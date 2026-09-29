https://crimea.ria.ru/20260929/bloger-yuriy-dud-zaochno-arestovan-za-opravdanie-terrorizma-1159794264.html
Блогер Юрий Дудь* заочно арестован за оправдание терроризма
Блогер Юрий Дудь* заочно арестован за оправдание терроризма - РИА Новости Крым, 29.09.2026
Блогер Юрий Дудь* заочно арестован за оправдание терроризма
Басманный суд Москвы заочно арестовал журналиста и блогера Юрия Дудя* по уголовному делу об оправдании терроризма. Об этом сообщает пресс-служба судов общей... РИА Новости Крым, 29.09.2026
2026-09-29T14:25
2026-09-29T14:25
2026-09-29T14:31
новости
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/09/1d/1159794382_0:0:2628:1479_1920x0_80_0_0_701cef49391967018a3824703eaa9bc8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Басманный суд Москвы заочно арестовал журналиста и блогера Юрия Дудя* по уголовному делу об оправдании терроризма. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.Дудь* обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием интернета). Ему грозит до 7 лет лишения свободы.В апреле 2022 года Минюст России внес Дудя* в реестр иноагентов. В сентябре 2026-го его включили в перечень террористов и экстремистов.*включен в реестр иностранных агентов на территории РФ и в список террористов и экстремистов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/09/1d/1159794382_0:0:2628:1971_1920x0_80_0_0_4b4861ff52c0f8f291754d39f86f195e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости
Блогер Юрий Дудь* заочно арестован за оправдание терроризма
Суд в Москве заочно арестовал блогера Юрия Дудя* по обвинению в оправдании терроризма
14:25 29.09.2026 (обновлено: 14:31 29.09.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Басманный суд Москвы заочно арестовал журналиста и блогера Юрия Дудя* по уголовному делу об оправдании терроризма. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.
"Басманный районный суд города Москвы 29 сентября 2026 года избрал в отношении Дудя Юрия Александровича* меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента его передачи правоохранительным органам РФ в случае его экстрадиции на территорию РФ либо с момента задержания на территории России", – говорится в сообщении
Дудь* обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием интернета). Ему грозит до 7 лет лишения свободы.
В апреле 2022 года Минюст России внес Дудя* в реестр иноагентов
. В сентябре 2026-го его включили в перечень террористов и экстремистов.
*включен в реестр иностранных агентов на территории РФ и в список террористов и экстремистов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.