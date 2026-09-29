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Бельгия передаст Украине три истребителя F-16 - РИА Новости Крым, 29.09.2026
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Бельгия передаст Украине три истребителя F-16
Бельгия передаст Украине три истребителя F-16 - РИА Новости Крым, 29.09.2026
Бельгия передаст Украине три истребителя F-16
Бельгия планирует передать Украине три истребителя F-16 до конца текущего года, сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский. РИА Новости Крым, 29.09.2026
2026-09-29T17:39
2026-09-29T17:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Бельгия планирует передать Украине три истребителя F-16 до конца текущего года, сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский.По словам Зеленского, Киев уже получил боеприпасы к F-16 от Бельгии, Испании и других стран.Поставки истребителей F-16 американского производства на Украину начались в августе 2024 года. ВСУ задействует эти самолеты в качестве средств противовоздушной обороны для перехвата некоторых видов российских ракет и беспилотников.На данный момент украинские войска испытывают острый дефицит ракет-перехватчиков для американских зенитных комплексов Patriot и других систем противовоздушной обороны.В начале августа генштаб ВСУ перестал публиковать статистику о перехваченных российских ракетах, чтобы, как пояснили в Киеве, не вызывать негативных настроений и паники среди граждан.Российская сторона неоднократно заявляла, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам об урегулировании конфликта и будет иметь негативный эффект.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Небо над Киевом контролирует Россия – признание депутата РадыУкраине предрекли самую тяжелую зиму за все время конфликтаЛондон даст Киеву 100 миллионов фунтов стерлингов на ПВО
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РИА Новости Крым
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украина, владимир зеленский, новости, новости сво, авиация
Бельгия передаст Украине три истребителя F-16

Украина получит от Бельгии три истребителя F-16 до конца года – Зеленский

17:39 29.09.2026
 
© U.S. Air Force by Staff Sgt. JonartHan SnyderИстребитель НАТО F-16. Архивное фото
Истребитель НАТО F-16. Архивное фото
© U.S. Air Force by Staff Sgt. JonartHan Snyder
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Бельгия планирует передать Украине три истребителя F-16 до конца текущего года, сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский.
"Есть важная договоренность с Бельгией о передаче нам трех истребителей F-16 до конца этого года. Будем реализовывать получение этих самолетов по ускоренной процедуре", - написал он в своем Telegram-канале.
По словам Зеленского, Киев уже получил боеприпасы к F-16 от Бельгии, Испании и других стран.
Поставки истребителей F-16 американского производства на Украину начались в августе 2024 года. ВСУ задействует эти самолеты в качестве средств противовоздушной обороны для перехвата некоторых видов российских ракет и беспилотников.
На данный момент украинские войска испытывают острый дефицит ракет-перехватчиков для американских зенитных комплексов Patriot и других систем противовоздушной обороны.
В начале августа генштаб ВСУ перестал публиковать статистику о перехваченных российских ракетах, чтобы, как пояснили в Киеве, не вызывать негативных настроений и паники среди граждан.
Российская сторона неоднократно заявляла, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам об урегулировании конфликта и будет иметь негативный эффект.
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