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Брачный договор на "Госуслугах": стал доступен новый сервис - РИА Новости Крым, 29.09.2026
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Брачный договор на "Госуслугах": стал доступен новый сервис
Брачный договор на "Госуслугах": стал доступен новый сервис - РИА Новости Крым, 29.09.2026
Брачный договор на "Госуслугах": стал доступен новый сервис
На портале "Госуслуги" запустили сервис для подготовки брачного договора. Теперь россияне перед свадьбой могут зафиксировать условия имущественных отношений... РИА Новости Крым, 29.09.2026
2026-09-29T22:08
2026-09-29T22:08
россия
новости
госуслуги
свадьба
семья
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. На портале "Госуслуги" запустили сервис для подготовки брачного договора. Теперь россияне перед свадьбой могут зафиксировать условия имущественных отношений онлайн. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на информацию аппарата вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.Чтобы воспользоваться сервисом, нужно зайти на страницу "Заключение брачного договора" на "Госуслугах" и заполнить проект документа в электронном виде. Далее останется заверить договор у нотариуса.Ранее сообщалось, что число брачных договоров в России за последние три года выросло в пять раз. Адвокат Екатерина Денисова заявила, что это является очень хорошей тенденцией.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В судах Крыма заработали комнаты примирения семьиРазвод без суда: чем занимаются медиаторы в КрымуРоссиян могут обязать составлять брачные контракты перед свадьбой
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россия, новости, госуслуги, свадьба, семья
Брачный договор на "Госуслугах": стал доступен новый сервис

На "Госуслугах" теперь можно подготовить брачный договор

22:08 29.09.2026
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкРегистрация брака. Архивное фото
Регистрация брака. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 29.09.2026
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. На портале "Госуслуги" запустили сервис для подготовки брачного договора. Теперь россияне перед свадьбой могут зафиксировать условия имущественных отношений онлайн. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на информацию аппарата вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.

"В рамках "жизненной ситуации" – "Обращение к нотариусу" на портале "Госуслуги" запущен новый сервис "Заключение брачного договора". Теперь будущие супруги и граждане, уже состоящие в браке, могут подготовить проект брачного договора и зафиксировать условия имущественных отношений онлайн", – говорится в сообщении.

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно зайти на страницу "Заключение брачного договора" на "Госуслугах" и заполнить проект документа в электронном виде. Далее останется заверить договор у нотариуса.
Ранее сообщалось, что число брачных договоров в России за последние три года выросло в пять раз. Адвокат Екатерина Денисова заявила, что это является очень хорошей тенденцией.
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