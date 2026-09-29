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Для музеев Крыма закупили экспонаты на 13 миллионов рублей - РИА Новости Крым, 29.09.2026
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Для музеев Крыма закупили экспонаты на 13 миллионов рублей
Для музеев Крыма закупили экспонаты на 13 миллионов рублей - РИА Новости Крым, 29.09.2026
Для музеев Крыма закупили экспонаты на 13 миллионов рублей
С 2015 года для крымских музеев закупили около тысячи экспонатов на 13 миллионов рублей. За это время было организовано порядка 8,5 тысячи выставок. Об этом... РИА Новости Крым, 29.09.2026
2026-09-29T21:38
2026-09-29T21:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. С 2015 года для крымских музеев закупили около тысячи экспонатов на 13 миллионов рублей. За это время было организовано порядка 8,5 тысячи выставок. Об этом сообщили в Министерстве культуры Крыма.Она отметила, что в музеях Крыма проводятся капитальные ремонты, приобретается оборудование, закупается мультимедийная техника, модернизируется пространство, открываются детские культурно-просветительские центры и выставочные проекты высокого класса качества. По словам Манежиной, необходимо и дальше обновлять музейную инфраструктуру, укреплять материально-техническую базу, в том числе с помощью государственных программ.Министр добавила, что сегодня основная цель - перспективное развитие крымских музеев с учетом проекта концепции развития музеев в России до 2030 года.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов вручил орден "За заслуги в культуре и искусстве" коллективу Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника в связи с 200-летием учреждения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Музей Крошицкого в Севастополе 19 сентября откроется в историческом здании в центреШесть детских культурно‑просветительских центров хотят открыть в КрымуСкифское золото вернется в Крым – МИД
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татьяна манежина, минкульт крыма, культура, новости крыма, музеи крыма
Для музеев Крыма закупили экспонаты на 13 миллионов рублей

Для крымских музеев закупили около тысячи экспонатов на 13 миллионов рублей

21:38 29.09.2026
 
© Министерство курортов и туризма РКМузей виноделия Боспора
Музей виноделия Боспора
© Министерство курортов и туризма РК
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. С 2015 года для крымских музеев закупили около тысячи экспонатов на 13 миллионов рублей. За это время было организовано порядка 8,5 тысячи выставок. Об этом сообщили в Министерстве культуры Крыма.
"Наши музеи являются центрами притяжения. С 2015 года их посетили свыше 28 млн человек и из них более 5 млн детей. Открыто порядка 8,5 тысячи выставок, приобретено около тысячи экспонатов на 13 млн рублей", – рассказала министр культуры Крыма Татьяна Манежина.
Она отметила, что в музеях Крыма проводятся капитальные ремонты, приобретается оборудование, закупается мультимедийная техника, модернизируется пространство, открываются детские культурно-просветительские центры и выставочные проекты высокого класса качества. По словам Манежиной, необходимо и дальше обновлять музейную инфраструктуру, укреплять материально-техническую базу, в том числе с помощью государственных программ.
Министр добавила, что сегодня основная цель - перспективное развитие крымских музеев с учетом проекта концепции развития музеев в России до 2030 года.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов вручил орден "За заслуги в культуре и искусстве" коллективу Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника в связи с 200-летием учреждения.
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