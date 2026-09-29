https://crimea.ria.ru/20260929/dlya-muzeev-kryma-zakupili-eksponaty-na-13-millionov-rubley-1159795461.html

Для музеев Крыма закупили экспонаты на 13 миллионов рублей

Для музеев Крыма закупили экспонаты на 13 миллионов рублей - РИА Новости Крым, 29.09.2026

Для музеев Крыма закупили экспонаты на 13 миллионов рублей

С 2015 года для крымских музеев закупили около тысячи экспонатов на 13 миллионов рублей. За это время было организовано порядка 8,5 тысячи выставок. Об этом... РИА Новости Крым, 29.09.2026

2026-09-29T21:38

2026-09-29T21:38

2026-09-29T21:38

татьяна манежина

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музеи крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. С 2015 года для крымских музеев закупили около тысячи экспонатов на 13 миллионов рублей. За это время было организовано порядка 8,5 тысячи выставок. Об этом сообщили в Министерстве культуры Крыма.Она отметила, что в музеях Крыма проводятся капитальные ремонты, приобретается оборудование, закупается мультимедийная техника, модернизируется пространство, открываются детские культурно-просветительские центры и выставочные проекты высокого класса качества. По словам Манежиной, необходимо и дальше обновлять музейную инфраструктуру, укреплять материально-техническую базу, в том числе с помощью государственных программ.Министр добавила, что сегодня основная цель - перспективное развитие крымских музеев с учетом проекта концепции развития музеев в России до 2030 года.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов вручил орден "За заслуги в культуре и искусстве" коллективу Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника в связи с 200-летием учреждения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Музей Крошицкого в Севастополе 19 сентября откроется в историческом здании в центреШесть детских культурно‑просветительских центров хотят открыть в КрымуСкифское золото вернется в Крым – МИД

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

татьяна манежина, минкульт крыма, культура, новости крыма, музеи крыма