29.09.2026
 
© Правительство РоссииУчасток трассы М-4 "Дон"
Участок трассы М-4 Дон
© Правительство России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Протяженность платного участка трассы М-4 "Дон" после завершения реконструкции в Ростовской области увеличат. Об этом сообщили в Министерстве транспорта России.
"Платным станет участок с 933-го км до 1024-й км (участок с 715-го км до 933-й км платный с 2022 года). Доходы от сбора платы будут направлены на содержание автомобильной дороги, работу службы аварийных комиссаров, обеспечение безопасности дорожного движения, а также на возврат привлеченных на создание дорог частных инвестиций", – говорится в сообщении.
Уточняется, что возможность бесплатного проезда будет обеспечена альтернативными маршрутами, которые не превышают более чем в три раза протяженность платного участка.
Указанный участок трассы проходит по территории Каменского, Красносулинского и Октябрьского районов, городов Каменск-Шахтинский и Шахты. Сейчас на нем ведется масштабная реконструкция. Отмечается, что этот участок трассы один из самых загруженных в Ростовской области.
Работы стартовали в 2025 году и ведутся с привлечением внебюджетных средств. В ходе реконструкции строители расширяют дорогу до 6 полос, также проводится комплекс мероприятий на искусственных сооружениях. Трасса будет находиться под постоянным контролем автоматизированной системы управления дорожным движением и службы аварийных комиссаров.
Ранее сообщалось, что Автодор отремонтирует более 400 километров дорог, в том числе участки трассы М-4 "Дон", до конца года. В Рамонском районе Воронежской области приступили к подготовительным работам по капремонту 10-километрового участка трассы М-4 "Дон".
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