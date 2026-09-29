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Атака ВСУ на Севастополь - сбиты два украинских беспилотника - РИА Новости Крым, 29.09.2026
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Атака ВСУ на Севастополь - сбиты два украинских беспилотника
Атака ВСУ на Севастополь - сбиты два украинских беспилотника - РИА Новости Крым, 29.09.2026
Атака ВСУ на Севастополь - сбиты два украинских беспилотника
Два украинских беспилотника уничтожены в небе над Севастополем вечером во вторник. ОБ этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 29.09.2026
2026-09-29T20:15
2026-09-29T20:15
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михаил развожаев
пво
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Два украинских беспилотника уничтожены в небе над Севастополем вечером во вторник. ОБ этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Он обратился к гражданам с просьбой при обнаружении любых опасных предметов или обломков не подходить к ним и немедленно обращаться по номеру 112.Ранее в городе звучал воздушной тревоги, его отменили спустя двадцать минут.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Воздушная тревога объявлена в СевастополеВ Севастополе будет громко129 украинских дронов сбили над Россией за ночь
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Атака ВСУ на Севастополь - сбиты два украинских беспилотника

Два украинских беспилотника ликвидированы над Севастополем – Развожаев

20:15 29.09.2026
 
ПВО
ПВО
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Два украинских беспилотника уничтожены в небе над Севастополем вечером во вторник. ОБ этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Наши военные, ПВО и мобильные группы отразили атаку ВСУ на Севастополь. Нейтрализовано два БПЛА. Главное: пострадавших нет", – написал губернатор в своем канале в МАКС.
Он обратился к гражданам с просьбой при обнаружении любых опасных предметов или обломков не подходить к ним и немедленно обращаться по номеру 112.
Ранее в городе звучал воздушной тревоги, его отменили спустя двадцать минут.
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