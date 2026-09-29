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Более 3 миллионов нарушений ПДД зафиксировано в Крыму - РИА Новости Крым, 29.09.2026
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Более 3 миллионов нарушений ПДД зафиксировано в Крыму
Более 3 миллионов нарушений ПДД зафиксировано в Крыму - РИА Новости Крым, 29.09.2026
Более 3 миллионов нарушений ПДД зафиксировано в Крыму
Системы автоматической фиксации помогают выявлять нарушения правил дорожного движения на автодорогах полуострова. Так, с начала 2026 года при помощи камер было... РИА Новости Крым, 29.09.2026
2026-09-29T19:22
2026-09-29T19:22
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Системы автоматической фиксации помогают выявлять нарушения правил дорожного движения на автодорогах полуострова. Так, с начала 2026 года при помощи камер было вынесено более 3 миллионов постановлений. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал начальник центра автоматической фиксации административных правонарушений Госавтоинспекции МВД по Республике Крым Дмитрий Леонтьев.Гость эфира добавил, что основным нарушением, которое фиксируется наиболее часто, является превышение допустимой скорости движения автотранспорта."Если раньше большая часть нарушений была на трассе, вне населенного пункта, то в этом году нарушения происходят в населенных пунктах, что, конечно, Госавтоинспекцию не радует, потому что увеличение скорости в населенном пункте может принести намного больше трагических последствий", – сказал собеседник.Поэтому, сообщил представитель ГИБДД, в этом году принято решение об установке дополнительных 26 комплексов. И практически все они, по его словам, появятся именно в населенных пунктах. Комплексы будут фиксировать нарушения скоростного режима и не предоставления преимущества в движении пешеходам, что тоже очень важно, сказал Леонтьев.Камеры, установленные на дорогах Крыма, также часто фиксируют отсутствие у водителя и пассажиров пристегнутого ремня безопасности."С учетом того, что в этом году количество самих ДТП и количество пострадавших меньше на 100, чем в прошлом году, то количество погибших у нас меньше всего лишь на 15. То есть тяжесть последствий остается высокой. Поэтому выявление камерами именно нарушений, связанных с непристегнутым ремнем, будет только увеличиваться", – подчеркнул спикер.Отдельная категория нарушений ПДД также связана с проездом перекрестков автомобилями на красный свет, добавил он. "Эта категория нарушений в этом году увеличилась ненамного, на 4,3%, что говорит о том, что водители зачастую не обращают внимания на сигналы светофора", – подтвердил собеседник.Часто встречаются, особенно в Симферополе и других городах Крыма, случаи нарушения правил остановки. "Перекрывают именно остановочные площадки. И там тоже мы добавляем комплексы – в основном в местах массового скопления граждан. Железнодорожный вокзал, автовокзал, Центральный рынок", – рассказал гость студии.Помимо вышеуказанных, по его информации, в настоящее время камерами фиксируется рост таких нарушений, как пренебрежение световыми приборами, а именно включением ближнего света фар, особенно в ночное время.В целом же система автоматической фиксации, по мнению Дмитрия Леонтьева, имеет достаточно обширные набор функций."Превышение установленной скорости, не предоставление преимущества в движении пешеходов, нарушение правил различной разметки, выезды на полосу встречного движения, стоп линии, перестроение не из того ряда, наличие ремней безопасности, включение и выключение фар, нарушения правил остановки, стоянки и парковки. То есть функционал достаточный в части того, что мы охватываем практически все те нарушения, которые связаны именно с ДТП. То есть именно по причине данных нарушений ДТП и происходят", – подфтожил спикер.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Единую систему видеонаблюдения создадут в ЕвпаторииБезопасность города: где в Симферополе установили камеры видеонаблюденияСевастополь признан самым "умным" и безопасным городом в России
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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новости крыма
Более 3 миллионов нарушений ПДД зафиксировано в Крыму

В Крыму зафиксировано более 3 миллионов нарушений ПДД с начала года

19:22 29.09.2026
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкКамеры фиксации нарушений правил дорожного движения
Камеры фиксации нарушений правил дорожного движения - РИА Новости, 1920, 29.09.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Системы автоматической фиксации помогают выявлять нарушения правил дорожного движения на автодорогах полуострова. Так, с начала 2026 года при помощи камер было вынесено более 3 миллионов постановлений. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал начальник центра автоматической фиксации административных правонарушений Госавтоинспекции МВД по Республике Крым Дмитрий Леонтьев.
"Это достаточно большое количество нарушений, хотя в сравнении с прошлым годом меньше, но по причине того, что количество граждан, посетивших Крым в этом году, тоже значительно меньше", – отметил спикер.
Гость эфира добавил, что основным нарушением, которое фиксируется наиболее часто, является превышение допустимой скорости движения автотранспорта.
"Если раньше большая часть нарушений была на трассе, вне населенного пункта, то в этом году нарушения происходят в населенных пунктах, что, конечно, Госавтоинспекцию не радует, потому что увеличение скорости в населенном пункте может принести намного больше трагических последствий", – сказал собеседник.
Поэтому, сообщил представитель ГИБДД, в этом году принято решение об установке дополнительных 26 комплексов. И практически все они, по его словам, появятся именно в населенных пунктах. Комплексы будут фиксировать нарушения скоростного режима и не предоставления преимущества в движении пешеходам, что тоже очень важно, сказал Леонтьев.
"То, что касается рекордов по скорости, то в прошлом году такие были, а в этом году – намного меньше. Это связано, скорее всего, с расходом топлива. Но, тем не менее, нарушение статьи 12.9 по 6 части, а именно превышение скорости, остается. Хотя в процентном соотношении статистика меньше, чем в прошлом году, на 15%. И это нас радует", – обозначил начальник ведомства.
Камеры, установленные на дорогах Крыма, также часто фиксируют отсутствие у водителя и пассажиров пристегнутого ремня безопасности.
"С учетом того, что в этом году количество самих ДТП и количество пострадавших меньше на 100, чем в прошлом году, то количество погибших у нас меньше всего лишь на 15. То есть тяжесть последствий остается высокой. Поэтому выявление камерами именно нарушений, связанных с непристегнутым ремнем, будет только увеличиваться", – подчеркнул спикер.
Отдельная категория нарушений ПДД также связана с проездом перекрестков автомобилями на красный свет, добавил он. "Эта категория нарушений в этом году увеличилась ненамного, на 4,3%, что говорит о том, что водители зачастую не обращают внимания на сигналы светофора", – подтвердил собеседник.
Часто встречаются, особенно в Симферополе и других городах Крыма, случаи нарушения правил остановки. "Перекрывают именно остановочные площадки. И там тоже мы добавляем комплексы – в основном в местах массового скопления граждан. Железнодорожный вокзал, автовокзал, Центральный рынок", – рассказал гость студии.
Помимо вышеуказанных, по его информации, в настоящее время камерами фиксируется рост таких нарушений, как пренебрежение световыми приборами, а именно включением ближнего света фар, особенно в ночное время.
В целом же система автоматической фиксации, по мнению Дмитрия Леонтьева, имеет достаточно обширные набор функций.
"Превышение установленной скорости, не предоставление преимущества в движении пешеходов, нарушение правил различной разметки, выезды на полосу встречного движения, стоп линии, перестроение не из того ряда, наличие ремней безопасности, включение и выключение фар, нарушения правил остановки, стоянки и парковки. То есть функционал достаточный в части того, что мы охватываем практически все те нарушения, которые связаны именно с ДТП. То есть именно по причине данных нарушений ДТП и происходят", – подфтожил спикер.
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