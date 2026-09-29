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Блогер Юрий Дудь* заочно арестован за оправдание терроризма - РИА Новости Крым, 29.09.2026
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Блогер Юрий Дудь* заочно арестован за оправдание терроризма
Блогер Юрий Дудь* заочно арестован за оправдание терроризма - РИА Новости Крым, 29.09.2026
Блогер Юрий Дудь* заочно арестован за оправдание терроризма
Басманный суд Москвы заочно арестовал журналиста и блогера Юрия Дудя* по уголовному делу об оправдании терроризма. Об этом сообщает пресс-служба судов общей... РИА Новости Крым, 29.09.2026
2026-09-29T14:25
2026-09-29T14:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Басманный суд Москвы заочно арестовал журналиста и блогера Юрия Дудя* по уголовному делу об оправдании терроризма. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.Дудь* обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием интернета). Ему грозит до 7 лет лишения свободы.В апреле 2022 года Минюст России внес Дудя* в реестр иноагентов. В сентябре 2026-го его включили в перечень террористов и экстремистов.*включен в реестр иностранных агентов на территории РФ и в список террористов и экстремистов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости
Блогер Юрий Дудь* заочно арестован за оправдание терроризма

Суд в Москве заочно арестовал блогера Юрия Дудя* по обвинению в оправдании терроризма

14:25 29.09.2026 (обновлено: 14:31 29.09.2026)
 
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкЮрий Дудь*
Юрий Дудь* - РИА Новости, 1920, 29.09.2026
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Басманный суд Москвы заочно арестовал журналиста и блогера Юрия Дудя* по уголовному делу об оправдании терроризма. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.
"Басманный районный суд города Москвы 29 сентября 2026 года избрал в отношении Дудя Юрия Александровича* меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента его передачи правоохранительным органам РФ в случае его экстрадиции на территорию РФ либо с момента задержания на территории России", – говорится в сообщении
Дудь* обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием интернета). Ему грозит до 7 лет лишения свободы.
В апреле 2022 года Минюст России внес Дудя* в реестр иноагентов. В сентябре 2026-го его включили в перечень террористов и экстремистов.
*включен в реестр иностранных агентов на территории РФ и в список террористов и экстремистов.
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