https://crimea.ria.ru/20260929/edinuyu-sistemu-videonablyudeniya-sozdadut-v-evpatorii-1159759609.html

Единую систему видеонаблюдения создадут в Евпатории

Единую систему видеонаблюдения создадут в Евпатории - РИА Новости Крым, 29.09.2026

Единую систему видеонаблюдения создадут в Евпатории

В Евпатории планируют создать единую систему видеонаблюдения, объединив в нее все работающие на территории города видеокамеры. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 29.09.2026

2026-09-29T06:04

2026-09-29T06:04

2026-09-29T06:04

крым

новости крыма

евпатория

видеонаблюдение

виталий оганесян

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e6/05/01/1123107395_0:0:801:450_1920x0_80_0_0_39cf88a9804d742f8c5a8973d6bd1130.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. В Евпатории планируют создать единую систему видеонаблюдения, объединив в нее все работающие на территории города видеокамеры. Об этом сообщил глава администрации города Виталий Оганесян в своем канале в МАКС.По информации Оганесяна, на сегодня в Евпатории насчитывается 731 видеокамера. После объединения их в единую систему видеонаблюдения информацию с камер планируют активно использовать для поддержания порядка на улицах города.Также на совещании, по информации мэра Евпатории, говорилось о создании единого архетипа нестационарных торговых объектов в зависимости от зоны их размещения. Работа по этому вопросу продолжается, подчеркнул Оганесян.Ранее сообщалось, что на территории Симферополя установлено почти 1,9 тысячи камер видеонаблюдения. Они размещены во дворах многоэтажек, в парках и на дорогах – это современный инструмент для поддержания порядка на городских территориях, они помогают успешно следить за безопасностью жителей столицы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как парки Симферополя защищают от вандализмаВ Симферополе порядка 4 тысяч камер предстоит еще установить на территориях МКДСевастополь признан самым "умным" и безопасным городом в России

крым

евпатория

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, евпатория, видеонаблюдение, виталий оганесян