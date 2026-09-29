https://crimea.ria.ru/20260929/chem-vazhny-ucheniya-odkb-i-chto-vazhno-ponimat-ob-armenii--mnenie-1159764902.html

Чем важны учения ОДКБ и что важно понимать об Армении – мнение

Чем важны учения ОДКБ и что важно понимать об Армении – мнение - РИА Новости Крым, 29.09.2026

Чем важны учения ОДКБ и что важно понимать об Армении – мнение

Военные учения стран-членов Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), стартовавшие в России, имеют главной целью слаживание для снижения градуса... РИА Новости Крым, 29.09.2026

2026-09-29T07:10

2026-09-29T07:10

2026-09-29T07:10

александр бедрицкий

мнения

организация договора о коллективной безопасности (одкб)

безопасность

армения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Военные учения стран-членов Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), стартовавшие в России, имеют главной целью слаживание для снижения градуса имеющихся или возможных межгосударственных конфликтов и трений для противостояния общей угрозе. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал директор Таврического информационно-аналитического центра, кандидат политических наук Александр Бедрицкий, назвав условие, при котором к совместным мероприятиям объединения присоединится и Армения.Накануне в России стартовали совместные командно-штабные и специальные учения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ. Начальник Объединенного штаба ОДКБ Андрей Сердюков объяснил актуальность учений "крайне сложной военно-политической обстановкой в мире", связанной с ростом числа угроз и вызовов из-за деградации международных отношений. По информации Минобороны РФ, основная цель – отработка действий при проведении совместной операции по локализации гипотетического приграничного конфликта.Он также напомнил о приграничных конфликтах между Кыргызстаном и Таджикистаном, то есть двумя странами ОДКБ, в числе последних один произошел весной 2021 года, а второй осенью 2022-го."Да, за прошедшие годы в известной степени этот конфликт был изжит. Тем не менее сама ситуация достаточно тревожная для стран. Поскольку западная граница Кыргызстана, то есть Баткенская область, полна анклавов и таджикских, и узбекских... На территории этих стран Ферганская долина, и выход туда – это полиэтнический котел, там зоны взаимодействия разных этносов. По большому счету, людям-то особо воевать не за что, но вот получается иногда так, как получается", – прокомментировал политолог.После последнего кыргызско-таджикского конфликта "приграничные вопросы в этом регионе начали приводить в какой-то порядок", отметил Бедрицкий. В частности, произошел обмен территориями и ряд населенных пунктов перешли из одной юрисдикции в другую, накал обстановки спал.И вот "такие совместные учения тоже позволяют снизить такой градус межгосударственных если не конфликтов, то каких-то трений", считает эксперт.Хотя Армения в этих учениях, как и во многих других мероприятиях и процессах, не участвует как страна ОДКБ, формально она остается членом Организации договора о коллективной безопасности, и пока нельзя сказать уверенно, что Ереван безвозвратно ее покидает, считает эксперт."Если вдруг каким-то образом в Армении сменится руководство, то, я думаю, что она вернется к более взвешенной позиции. Тем более надо понимать, что больше-то поддержки Армении ждать неоткуда – реальной. На словах сколько угодно, а вот реальной поддержки – тут большой вопрос", – заключил эксперт.Ранее, в августе 2026 года, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван намерен активизировать работу в Организации договора о коллективной безопасности, а также поделился своим желанием исключить страну из состава ОДКБ и планах запустить процесс по подаче заявки для вступления Армении в Евросоюз.Позже, в сентябре, президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном на полях саммита ШОС в Бишкеке напомнил, что Россия является основным торгово-экономическим партнером Армении, и дал понять, что чем быстрее Ереван определится в вопросе вступления в Евросоюз, тем будет лучше, поскольку Москве нужно понимать, как развивать отношения дальше.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Кремле прокомментировали слова Пашиняна о выходе из ОДКБ Шойгу назвал цели Запада на Южном Кавказе Армения намерена запустить три космических спутника к 2031 году

армения

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр бедрицкий, мнения, организация договора о коллективной безопасности (одкб), безопасность, армения