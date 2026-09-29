https://crimea.ria.ru/20260929/bloger-yuriy-dud-zaochno-arestovan-za-opravdanie-terrorizma-1159794264.html

Блогер Юрий Дудь* заочно арестован за оправдание терроризма

Блогер Юрий Дудь* заочно арестован за оправдание терроризма - РИА Новости Крым, 29.09.2026

Блогер Юрий Дудь* заочно арестован за оправдание терроризма

Басманный суд Москвы заочно арестовал журналиста и блогера Юрия Дудя* по уголовному делу об оправдании терроризма. Об этом сообщает пресс-служба судов общей... РИА Новости Крым, 29.09.2026

2026-09-29T14:25

2026-09-29T14:25

2026-09-29T14:31

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Басманный суд Москвы заочно арестовал журналиста и блогера Юрия Дудя* по уголовному делу об оправдании терроризма. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.Дудь* обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием интернета). Ему грозит до 7 лет лишения свободы.В апреле 2022 года Минюст России внес Дудя* в реестр иноагентов. В сентябре 2026-го его включили в перечень террористов и экстремистов.*включен в реестр иностранных агентов на территории РФ и в список террористов и экстремистов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости