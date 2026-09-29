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Дело о смерти новорожденной в Симферополе: Бастрыкин требует ускорить расследование - РИА Новости Крым, 29.09.2026
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Дело о смерти новорожденной в Симферополе: Бастрыкин требует ускорить расследование
Дело о смерти новорожденной в Симферополе: Бастрыкин требует ускорить расследование - РИА Новости Крым, 29.09.2026
Дело о смерти новорожденной в Симферополе: Бастрыкин требует ускорить расследование
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал предоставить повторный доклад по уголовному делу о смерти ребенка в результате оказания... РИА Новости Крым, 29.09.2026
2026-09-29T15:31
2026-09-29T15:31
симферополь
новости крыма
происшествия
ск рф (следственный комитет российской федерации)
александр бастрыкин
следком крыма и севастополя
больница
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал предоставить повторный доклад по уголовному делу о смерти ребенка в результате оказания неквалифицированной медицинской помощи в Симферополе. Об этом сообщил Следком РФ в своем канале в МАКС.К Бастрыкину обратилась жительница Симферополя, мама умершей девочки. Она рассказала, что в ноябре 2022 года дочь родилась в Симферополе недоношенной, но без учета состояния ребенка их выписали из больницы. Вскоре состояние малышки ухудшилось, однако, по словам матери, медицинские работники не приняли всех необходимых мер по оказанию помощи ребенку.В ведомстве подчеркнули, что ранее Бастрыкин ставил ситуацию на контроль. Глава Следкома России потребовал ускорить расследование уголовного дела и доложить о его результатах. Исполнение поручения также поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.Ранее Бастрыкин потребовал предоставить повторный доклад по уголовному делу о смерти новорожденного и причинении тяжкого вреда здоровью роженице в перинатальном центре в Симферополе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ульяновской области двухлетний ребенок умер в очереди к педиатруРебенок умер в больнице Севастополя – Следком взял дело на контрольЗа смерть ребенка никто не наказан: крымчанка обратилась к Бастрыкину
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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симферополь, новости крыма, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации), александр бастрыкин, следком крыма и севастополя, больница
Дело о смерти новорожденной в Симферополе: Бастрыкин требует ускорить расследование

По делу о смерти новорожденной в Симферополе Бастрыкин потребовал ускорить расследование

15:31 29.09.2026
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Следственного комитета РФ в Москве.
Здание Следственного комитета РФ в Москве. - РИА Новости, 1920, 29.09.2026
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал предоставить повторный доклад по уголовному делу о смерти ребенка в результате оказания неквалифицированной медицинской помощи в Симферополе. Об этом сообщил Следком РФ в своем канале в МАКС.
К Бастрыкину обратилась жительница Симферополя, мама умершей девочки. Она рассказала, что в ноябре 2022 года дочь родилась в Симферополе недоношенной, но без учета состояния ребенка их выписали из больницы. Вскоре состояние малышки ухудшилось, однако, по словам матери, медицинские работники не приняли всех необходимых мер по оказанию помощи ребенку.
"Из-за осложнений длительное время девочка находилась в паллиативном состоянии, в том числе в реанимационном отделении больницы Москвы, а в 2024 году скончалась. До настоящего времени никто к ответственности не привлечен", – говорится в сообщении Следкома РФ.
В ведомстве подчеркнули, что ранее Бастрыкин ставил ситуацию на контроль. Глава Следкома России потребовал ускорить расследование уголовного дела и доложить о его результатах. Исполнение поручения также поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
Ранее Бастрыкин потребовал предоставить повторный доклад по уголовному делу о смерти новорожденного и причинении тяжкого вреда здоровью роженице в перинатальном центре в Симферополе.
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СимферопольНовости КрымаПроисшествияСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)Александр БастрыкинСледком Крыма и СевастополяБольница
 
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