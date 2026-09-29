https://crimea.ria.ru/20260929/esche-odin-uchastok-trassy-m-4-don-stanet-platnym-1159781467.html

Еще один участок трассы М-4 "Дон" станет платным

Еще один участок трассы М-4 "Дон" станет платным - РИА Новости Крым, 29.09.2026

Еще один участок трассы М-4 "Дон" станет платным

Протяженность платного участка трассы М-4 "Дон" после завершения реконструкции в Ростовской области увеличат. Об этом сообщили в Министерстве транспорта России. РИА Новости Крым, 29.09.2026

2026-09-29T09:04

2026-09-29T09:04

2026-09-29T09:04

трасса м-4 "дон"

дороги

ростовская область

новости

транспорт

логистика

минтранс россии

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/08/0b/1158409090_0:0:1312:738_1920x0_80_0_0_08dc2f95f6547e320e2377bbe692f7d7.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Протяженность платного участка трассы М-4 "Дон" после завершения реконструкции в Ростовской области увеличат. Об этом сообщили в Министерстве транспорта России.Уточняется, что возможность бесплатного проезда будет обеспечена альтернативными маршрутами, которые не превышают более чем в три раза протяженность платного участка.Указанный участок трассы проходит по территории Каменского, Красносулинского и Октябрьского районов, городов Каменск-Шахтинский и Шахты. Сейчас на нем ведется масштабная реконструкция. Отмечается, что этот участок трассы один из самых загруженных в Ростовской области.Работы стартовали в 2025 году и ведутся с привлечением внебюджетных средств. В ходе реконструкции строители расширяют дорогу до 6 полос, также проводится комплекс мероприятий на искусственных сооружениях. Трасса будет находиться под постоянным контролем автоматизированной системы управления дорожным движением и службы аварийных комиссаров.Ранее сообщалось, что Автодор отремонтирует более 400 километров дорог, в том числе участки трассы М-4 "Дон", до конца года. В Рамонском районе Воронежской области приступили к подготовительным работам по капремонту 10-километрового участка трассы М-4 "Дон".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крым с ветерком: россияне выбирают скоростные трассы – ХуснуллинС 1 сентября в России ужесточат контроль за иностранными перевозчикамиНа границе Крыма с Херсонской областью в 5 раз ускорили досмотр авто

ростовская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

трасса м-4 "дон", дороги, ростовская область, новости, транспорт, логистика, минтранс россии