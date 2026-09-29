https://crimea.ria.ru/20260929/chp-v-krasnoy-peschere-v-krymu-gruppa-turistov-ne-vykhodit-na-svyaz-bolee-12-chasov-1159792715.html

ЧП в Красной пещере в Крыму: группа туристов не выходит на связь более 12 часов

ЧП в Красной пещере в Крыму: группа туристов не выходит на связь более 12 часов - РИА Новости Крым, 29.09.2026

ЧП в Красной пещере в Крыму: группа туристов не выходит на связь более 12 часов

Сотрудники Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю и прокуратуры республики работают на месте пропажи туристов в Красной пещере под... РИА Новости Крым, 29.09.2026

2026-09-29T13:42

2026-09-29T13:42

2026-09-29T14:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Сотрудники Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю и прокуратуры республики работают на месте пропажи туристов в Красной пещере под Симферополем. Об этом сообщают пресс-службы двух ведомств.Во вторник крымский главк МЧС России сообщил, что в Красной пещере четверо туристов оказались заблокированы за сифонами из-за подъема уровня воды. Проводится спасательная операция, к которой привлечены 28 человек и семь единиц техники.По поручению руководителя Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимира Терентьева организована процессуальная проверка. Следователи во взаимодействии со спасателями устанавливают местонахождение туристической группы и обстоятельства нахождения ее участников в пещере.Проверку также проводит прокуратура Крыма. Сотрудники надзорного ведомства установят все обстоятельства происшествия и дадут оценку соблюдению требований законодательства, связанного с предоставлением туристических услуг.Красная пещера— пещера-источник, расположенная в Крымских горах в 3 км от села Перевального Симферопольского района. В ней есть 2 маршрута: основной — экскурсия вглубь пещеры на 500 метров по оборудованным дорожкам, и экстрим-маршрут.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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