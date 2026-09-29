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Что ждет Сербию после отставки Вучича - РИА Новости Крым, 29.09.2026
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Что ждет Сербию после отставки Вучича
Что ждет Сербию после отставки Вучича - РИА Новости Крым, 29.09.2026
Что ждет Сербию после отставки Вучича
Несмотря на существенную долю населения Сербии, патриотически настроенного и ориентированного на Россию, а не ЕС, эта страна-анклав может выбрать и другой путь... РИА Новости Крым, 29.09.2026
2026-09-29T06:47
2026-09-29T06:47
сербия
европа
миа "россия сегодня"
мнения
александр бедрицкий
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Несмотря на существенную долю населения Сербии, патриотически настроенного и ориентированного на Россию, а не ЕС, эта страна-анклав может выбрать и другой путь - в сторону евроинтеграции. Так считает директор Таврического информационно-аналитического центра, кандидат политических наук Александр Бедрицкий, свое мнение он аргументировал в эфире радио "Спутник в Крыму".Накануне Александр Вучич подписал документ о своей отставке с поста президента Сербии. 28 сентября исполняющая обязанности президента страны– председатель Скупщины (парламента) Аня Брнабич. Президентские выборы должны состояться до конца декабря.По словам эксперта, за жизнь в согласии с Россией в Сербии выступают преимущественно люди среднего возраста и пожилые, тогда как сербская молодежь в значительной степени ориентирована уже на Запад.И все происходящее сегодня свидетельствует в пользу того, что эта страна-анклав может выбрать для себя все же Европу, потому что так удобно живущим здесь людям, считает Бедрицкий.То есть фактически в данном случае работает так называемая миграционная дипломатия, от которой никуда не деться, пояснил он."Россия для них – это что-то далекое, может быть даже мифическое. А Европа – вот она, под боком. Они туда ездят, открыта граница", – прокомментировал свою позицию Бедрицкий.Он отметил, что прямых экономических контактов у Сербии с Россией на сегодняшний день "практически нет либо они очень сильно ограничены", даже энергопоставки из РФ теперь идут в республику через третьи страны, в частности Турцию, а присутствие российского бизнеса в Сербии "минимальное"."Поэтому, да, у нас очень близкие языки, очень близкие культуры, есть религиозный фактор, но этого недостаточно", – резюмировал политолог.О намерении подать в отставку Александр Вучич объявил 11 сентября. За день того, как он сложил с себя полномочия сербского лидера, президент России Владимир Путин обсуждал с Вучичем двусторонние отношения и Украину.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вучич распустил парламент Сербии Сербский ученый рассказал о перспективах сотрудничества с коллегами из РФ Сербия заинтересована в партнерстве с Севастополем в отрасли виноделия
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сербия, европа, миа "россия сегодня", мнения, александр бедрицкий, политика, экономика
Что ждет Сербию после отставки Вучича

Сербия в случае сохранения Евросоюза может выбрать евроинтеграцию – политолог

06:47 29.09.2026
 
© РИА Новости . Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкГосударственный флаг Республики Сербия
Государственный флаг Республики Сербия - РИА Новости, 1920, 29.09.2026
© РИА Новости . Евгения Новоженина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Несмотря на существенную долю населения Сербии, патриотически настроенного и ориентированного на Россию, а не ЕС, эта страна-анклав может выбрать и другой путь - в сторону евроинтеграции. Так считает директор Таврического информационно-аналитического центра, кандидат политических наук Александр Бедрицкий, свое мнение он аргументировал в эфире радио "Спутник в Крыму".
Накануне Александр Вучич подписал документ о своей отставке с поста президента Сербии. 28 сентября исполняющая обязанности президента страны– председатель Скупщины (парламента) Аня Брнабич. Президентские выборы должны состояться до конца декабря.
"Сейчас будут досрочные парламентские выборы, которые назначены на 25 октября, а там достаточно сильная позиция прозападная... И тут одно из двух. Либо будут какие-то проблемы в Евросоюзе, когда он потеряет привлекательность для своих соседей. Либо все-таки Сербия успеет до этого момента в той или иной степени евроинтегрироваться", – предсказал дальнейший ход событий Бедрицкий.
По словам эксперта, за жизнь в согласии с Россией в Сербии выступают преимущественно люди среднего возраста и пожилые, тогда как сербская молодежь в значительной степени ориентирована уже на Запад.
И все происходящее сегодня свидетельствует в пользу того, что эта страна-анклав может выбрать для себя все же Европу, потому что так удобно живущим здесь людям, считает Бедрицкий.
"Да, там сильные патриотические настроения, и есть люди, которые совершенно пророссийские настроены... Но ориентация на Запад связана с одной простой вещью. Сербия, страна – тем более после развода с Черногорией – изолированная. И в основном люди едут зарабатывать в страны Европы, прежде всего в Германию. Поэтому и взгляд их больше ориентирован в ту сторону, а не на нас", – сказал Бедрицкий.
То есть фактически в данном случае работает так называемая миграционная дипломатия, от которой никуда не деться, пояснил он.
"Россия для них – это что-то далекое, может быть даже мифическое. А Европа – вот она, под боком. Они туда ездят, открыта граница", – прокомментировал свою позицию Бедрицкий.
Он отметил, что прямых экономических контактов у Сербии с Россией на сегодняшний день "практически нет либо они очень сильно ограничены", даже энергопоставки из РФ теперь идут в республику через третьи страны, в частности Турцию, а присутствие российского бизнеса в Сербии "минимальное".
"Поэтому, да, у нас очень близкие языки, очень близкие культуры, есть религиозный фактор, но этого недостаточно", – резюмировал политолог.
О намерении подать в отставку Александр Вучич объявил 11 сентября. За день того, как он сложил с себя полномочия сербского лидера, президент России Владимир Путин обсуждал с Вучичем двусторонние отношения и Украину.
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