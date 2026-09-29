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Единую систему видеонаблюдения создадут в Евпатории - РИА Новости Крым, 29.09.2026
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Единую систему видеонаблюдения создадут в Евпатории
Единую систему видеонаблюдения создадут в Евпатории - РИА Новости Крым, 29.09.2026
Единую систему видеонаблюдения создадут в Евпатории
В Евпатории планируют создать единую систему видеонаблюдения, объединив в нее все работающие на территории города видеокамеры. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 29.09.2026
2026-09-29T06:04
2026-09-29T06:04
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новости крыма
евпатория
видеонаблюдение
виталий оганесян
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. В Евпатории планируют создать единую систему видеонаблюдения, объединив в нее все работающие на территории города видеокамеры. Об этом сообщил глава администрации города Виталий Оганесян в своем канале в МАКС.По информации Оганесяна, на сегодня в Евпатории насчитывается 731 видеокамера. После объединения их в единую систему видеонаблюдения информацию с камер планируют активно использовать для поддержания порядка на улицах города.Также на совещании, по информации мэра Евпатории, говорилось о создании единого архетипа нестационарных торговых объектов в зависимости от зоны их размещения. Работа по этому вопросу продолжается, подчеркнул Оганесян.Ранее сообщалось, что на территории Симферополя установлено почти 1,9 тысячи камер видеонаблюдения. Они размещены во дворах многоэтажек, в парках и на дорогах – это современный инструмент для поддержания порядка на городских территориях, они помогают успешно следить за безопасностью жителей столицы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как парки Симферополя защищают от вандализмаВ Симферополе порядка 4 тысяч камер предстоит еще установить на территориях МКДСевастополь признан самым "умным" и безопасным городом в России
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РИА Новости Крым
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крым, новости крыма, евпатория, видеонаблюдение, виталий оганесян
Единую систему видеонаблюдения создадут в Евпатории

Более 730 камер Евпатории планируют объединить в единую систему видеонаблюдения

06:04 29.09.2026
 
© МВД по Республике КрымКамеры видеофиксации
Камеры видеофиксации
© МВД по Республике Крым
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МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. В Евпатории планируют создать единую систему видеонаблюдения, объединив в нее все работающие на территории города видеокамеры. Об этом сообщил глава администрации города Виталий Оганесян в своем канале в МАКС.
"Завершена ревизия камер видеонаблюдения, расположенных на общественных и дворовых территориях муниципалитета... Поставил задачу объединить их в единую систему", – отметил он, рассказывая об итогах аппаратного совещания.
По информации Оганесяна, на сегодня в Евпатории насчитывается 731 видеокамера. После объединения их в единую систему видеонаблюдения информацию с камер планируют активно использовать для поддержания порядка на улицах города.
Также на совещании, по информации мэра Евпатории, говорилось о создании единого архетипа нестационарных торговых объектов в зависимости от зоны их размещения. Работа по этому вопросу продолжается, подчеркнул Оганесян.
Ранее сообщалось, что на территории Симферополя установлено почти 1,9 тысячи камер видеонаблюдения. Они размещены во дворах многоэтажек, в парках и на дорогах – это современный инструмент для поддержания порядка на городских территориях, они помогают успешно следить за безопасностью жителей столицы.
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КрымНовости КрымаЕвпаторияВидеонаблюдениеВиталий Оганесян
 
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