https://crimea.ria.ru/20260929/dlya-muzeev-kryma-zakupili-eksponaty-na-13-millionov-rubley-1159795461.html
Для музеев Крыма закупили экспонаты на 13 миллионов рублей
Для музеев Крыма закупили экспонаты на 13 миллионов рублей - РИА Новости Крым, 29.09.2026
Для музеев Крыма закупили экспонаты на 13 миллионов рублей
С 2015 года для крымских музеев закупили около тысячи экспонатов на 13 миллионов рублей. За это время было организовано порядка 8,5 тысячи выставок. Об этом... РИА Новости Крым, 29.09.2026
2026-09-29T21:38
2026-09-29T21:38
2026-09-29T21:38
татьяна манежина
минкульт крыма
культура
новости крыма
музеи крыма
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/05/16/1156233683_0:97:1020:671_1920x0_80_0_0_1a3b7a07166986b7aa4c4b406535b810.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. С 2015 года для крымских музеев закупили около тысячи экспонатов на 13 миллионов рублей. За это время было организовано порядка 8,5 тысячи выставок. Об этом сообщили в Министерстве культуры Крыма.Она отметила, что в музеях Крыма проводятся капитальные ремонты, приобретается оборудование, закупается мультимедийная техника, модернизируется пространство, открываются детские культурно-просветительские центры и выставочные проекты высокого класса качества. По словам Манежиной, необходимо и дальше обновлять музейную инфраструктуру, укреплять материально-техническую базу, в том числе с помощью государственных программ.Министр добавила, что сегодня основная цель - перспективное развитие крымских музеев с учетом проекта концепции развития музеев в России до 2030 года.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов вручил орден "За заслуги в культуре и искусстве" коллективу Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника в связи с 200-летием учреждения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Музей Крошицкого в Севастополе 19 сентября откроется в историческом здании в центреШесть детских культурно‑просветительских центров хотят открыть в КрымуСкифское золото вернется в Крым – МИД
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/05/16/1156233683_0:2:1020:767_1920x0_80_0_0_53eae408dcb7043b03016c481157d14c.png
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
татьяна манежина, минкульт крыма, культура, новости крыма, музеи крыма
Для музеев Крыма закупили экспонаты на 13 миллионов рублей
Для крымских музеев закупили около тысячи экспонатов на 13 миллионов рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. С 2015 года для крымских музеев закупили около тысячи экспонатов на 13 миллионов рублей. За это время было организовано порядка 8,5 тысячи выставок. Об этом сообщили в Министерстве культуры Крыма.
"Наши музеи являются центрами притяжения. С 2015 года их посетили свыше 28 млн человек и из них более 5 млн детей. Открыто порядка 8,5 тысячи выставок, приобретено около тысячи экспонатов на 13 млн рублей", – рассказала министр культуры Крыма Татьяна Манежина.
Она отметила, что в музеях Крыма проводятся капитальные ремонты, приобретается оборудование, закупается мультимедийная техника, модернизируется пространство, открываются детские культурно-просветительские центры и выставочные проекты высокого класса качества. По словам Манежиной, необходимо и дальше обновлять музейную инфраструктуру, укреплять материально-техническую базу, в том числе с помощью государственных программ.
Министр добавила, что сегодня основная цель - перспективное развитие крымских музеев с учетом проекта концепции развития музеев в России до 2030 года.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов вручил орден
"За заслуги в культуре и искусстве" коллективу Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника в связи с 200-летием учреждения.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: