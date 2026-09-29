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ЧП в Красной пещере в Крыму: группа туристов не выходит на связь более 12 часов
ЧП в Красной пещере в Крыму: группа туристов не выходит на связь более 12 часов - РИА Новости Крым, 29.09.2026
ЧП в Красной пещере в Крыму: группа туристов не выходит на связь более 12 часов
Сотрудники Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю и прокуратуры республики работают на месте пропажи туристов в Красной пещере под... РИА Новости Крым, 29.09.2026
2026-09-29T13:42
2026-09-29T13:42
2026-09-29T14:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Сотрудники Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю и прокуратуры республики работают на месте пропажи туристов в Красной пещере под Симферополем. Об этом сообщают пресс-службы двух ведомств.Во вторник крымский главк МЧС России сообщил, что в Красной пещере четверо туристов оказались заблокированы за сифонами из-за подъема уровня воды. Проводится спасательная операция, к которой привлечены 28 человек и семь единиц техники.По поручению руководителя Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимира Терентьева организована процессуальная проверка. Следователи во взаимодействии со спасателями устанавливают местонахождение туристической группы и обстоятельства нахождения ее участников в пещере.Проверку также проводит прокуратура Крыма. Сотрудники надзорного ведомства установят все обстоятельства происшествия и дадут оценку соблюдению требований законодательства, связанного с предоставлением туристических услуг.Красная пещера— пещера-источник, расположенная в Крымских горах в 3 км от села Перевального Симферопольского района. В ней есть 2 маршрута: основной — экскурсия вглубь пещеры на 500 метров по оборудованным дорожкам, и экстрим-маршрут.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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ЧП в Красной пещере в Крыму: группа туристов не выходит на связь более 12 часов
В Крыму группа пропавших в Красной пещере туристов не выходит на связь более 12 часов - СК
13:42 29.09.2026 (обновлено: 14:14 29.09.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Сотрудники Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю и прокуратуры республики работают на месте пропажи туристов в Красной пещере под Симферополем. Об этом сообщают пресс-службы двух ведомств.
Во вторник крымский главк МЧС России сообщил, что в Красной пещере четверо туристов оказались заблокированы за сифонами из-за подъема уровня воды. Проводится спасательная операция, к которой привлечены 28 человек и семь единиц техники.
"Установлено, что группа туристов самостоятельно направилась в Красную пещеру, которая в настоящее время подтоплена, в связи с чем повысился уровень подземной реки. Туристы не выходят на связь более 12 часов", - говорится в сообщении СК.
По поручению руководителя Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимира Терентьева организована процессуальная проверка. Следователи во взаимодействии со спасателями устанавливают местонахождение туристической группы и обстоятельства нахождения ее участников в пещере.
Проверку также проводит прокуратура Крыма. Сотрудники надзорного ведомства установят все обстоятельства происшествия и дадут оценку соблюдению требований законодательства, связанного с предоставлением туристических услуг.
Красная пещера— пещера-источник, расположенная в Крымских горах в 3 км от села Перевального Симферопольского района. В ней есть 2 маршрута: основной — экскурсия вглубь пещеры на 500 метров по оборудованным дорожкам, и экстрим-маршрут.
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