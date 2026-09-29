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Что ждет Сербию после отставки Вучича

Что ждет Сербию после отставки Вучича - РИА Новости Крым, 29.09.2026

Что ждет Сербию после отставки Вучича

Несмотря на существенную долю населения Сербии, патриотически настроенного и ориентированного на Россию, а не ЕС, эта страна-анклав может выбрать и другой путь... РИА Новости Крым, 29.09.2026

2026-09-29T06:47

2026-09-29T06:47

2026-09-29T06:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Несмотря на существенную долю населения Сербии, патриотически настроенного и ориентированного на Россию, а не ЕС, эта страна-анклав может выбрать и другой путь - в сторону евроинтеграции. Так считает директор Таврического информационно-аналитического центра, кандидат политических наук Александр Бедрицкий, свое мнение он аргументировал в эфире радио "Спутник в Крыму".Накануне Александр Вучич подписал документ о своей отставке с поста президента Сербии. 28 сентября исполняющая обязанности президента страны– председатель Скупщины (парламента) Аня Брнабич. Президентские выборы должны состояться до конца декабря.По словам эксперта, за жизнь в согласии с Россией в Сербии выступают преимущественно люди среднего возраста и пожилые, тогда как сербская молодежь в значительной степени ориентирована уже на Запад.И все происходящее сегодня свидетельствует в пользу того, что эта страна-анклав может выбрать для себя все же Европу, потому что так удобно живущим здесь людям, считает Бедрицкий.То есть фактически в данном случае работает так называемая миграционная дипломатия, от которой никуда не деться, пояснил он."Россия для них – это что-то далекое, может быть даже мифическое. А Европа – вот она, под боком. Они туда ездят, открыта граница", – прокомментировал свою позицию Бедрицкий.Он отметил, что прямых экономических контактов у Сербии с Россией на сегодняшний день "практически нет либо они очень сильно ограничены", даже энергопоставки из РФ теперь идут в республику через третьи страны, в частности Турцию, а присутствие российского бизнеса в Сербии "минимальное"."Поэтому, да, у нас очень близкие языки, очень близкие культуры, есть религиозный фактор, но этого недостаточно", – резюмировал политолог.О намерении подать в отставку Александр Вучич объявил 11 сентября. За день того, как он сложил с себя полномочия сербского лидера, президент России Владимир Путин обсуждал с Вучичем двусторонние отношения и Украину.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вучич распустил парламент Сербии Сербский ученый рассказал о перспективах сотрудничества с коллегами из РФ Сербия заинтересована в партнерстве с Севастополем в отрасли виноделия

сербия

европа

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сербия, европа, миа "россия сегодня", мнения, александр бедрицкий, политика, экономика